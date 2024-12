Ídolo do Remo, goleiro Vinícius acerta com Bragantino para a temporada de 2025

Ídolo do Remo, Vinícius está de casa nova. Após passar a temporada de 2024 em branco e deixar o Leão Azul, o goleiro acertou com o Bragantino para o próximo ano. O anúncio da contratação foi feito na manhã desta quarta-feira (18).

O jogador, que tem 40 anos, disputou o Campeonato Paraense com o Tubarão. O Bragantino não divulgou a duração do contrato, mas o arqueiro deve ficar no time pelo menos até o fim da temporada. Vinícius vai voltar a trabalhar como o preparador de goleiro Juninho Macaé, também ex-Remo.

Vinícius foi um dos principais atletas do Remo nos últimos anos. Por conta das defesas em momentos-chave e por grandes atuações durante sete temporadas, o goleiro ganhou status de ídolo.

Passagem pelo Leão Azul

O arqueiro chegou ao Remo em 2017, por meio de um pedido do técnico Josué Teixeira. No primeiro momento, o goleiro foi reserva até ter uma oportunidade no início da segunda etapa da temporada, quando conseguiu fazer boas atuações e se tornou titular absoluto do Leão Azul até o final de 2023.

Ao todo, foram 258 partidas, três títulos do Campeonato Paraense (2018, 2019 e 2022), uma conquista inédita da Copa Verde em 2021, com direito a dois pênaltis defendidos, e o acesso à Série B em 2020.

Apesar da relação com o clube, a saída do jogador não foi das mais amigáveis. Vinícius perdeu o posto de titular no final de 2023 e teve o contrato encerrado com o Remo em fevereiro deste ano. A saída do atleta foi conturbada, e a torcida azulina não gostou.

Com isso, o goleiro recebeu diversas homenagens dos torcedores e comemorou o acesso à Segunda Divisão neste ano.

Vinícius é natural de Goiânia, Goiás, e começou a carreira no Vila Nova-GO. Acumulou passagens pelo Criciúma, Boavista-RJ, Flamengo, CRB-AL e Remo antes de ir para o Bragantino.