Bragantino fecha com ex-preparador de goleiros do Remo e corre atrás de 'medalhão' para o gol

Oitavo colocado no Parazão 2024, o Bragantino vem trabalhando duro na montagem do elenco para a temporada de 2025. Recentemente, o Tubarão do Caeté anunciou um nome conhecido para completar a comissão técnica liderada por Robson Melo. Juninho Macaé, ex-Clube do Remo, é o novo preparador de goleiros do clube.

Macaé é um velho conhecido da torcida azulina, com uma longa ficha de serviços prestados ao clube, entre os anos de 2017 e 2024. No começo deste ano, com a permanência de Ricardo Catalá, a relação entre eles desandou, culminando na demissão do preparador. Além dele, o goleiro Vinicius, do qual Macaé é bastante amigo, também deixou o clube.

Outro nome recentemente anunciado foi do meia atacante Wander Silva, de 31 anos, ex-Águia de Marabá. De acordo com o presidente do clube, o clube ainda procura duas peças no mercado para fechar o elenco de 2025.

"O Bragantino se apresenta no dia 18 de dezembro e já começa a pré-temporada. A gente está com elenco praticamente montado. Só faltam duas posições. O segundo jogador das duas posições. São dois por posição. Já temos passagens tiradas para quem vem de fora. Agora estamos na fase preparação para receber o elenco", diz Cláudio da Van.

Ídolo

Embora não tenha confirmado, existe a expectativa muito grande de que o goleiro Vinícius também seja anunciado, mas ao ser questionado, o dirigente preferiu o sigilo, dizendo apenas que existe uma possibilidade. "O Bragantino está contratando. Estamos de olho no mercado e todo atleta com peso e história no futebol paraense nos interessa. Quem sabe, né?!", concluiu sobre o goleiro de 40 anos, que está sem clube desde a saída do Remo.