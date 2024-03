São Francisco e Bragantino, os principais clubes de oportunidade para paraenses

Os talentos paraenses não passam de 30% dos cerca de 380 atletas que o campeonato paraense emprega. O mercado local está tomado pelos importados, inclusive nos clubes do interior. São Francisco e Bragantino, por limitações orçamentárias ou por convicção, são os mais clubes da oportunidade para os atletas regionais.

O Parazão é um campeonato bancado por verba pública estadual para uma grande farra de contratações/importações. E não há nenhuma sinalização de mudança efetiva para esse cenário. A ilusão e a gastança se renovam a cada ano. Remo e Paysandu até que têm suporte para suas farras. O Águia, mais ou menos. Todos os demais clubes vão além das próprias possibilidades.

Paraenses fora do Pará

Evandro Gigante (Rio Branco/AC); Cicinho (Bahia), Perema (Concórdia/SC), Halisson (Amazonas), Alex Ruan (Brusque/SC), Anderson Capanema (Operário/PR), Diego Matos (Náutico); Pingo (Monte Azul/SP), Rodrigo Andrade (Vitória), Dudu (Trem/AP), Ilailson (Independente/AP), Ameixa (Taubaté), Betinho (Confiança), Igor Henrique (Água Santa), Ganso (Fluminense), Giovanni Augusto (Portuguesa), Irlan (Ji-Paraná); Airton (Guarani), Douglas Santos (Velo Clube), Everson Bilau (Tocantinópolis), Yago Pikachu (Fortaleza), Rony (Palmeiras), Paulo Rangel (Moto Club), Wállace (Monte Azul/SP), Lucas Tocantins (São Bernardo), Gabriel Lima (Tombense), Tiago Pará (CRAC de Catalão), Julimar (Athletico PR), Tiago Alves (Chapecoense). Técnico: Pedro Paulo (Oeirense/PI)

BAIXINHAS

* Paraenses fora do Brasil: Paulo Wanzeler (Perly-Certoux, Suíça), Matheus Silva (Qarabag, Azerbaijão), Wenderson Tsunami (Levski Sofia, Bulgária), Pablo (FC Noha, Armênia), Reis (Jeju United, Coreia do Sul), Hélio Borges (Gyeongnam, Coreia do Sul), João Leonardo (Suzhou Dongwu, China), Charles Dias (Pontevedra, Espanha), Danrley (FC Aniang, Coreia do Sul), Marquinhos (Apoel, Chipre).

* Técnico paraense no exterior: Sérgio Rodrigues (Notch de Paramaribo). Sérgio foi mascote, auxiliar de roupeiro, afilhado de Wagner Xuxa no Remo. Acabou virando goleiro, sem tanto sucesso. Se preparador para funções de executivo e emplacou como técnico. Já está há três temporadas no Suriname, muito bem-conceituado.

* Atletas de base estão migrando dos clubes para times de pelada, onde faturam até R$ 1 mil em cachês num fim de semana. É uma questão de sobrevivência, inclusive das famílias, associada à falta de perspectivas. E na pelada os garotos contraem vícios diversos, dentro e fora de campo, que os desviam da carreira profissional.

* O aguerrido time do São Francisco, que joga pelo empate contra a Tuna para avançar à semifinal, é o mais paraense dos nossos times profissionais. A política do clube teve casamento perfeito com o perfil do técnico Samuel Cândido, que merece aplausos.

* Os titulares Henrique e Felipinho, além do reserva Kanu, são paraenses formados na base do Remo que ocupam espaço no time principal. O sucesso deles vai credenciando outros garotos em aprimoramento para também terem oportunidade no Leão.

* O que há de errado com Douglas Lima? O habilidoso atacante paulista, ex-Volta Redonda, ABC, Londrina e tantos outros clubes, aos 29 anos circula pela periferia do mercado do futebol. Ano passado ele disputou 8 jogos pelo Tapajós e 17 pelo Águia. Este ano fez três jogos pela Jacuipense/BA e já está explorando o seu vistoso futebol no Bragantino.

* Os quatro eliminados do Parazão neste fim de semana estarão na Copa Grão-Pará. Cruzamentos em jogos somente de ida. Os vencedores irão a cruzamentos com os derrotados nas semifinais, para decisão de acessos à Série D e Copa do Brasil.