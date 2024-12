De olho em 2025, Cametá brinca e faz 'proposta' para Gabigol: 'Tem açaí do grosso e mapará'

O atacante Gabigol, que deixou o Flamengo no final desta temporada, ainda não tem um destino certo para 2025. Com isso, o Cametá, time do nordeste paraense, decidiu tentar a sorte e fez uma proposta para o jogador. Por meio das redes sociais, a equipe ofereceu açaí do grosso e muito mapará assado para o atleta.

O ato, na verdade, não passou de uma brincadeira do Mapará Elétrico. Na públicação, a equipe usou uma montagem do jogador com a camisa do clube e brincou com a situação indefinida do atacante brasileiro.

"Alô, Gabigol! Tá indeciso em qual time jogar em 2025? Vem ser feliz no Cametá, o Campeão do Centenário. Vem que aqui tem açaí do grosso e mapará assado! Vem ti embora", escreveu o time.

Nos comentários da publicação, os torcedores entraram na brincadeira e "sonharam" com o atacante brasileiro jogando no futebol paraense. "Pode vir, Gabigol", escreveu um torcedor.

VEJA MAIS

Despedida

Após seis temporadas, Gabigol deixou o Flamengo. A saída do jogador foi um pouco conturbada, com problemas entre o atleta e a diretoria do clube. Até o momento, ainda não se sabe qual será o destino do atacante no próximo ano. O nome de Gabriel é cotado no Cruzeiro e no Santos, mas ainda não há nada definido oficialmente.

No Pará?

Em entrevista ao podcast “PodPah”, apresentado pelo paraense Mítico e também por Igão, Gabigol falou sobre a vontade de assistir a um clássico entre Remo e Paysandu. "Deve ser da hora, mano. Um dia quero ir ver essa parada aí, mano", falou.