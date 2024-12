Vídeo: Ex-Flamengo, Gabigol diz querer assistir ao clássico Re-Pa: 'Um dia quero ir ver'

O ex-atacante do Flamengo, Gabigol, encerrou no último final de semana o seu ciclo no clube carioca, no empate em 2 a 2 com o Vitória-BA, no Brasileiro da Série A. O jogador que deve defender as cores do Cruzeiro-MG em 2025 participou do podcast “PodPah”, apresentado pelo paraense Mítico e também por Thiago Marques. Na conversa entre os três, Gabigol respondeu que queria assistir ao jogo entre Remo x Paysandu.

Gabigol conversou com Mítico e com Thiago Marques, falou sobre vários assuntos e em um determinado momento, a citaram o futebol paraense, em especial a dupla Re-Pa. Thiago falou sobre a força do Remo e do Paysandu e Gabigol afirmou que quer assistir ao clássico Rei da Amazônia: “Deve ser da hora, mano. Um dia quero ir ver essa parada aí, mano”, falou.

O jogador de 28 anos, não sabe onde irá jogar em 2025. Mesmo tendo um acordo apalavrado com o Cruzeiro-MG, Gabigol despertou interesses de outros clubes, um deles é o Santos-SP, agremiação que revelou o atleta para o futebol, além de clubes de fora do país.

Em sua trajetória no Flamengo, Gabigol realizou 308 jogos com a camisa do Mengão e marcou 161 gols. Em seis anos de clube, o atacante conquistou 13 títulos.

Veja a lista de taças que levantou com o Flamengo

Campeonato Carioca (2019, 2020, 2021 e 2024)

Brasileirão (2019 e 2020)

Libertadores (2019 e 2022)

Copa do Brasil (2022 e 2024)

Recopa Sul-Americana (2020)

Supercopa do Brasil (2020 e 2021)