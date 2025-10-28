Capa Jornal Amazônia
Remo inicia venda de ingressos para jogo contra a Chapecoense-SC; veja valor

Time azulino está em boa fase na Série B e pode ficar mais perto do acesso em caso de vitória sobre a Chape

O Liberal

O Remo iniciou a venda de ingressos para o duelo contra a Chapecoense-SC, válido pela 34ª rodada da Série B. A partida será no estádio Baenão, no próximo domingo (2), às 18h30. O jogo pode deixar o Leão Azul mais próximo do tão sonhado acesso.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Para o confronto, os ingressos estão sendo vendidos por R$ 100 para as arquibancadas Almirante Barroso e Rômulo Maiorana (25).

O torcedor azulino pode adquirir os bilhetes por meio do site IngressoSA ou nas lojas oficiais do clube, na Região Metropolitana de Belém.

Sócio-torcedores adimplentes têm acesso liberado aos jogos. Estudantes possuem direito à meia-entrada mediante apresentação de documentação. O clube ainda vai divulgar mais informações sobre a data e o horário para retirada. Idosos e pessoas com deficiência (PCDs) têm acesso à gratuidade.

Baenão

A expectativa é de casa cheia para a partida, já que o clube azulino vive uma boa fase no campeonato. O jogo não será realizado no Mangueirão por conta do festival Global Citizen, que acontecerá no dia 1º de novembro, no estádio. Assim, o duelo foi confirmado no Baenão, que tem capacidade para cerca de 14 mil torcedores.

Cenário

Atualmente, Remo e Chapecoense têm a mesma pontuação na Série B: 57. O time de Chapecó tomou a vice-liderança do Leão Azul após o triunfo sobre o Operário-PR, na última segunda-feira (27). Assim, a partida é um confronto direto na briga pelo acesso.

O Remo vive ótima fase sob o comando de Guto Ferreira, com seis vitórias seguidas. O último triunfo azulino foi fora de casa, contra o Cuiabá-MT, na sexta-feira (24), quando a equipe venceu por 3 a 1.

Palavras-chave

esportes

remo

série b
Remo
