Remo inicia venda de ingressos para jogo contra a Chapecoense-SC; veja valor Time azulino está em boa fase na Série B e pode ficar mais perto do acesso em caso de vitória sobre a Chape O Liberal 28.10.25 9h33 O Remo iniciou a venda de ingressos para o duelo contra a Chapecoense-SC, válido pela 34ª rodada da Série B. A partida será no estádio Baenão, no próximo domingo (2), às 18h30. O jogo pode deixar o Leão Azul mais próximo do tão sonhado acesso. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Para o confronto, os ingressos estão sendo vendidos por R$ 100 para as arquibancadas Almirante Barroso e Rômulo Maiorana (25). O torcedor azulino pode adquirir os bilhetes por meio do site IngressoSA ou nas lojas oficiais do clube, na Região Metropolitana de Belém. VEJA MAIS Legião estrangeira: Gringos marcam três gols e mantém o Remo na luta pelo acesso na Série B Leão venceu por 3 a 1 fora de casa com gols do grego Panagiotis, do uruguaio Nico Ferreira e do guineense João Pedro Chapecoense-SC vence o Operário-PR e tira Remo da vice-liderança da Série B Times vão se enfrenta no próximo domingo (2) em um duelo direto pelo acesso 'Por que não sonhar com o título?', diz Nathan após sexta vitória seguida do Remo na Série B Meia destacou a força do grupo, elogiou o trabalho de Guto Ferreira e pode ganhar vaga entre os titulares contra a Chapecoense. Sócio-torcedores adimplentes têm acesso liberado aos jogos. Estudantes possuem direito à meia-entrada mediante apresentação de documentação. O clube ainda vai divulgar mais informações sobre a data e o horário para retirada. Idosos e pessoas com deficiência (PCDs) têm acesso à gratuidade. Baenão A expectativa é de casa cheia para a partida, já que o clube azulino vive uma boa fase no campeonato. O jogo não será realizado no Mangueirão por conta do festival Global Citizen, que acontecerá no dia 1º de novembro, no estádio. Assim, o duelo foi confirmado no Baenão, que tem capacidade para cerca de 14 mil torcedores. Cenário Atualmente, Remo e Chapecoense têm a mesma pontuação na Série B: 57. O time de Chapecó tomou a vice-liderança do Leão Azul após o triunfo sobre o Operário-PR, na última segunda-feira (27). Assim, a partida é um confronto direto na briga pelo acesso. O Remo vive ótima fase sob o comando de Guto Ferreira, com seis vitórias seguidas. O último triunfo azulino foi fora de casa, contra o Cuiabá-MT, na sexta-feira (24), quando a equipe venceu por 3 a 1. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO DIAS HISTÓRICOS Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém 28.10.25 22h46 Futebol Atacante português espera jogo duro contra a Chapecoense e diz que prioridade é o acesso Nesta terça, o grupo treinou no Baenão sob o comando do técnico Guto Ferreira, que vem preparando o time de forma ofensiva, contando com a boa fase dos atacantes 28.10.25 18h23 SÉRIE B Chapecoense aparece com leve favoritismo contra o Remo, segundo projeções da UFMG Leão e Verdão do Oeste têm chances quase idênticas de vitória no confronto direto pelo acesso à Série A, neste domingo (2), no Baenão 28.10.25 16h04 Futebol Assim como o Remo, Chapecoense está há seis rodadas sem perder na Série B Equipes somam os mesmos 57 pontos e chegam invictas há seis rodadas; quem vencer assume a vice-liderança da Segundona 28.10.25 12h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES PLANEJAMENTO Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026 Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve 28.10.25 21h28 GALÃO DA MASSA Atlético derrota Independiente del Valle com gol 499 de Hulk e está na final da Sul-Americana O Galo agora aguarda o vencedor de Lanús e Universidad do Chile. 28.10.25 23h39 ESPORTE Paysandu supera Remo em ranking nacional de títulos no século 21 Time Bicolor acumula 18 troféus neste século contra 10 do clube azulino 03.02.25 16h33 VERGONHA Paysandu venceu apenas 12 vezes em Belém neste ano; veja a curta lista de triunfos Em uma temporada lamentável, o Papão conseguiu vencer apenas 12 vezes jogando na Curuzu e no Mangueirão. Relembre! 28.10.25 20h32