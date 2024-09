Perfil da Série B dá boas-vindas ao Remo e times paraenses parabenizam clube pelo acesso; veja

O Remo retorna à Série B do Campeonato Brasileiro após três anos. O time azulino venceu o São Bernardo por 1 a 0 no último domingo (29) e está garantido na Segundona em 2025. Em clima de festa, no Instagram, a conta oficial da Segunda Divisão do Brasileirão deu boas-vindas para o Leão Azul.

Em um vídeo, o perfil fez recortes de momentos da equipe na campanha para garantir o passaporte para a Segundona. "Seja bem-vindo de volta, Leão Azul! O Remo está de volta ao Brasileirão [Série B] para a temporada de 2025", escreveu a publicação.

Além disso, por meio das redes sociais, Águia de Marabá e Bragantino parabenizaram a equipe azulina pelo feito.

VEJA MAIS

"Águia de Marabá Futebol Clube, parabeniza o Clube do Remo e toda sua diretoria pelo tão sonhado acesso ao Campeonato Brasileiro Série B de 2025", disse o Azulão.

O Bragantino também comemorou o acesso conquistado pelo Leão Azul. Em publicação feita nas redes sociais, o time parabenizou o clube azulino e destacou a importância de ter mais um representante do estado no cenário nacional, além de pedir que a rivalidade entre as equipes seja somente em campo.

"O Bragantino Cube do Pará, e toda sua Diretoria e Conselheiros, vem através dessa publicação respeitosamente parabenizar o Clube do Remo, pela excelente campanha Série C do Campeonato Brasileiro e acesso para o Brasileirão Série B 2025, que nossa rivalidade seja dentro de campo, e hoje temos que comemorar, é nosso estado do Pará sendo mais uma vez representado por um clube paraense no cenário nacional, viva o esporte, viva o futebol paraense, o Mangueirão está em festa, o Pará está em festa!", declarou o clube.