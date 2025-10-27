Paysandu vai encerrar Série B com a pior campanha do clube na era dos pontos corridos Com 27 pontos e apenas cinco vitórias em 34 jogos, clube vai encerrar a Série B de 2025 com o pior desempenho desde o início do formato por pontos corridos. Iury Costa 27.10.25 15h13 Time pode terminar Série B com 39 pontos. (Cristino Martins / O Liberal) Afundado na lanterna da Série B com apenas 27 pontos somados em 34 jogos, o Paysandu vive uma das piores temporadas de sua história. Mesmo restando quatro rodadas para o fim da competição, o clube bicolor só pode alcançar, no máximo, 39 pontos, caso vença todos os confrontos restantes, o que representa a pior campanha do time na Série B na era dos pontos corridos, iniciada em 2006. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A pior marca até então era de 40 pontos, registrada em 2013, quando o Papão terminou o campeonato na 18ª colocação e foi rebaixado para a Série C. O índice não pode mais ser alcançado nesta temporada. Em outras edições que resultaram em queda, o Paysandu também teve pontuações baixas: 43 pontos em 2018 (17º lugar) e 44 pontos em 2006, no primeiro ano do formato de pontos corridos, quando novamente terminou na 17ª posição. VEJA MAIS Paysandu vai completar 4 meses sem vencer em Belém; você lembra quando foi a última vez? Na lanterna há meses, o Papão enfrenta o Atlético-GO na sexta-feira (31/10) e pode ter sua queda sacramentada. Paysandu pode ser rebaixado no 'Dia das Bruxas' contra o Atlético-GO Papão pode confirmar a queda para a Série C com três rodadas de antecedência. Itabaiana, Maranhão, Barra e mais: saiba os times garantidos na Série C em 2026 Virtualmente rebaixado, o Papão vai rodar os interiores do Brasil para enfrentar timer na Terceirona em 2026 O desempenho de 2025, no entanto, possui números ainda mais alarmantes. O time soma apenas cinco vitórias, 12 empates e 17 derrotas em 34 partidas, um aproveitamento de menos de 30%. Apesar de ainda haver chances matemáticas de permanência, o cenário é praticamente irreversível: o Paysandu está a dez pontos do Athletic-MG, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, com 37 pontos. O próximo desafio será contra o Atlético-GO, fora de casa, na sexta-feira (31), Dia das Bruxas. Uma nova derrota em Goiânia confirmará matematicamente o rebaixamento do Paysandu para a Série C, tornando o clube o primeiro oficialmente rebaixado desta edição da Série B. Uma eventual vitória, contudo, daria um último sopro de esperança ao torcedor bicolor: o time chegaria aos 30 pontos e seguiria com chances remotas de escapar da queda, dependendo de uma improvável combinação de resultados nas rodadas finais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FRACASSO Paysandu vai encerrar Série B com a pior campanha do clube na era dos pontos corridos Com 27 pontos e apenas cinco vitórias em 34 jogos, clube vai encerrar a Série B de 2025 com o pior desempenho desde o início do formato por pontos corridos. 27.10.25 15h13 CONTAGEM REGRESSIVA Paysandu pode ser rebaixado no 'Dia das Bruxas' contra o Atlético-GO Papão pode confirmar a queda para a Série C com três rodadas de antecedência. 27.10.25 13h26 Futebol Lanterna da Série B, Paysandu soma o maior número de derrotas no campeonato Com a derrota para o Avaí-SC no último sábado (25), o rebaixamento pode ocorrer na próxima rodada 26.10.25 16h52 Paysandu Torcedores do Paysandu apontam responsáveis pelo colapso na Série B 2025: 'Fracasso tem sobrenome' James Leão e Paulo Wallace apontam erros na montagem do elenco e na condução da diretoria, que levaram o Papão ao fundo da tabela da Série B. 26.10.25 8h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 Futebol Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores 27.10.25 9h09 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00 FUTEBOL Em um mês, técnico do Remo possui mais vitórias que o Paysandu em toda a Série B Técnico Guto Ferreira comandou o Remo pela primeira vez em 28 de setembro e já conseguiu mais triunfos que o Paysandu em toda a competição 27.10.25 11h22