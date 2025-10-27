Paysandu vai encerrar Série B com a pior campanha do clube na era dos pontos corridos

Afundado na lanterna da Série B com apenas 27 pontos somados em 34 jogos, o Paysandu vive uma das piores temporadas de sua história. Mesmo restando quatro rodadas para o fim da competição, o clube bicolor só pode alcançar, no máximo, 39 pontos, caso vença todos os confrontos restantes, o que representa a pior campanha do time na Série B na era dos pontos corridos, iniciada em 2006.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A pior marca até então era de 40 pontos, registrada em 2013, quando o Papão terminou o campeonato na 18ª colocação e foi rebaixado para a Série C. O índice não pode mais ser alcançado nesta temporada.

Em outras edições que resultaram em queda, o Paysandu também teve pontuações baixas: 43 pontos em 2018 (17º lugar) e 44 pontos em 2006, no primeiro ano do formato de pontos corridos, quando novamente terminou na 17ª posição.

VEJA MAIS

O desempenho de 2025, no entanto, possui números ainda mais alarmantes. O time soma apenas cinco vitórias, 12 empates e 17 derrotas em 34 partidas, um aproveitamento de menos de 30%. Apesar de ainda haver chances matemáticas de permanência, o cenário é praticamente irreversível: o Paysandu está a dez pontos do Athletic-MG, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, com 37 pontos.

O próximo desafio será contra o Atlético-GO, fora de casa, na sexta-feira (31), Dia das Bruxas. Uma nova derrota em Goiânia confirmará matematicamente o rebaixamento do Paysandu para a Série C, tornando o clube o primeiro oficialmente rebaixado desta edição da Série B.

Uma eventual vitória, contudo, daria um último sopro de esperança ao torcedor bicolor: o time chegaria aos 30 pontos e seguiria com chances remotas de escapar da queda, dependendo de uma improvável combinação de resultados nas rodadas finais.