Paysandu pode ser rebaixado no 'Dia das Bruxas' contra o Atlético-GO Papão pode confirmar a queda para a Série C com três rodadas de antecedência. Fábio Will 27.10.25 13h26 Papão ainda luta contra o rebaixamento (Imagem/Wagner Santana/Oliberal) A Série B do Paysandu é algo que o torcedor quer esquecer. Lanterna da competição, o Paysandu pode ser rebaixado oficialmente já na próxima rodada. Foram apenas cinco vitórias em todo o Brasileirão e o desempenho pífio do time em campo pode resultar em uma volta à Série C antecipada, com três rodadas de antecedência. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A derrota por 2 a 0 para o Avaí, no último sábado (25), diante da torcida na Curuzu, simbolizou o colapso bicolor na temporada. Mesmo ainda com chances matemáticas, a realidade é dura e o clube bicolor só escapa do rebaixamento por um milagre. Na lanterna da Série B, o Paysandu soma 27 pontos, dez a menos que o Athletic-MG, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, com 37. Restam quatro partidas e 12 pontos em disputa, o que torna a missão praticamente impossível. O próximo confronto será contra o Atlético-GO, em Goiânia, na sexta-feira (31), "Dia das Bruxas". Uma nova derrota confirmará matematicamente o rebaixamento para a Série C, tornando o Paysandu o primeiro clube oficialmente rebaixado desta edição do campeonato. O cenário é difícil ao Paysandu, que mesmo com um empate em Goiânia pode selar o rebaixamento. Caso ocorra um empate e o Athletic-MG perca seu jogo, a diferença cairá para nove pontos, restando três partidas e 9 pontos em disputa, porém, o número de vitórias seria o primeiro critério de desempate e o Paysandu só poderia chegar a 8 na competição contra 10 do Athletic. Só a vitória interessa Uma vitória fora de casa daria sobrevida ao Paysandu, que chegaria a 30 pontos e manteria uma chance matemática de escapar do temido rebaixamento, porém, o clube também teria que secar os principais concorrentes para se manter na Série B.