Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu pode ser rebaixado no 'Dia das Bruxas' contra o Atlético-GO

Papão pode confirmar a queda para a Série C com três rodadas de antecedência.

Fábio Will
fonte

Papão ainda luta contra o rebaixamento (Imagem/Wagner Santana/Oliberal)

A Série B do Paysandu é algo que o torcedor quer esquecer. Lanterna da competição, o Paysandu pode ser rebaixado oficialmente já na próxima rodada. Foram apenas cinco vitórias em todo o Brasileirão e o desempenho pífio do time em campo pode resultar em uma volta à Série C antecipada, com três rodadas de antecedência.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A derrota por 2 a 0 para o Avaí, no último sábado (25), diante da torcida na Curuzu, simbolizou o colapso bicolor na temporada. Mesmo ainda com chances matemáticas, a realidade é dura e o clube bicolor só escapa do rebaixamento por um milagre.

Na lanterna da Série B, o Paysandu soma 27 pontos, dez a menos que o Athletic-MG, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, com 37. Restam quatro partidas e 12 pontos em disputa, o que torna a missão praticamente impossível. O próximo confronto será contra o Atlético-GO, em Goiânia, na sexta-feira (31), "Dia das Bruxas". Uma nova derrota confirmará matematicamente o rebaixamento para a Série C, tornando o Paysandu o primeiro clube oficialmente rebaixado desta edição do campeonato.

VEJA MAIS

image Em um mês, técnico do Remo possui mais vitórias que o Paysandu em toda a Série B
Técnico Guto Ferreira comandou o Remo pela primeira vez em 28 de setembro e já conseguiu mais triunfos que o Paysandu em toda a competição

image Torcedores do Paysandu apontam responsáveis pelo colapso na Série B 2025: 'Fracasso tem sobrenome'
James Leão e Paulo Wallace apontam erros na montagem do elenco e na condução da diretoria, que levaram o Papão ao fundo da tabela da Série B.

image Itabaiana, Maranhão, Barra e mais: saiba os times garantidos na Série C em 2026
Virtualmente rebaixado, o Papão vai rodar os interiores do Brasil para enfrentar timer na Terceirona em 2026

O cenário é difícil ao Paysandu, que mesmo com um empate em Goiânia pode selar o rebaixamento. Caso ocorra um empate e o Athletic-MG perca seu jogo, a diferença cairá para nove pontos, restando três partidas e 9 pontos em disputa, porém, o número de vitórias seria o primeiro critério de desempate e o Paysandu só poderia chegar a 8 na competição contra 10 do Athletic.

Só a vitória interessa

Uma vitória fora de casa daria sobrevida ao Paysandu, que chegaria a 30 pontos e manteria uma chance matemática de escapar do temido rebaixamento, porém, o clube também teria que secar os principais concorrentes para se manter na Série B.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

paysandu

jornal amazônia

série b
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

vergonha

Quase 7 anos depois, Paysandu pode ser rebaixado novamente pelo Atlético-GO

Confronto de sexta-feira pode confirmar nova queda do Papão, sete anos após o duelo fatídico com o mesmo rival, na Curuzu

27.10.25 18h01

FRACASSO

Paysandu vai encerrar Série B com a pior campanha do clube na era dos pontos corridos

Com 27 pontos e apenas cinco vitórias em 34 jogos, clube vai encerrar a Série B de 2025 com o pior desempenho desde o início do formato por pontos corridos.

27.10.25 15h13

CONTAGEM REGRESSIVA

Paysandu pode ser rebaixado no 'Dia das Bruxas' contra o Atlético-GO

Papão pode confirmar a queda para a Série C com três rodadas de antecedência.

27.10.25 13h26

Futebol

Lanterna da Série B, Paysandu soma o maior número de derrotas no campeonato

Com a derrota para o Avaí-SC no último sábado (25), o rebaixamento pode ocorrer na próxima rodada

26.10.25 16h52

MAIS LIDAS EM ESPORTES

CONTAGEM REGRESSIVA

Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada?

Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro

26.10.25 14h04

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (27/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Série A argentina e La Liga movimentam o futebol nesta segunda-feira

27.10.25 7h00

Futebol

Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC

Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores

27.10.25 9h09

Futebol

Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação

Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo

26.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda