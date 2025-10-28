Acabou! Ingressos para o jogo do Remo contra a Chapecoense esgotam em duas horas

Apenas duas horas após anunciar o início da venda de ingressos para o duelo entre o Remo e a Chapecoense-SP, os bilhetes estão esgotados. A informação foi confirmada pelo clube azulino nas redes sociais. A partida ocorre no próximo domingo (2), no Baenão, e pode deixar o Leão Azul mais próximo do tão sonhado acesso à Série B.

Para essa partida, os ingressos foram comercializados por R$ 100 para o setor de arquibancadas, tanto da Almirante Barroso quanto da Rômulo Maiorana (25). Mesmo com o valor um pouco mais alto, as entradas acabaram e poucas horas.

Além das vendas, sócio-torcedores adimplentes também conseguiram acesso ao duelo por meio de check-in antes da data do jogo.

Baenão

A partida tem grande apelo, pois pode deixar o Remo mais perto do acesso. Assim, a expectativa já era de casa cheia para a partida, já que o clube azulino vive uma boa fase no campeonato. O jogo não será realizado no Mangueirão por conta do festival Global Citizen, que acontecerá no dia 1º de novembro, no estádio. Assim, o duelo foi confirmado no Baenão, que tem capacidade para cerca de 14 mil torcedores.

Cenário

O time azulino é o terceiro colocado, com 57 pontos. Se vencer, chegará a 60 pontos e colocará um pé na Série A de 2026. Conforme o projeto Probabilidade no Futebol, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), para subir à Série A, a equipe precisa conquistar 64 pontos (99,8%).

Com isso, se o Remo vencer, precisará apenas de mais uma vitória e um empate nos três jogos restantes - o mesmo vale para a Chape, que tem a mesma pontuação que o Leão Azul e está na segunda colocação.

Atualmente, o Leão Azul vive um boa fase no campeonato e vem de seis vitórias seguidas - esta é a maior sequência de triunfos do clube em toda a disputa.

A partida entre Remo e Chapecoense será às 18h30, no Baenão. O jogo terá cobertura e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.