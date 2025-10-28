Acabou! Ingressos para o jogo do Remo contra a Chapecoense esgotam em duas horas Partida pode deixar o time azulino mais próximo do acesso Aila Beatriz Inete 28.10.25 12h07 Torcida azulino vai lotar o estádio (Wagner Santana / O Liberal) Apenas duas horas após anunciar o início da venda de ingressos para o duelo entre o Remo e a Chapecoense-SP, os bilhetes estão esgotados. A informação foi confirmada pelo clube azulino nas redes sociais. A partida ocorre no próximo domingo (2), no Baenão, e pode deixar o Leão Azul mais próximo do tão sonhado acesso à Série B. Para essa partida, os ingressos foram comercializados por R$ 100 para o setor de arquibancadas, tanto da Almirante Barroso quanto da Rômulo Maiorana (25). Mesmo com o valor um pouco mais alto, as entradas acabaram e poucas horas. Além das vendas, sócio-torcedores adimplentes também conseguiram acesso ao duelo por meio de check-in antes da data do jogo. VEJA MAIS UFMG: Remo vence a 6ª seguida e vê chances de acesso à Série A dispararem para quase 70% Leão Azul está a apenas três pontos do líder da competição e com 8,5% de probabilidade de ser campeão. Chapecoense-SC vence o Operário-PR e tira Remo da vice-liderança da Série B Times vão se enfrenta no próximo domingo (2) em um duelo direto pelo acesso 'Por que não sonhar com o título?', diz Nathan após sexta vitória seguida do Remo na Série B Meia destacou a força do grupo, elogiou o trabalho de Guto Ferreira e pode ganhar vaga entre os titulares contra a Chapecoense. Baenão A partida tem grande apelo, pois pode deixar o Remo mais perto do acesso. Assim, a expectativa já era de casa cheia para a partida, já que o clube azulino vive uma boa fase no campeonato. O jogo não será realizado no Mangueirão por conta do festival Global Citizen, que acontecerá no dia 1º de novembro, no estádio. Assim, o duelo foi confirmado no Baenão, que tem capacidade para cerca de 14 mil torcedores. Cenário O time azulino é o terceiro colocado, com 57 pontos. Se vencer, chegará a 60 pontos e colocará um pé na Série A de 2026. Conforme o projeto Probabilidade no Futebol, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), para subir à Série A, a equipe precisa conquistar 64 pontos (99,8%). Com isso, se o Remo vencer, precisará apenas de mais uma vitória e um empate nos três jogos restantes - o mesmo vale para a Chape, que tem a mesma pontuação que o Leão Azul e está na segunda colocação. Atualmente, o Leão Azul vive um boa fase no campeonato e vem de seis vitórias seguidas - esta é a maior sequência de triunfos do clube em toda a disputa. A partida entre Remo e Chapecoense será às 18h30, no Baenão. O jogo terá cobertura e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Assim como o Remo, Chapecoense está há seis rodadas sem perder na Série B Equipes somam os mesmos 57 pontos e chegam invictas há seis rodadas; quem vencer assume a vice-liderança da Segundona 28.10.25 12h17 Fenômeno Azul Acabou! Ingressos para o jogo do Remo contra a Chapecoense esgotam em duas horas Partida pode deixar o time azulino mais próximo do acesso 28.10.25 12h07 Futebol UFMG: Remo vence a 6ª seguida e vê chances de acesso à Série A dispararem para quase 70% Leão Azul está a apenas três pontos do líder da competição e com 8,5% de probabilidade de ser campeão. 28.10.25 10h25 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra a Chapecoense-SC; veja valor Time azulino está em boa fase na Série B e pode ficar mais perto do acesso em caso de vitória sobre a Chape 28.10.25 9h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra a Chapecoense-SC; veja valor Time azulino está em boa fase na Série B e pode ficar mais perto do acesso em caso de vitória sobre a Chape 28.10.25 9h33 Futebol FPF e CBF articulam reconhecimento de títulos nacionais de Remo e Tuna Luso, diz Ricardo Gluck Paul Presidente afirmou que entregará pessoalmente à CBF documentos que comprovam conquistas históricas dos clubes paraenses. 27.10.25 18h49 Futebol Chapecoense-SC vence o Operário-PR e tira Remo da vice-liderança da Série B Times vão se enfrenta no próximo domingo (2) em um duelo direto pelo acesso 28.10.25 9h04 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (28/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Copa da Alemanha, Copa do Rei Saudita e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 28.10.25 7h00