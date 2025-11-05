Capa Jornal Amazônia
Torcida do Remo prepara festa na saída da delegação para jogo decisivo da Série B

Torcedores irão se concentrar em um posto de combustível ao lado do Baenão

Fábio Will
fonte

Fenômeno Azul demostra apoio total aos jogadores na luta pelo acesso à elite do futebol barsileiro (Reprodução / Instagram @clubedoremo)

O Remo segue firme na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e, antes de encarar uma sequência de dois jogos fora de casa, o Fenômeno Azul promete uma grande demonstração de apoio à equipe. A torcida azulina organiza uma festa para acompanhar a saída da delegação remista do Baenão rumo ao aeroporto, nesta quinta-feira (6), a partir das 13h, quando o time viaja para São Paulo (SP), onde enfrenta o Novorizontino-SP.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A mobilização foi feita por meio das redes sociais, em perfis administrados por torcedores, e convida a nação azulina a comparecer em peso ao entorno do estádio Evandro Almeida para incentivar o time antes do embarque. O clima é de confiança, já que o Leão Azul está muito próximo do tão sonhado retorno à elite do futebol brasileiro.

Concentração e trajeto

De acordo com a convocação, a concentração dos torcedores será no posto de combustível ao lado do Baenão, a partir das 13h, com saída prevista para 14h, acompanhando o ônibus da delegação até o aeroporto de Belém. O local foi escolhido devido a bloqueios de vias na capital, causados pela realização da COP 30. A ideia é demonstrar o apoio incondicional do Fenômeno Azul, que vem sendo um dos principais combustíveis do Remo nesta reta final da Série B.

Contas do acesso

Segundo projeções da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Remo pode garantir matematicamente o acesso à Série A com quatro pontos conquistados nos três jogos restantes. Além de lutar pelo acesso, o Leão Azul ainda mantém chances matemáticas de título, dependendo de uma combinação de resultados nas rodadas finais.

Jogos decisivos fora de casa

A próxima partida do Remo será contra o Novorizontino-SP, neste sábado (8), às 16h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). O duelo é considerado um confronto direto, já que os dois clubes aparecem próximos na classificação e sonham com o acesso à elite do futebol nacional.

Na sequência, o time azulino volta a atuar fora de casa contra o Avaí-SC, no sábado (15), em Florianópolis. O encerramento da campanha será em Belém, diante do Goiás-GO, no dia 23 de novembro, em Belém, jogo que pode marcar a celebração de um feito histórico para o futebol paraense.

