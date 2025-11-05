Torcida do Remo prepara festa na saída da delegação para jogo decisivo da Série B Torcedores irão se concentrar em um posto de combustível ao lado do Baenão Fábio Will 05.11.25 12h17 Fenômeno Azul demostra apoio total aos jogadores na luta pelo acesso à elite do futebol barsileiro (Reprodução / Instagram @clubedoremo) O Remo segue firme na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e, antes de encarar uma sequência de dois jogos fora de casa, o Fenômeno Azul promete uma grande demonstração de apoio à equipe. A torcida azulina organiza uma festa para acompanhar a saída da delegação remista do Baenão rumo ao aeroporto, nesta quinta-feira (6), a partir das 13h, quando o time viaja para São Paulo (SP), onde enfrenta o Novorizontino-SP. A mobilização foi feita por meio das redes sociais, em perfis administrados por torcedores, e convida a nação azulina a comparecer em peso ao entorno do estádio Evandro Almeida para incentivar o time antes do embarque. O clima é de confiança, já que o Leão Azul está muito próximo do tão sonhado retorno à elite do futebol brasileiro. Concentração e trajeto De acordo com a convocação, a concentração dos torcedores será no posto de combustível ao lado do Baenão, a partir das 13h, com saída prevista para 14h, acompanhando o ônibus da delegação até o aeroporto de Belém. O local foi escolhido devido a bloqueios de vias na capital, causados pela realização da COP 30. A ideia é demonstrar o apoio incondicional do Fenômeno Azul, que vem sendo um dos principais combustíveis do Remo nesta reta final da Série B. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Contas do acesso Segundo projeções da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Remo pode garantir matematicamente o acesso à Série A com quatro pontos conquistados nos três jogos restantes. Além de lutar pelo acesso, o Leão Azul ainda mantém chances matemáticas de título, dependendo de uma combinação de resultados nas rodadas finais. Na sequência, o time azulino volta a atuar fora de casa contra o Avaí-SC, no sábado (15), em Florianópolis. O encerramento da campanha será em Belém, diante do Goiás-GO, no dia 23 de novembro, em Belém, jogo que pode marcar a celebração de um feito histórico para o futebol paraense. 