Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo levou cinco gols nos acréscimos e pontos perdidos garantiriam acesso à Série A; veja números

Leão Azul é atualmente o terceiro colocado na Série B, mas gols sofridos nos acréscimos atrapalharam o clube na Série B

Fábio Will
fonte

Remo luta pelo acesso à Série A (Samara Miranda / Remo)

O Remo levou um duro golpe na partida contra a Chapecoense-SC, no último domingo (2), jogando no Baenão. O gol tomado aos 51 minutos do segundo tempo tirou do Leão Azul dois pontos preciosos na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, esse não foi o único gol que a equipe azulina sofreu nos acréscimos nesta Série B. Levando em consideração os pontos perdidos nessas partidas em que levou gols nos minutos finais, o Remo estaria na liderança isolada e teria conquistado o acesso à elite do futebol nacional.

A Série B está na reta final e o Remo perdeu pontos importantes ao longo da competição. O time de Periçá sofreu cinco gols nos acréscimos, que custaram oito pontos. Esses pontos perdidos colocariam o Remo com 66 na tabela e, consequentemente, na liderança da Série B e com o acesso à Série A garantido.

Embalado na competição, o Remo está invicto há sete partidas. Curiosamente, a equipe azulina ostenta essa invencibilidade desde que o técnico Guto Ferreira assumiu o time. Desde então, o Remo venceu seis jogos seguidos e empatou um.

Veja a lista de jogos em que o Remo sofreu gols nos acréscimos:

Ferroviária 1 x 1 Remo — perdeu dois pontos ao sofrer um gol aos 51 minutos.

Atlético-GO 1 x 1 Remo — perdeu dois pontos ao sofrer um gol aos 51 minutos.

Remo 0 x 1 Criciúma — perdeu um ponto ao sofrer um gol aos 51 minutos.

Volta Redonda 2 x 1 Remo — perdeu um ponto ao sofrer um gol aos 51 minutos.

Remo 1 x 1 Chapecoense — perdeu dois pontos ao sofrer um gol aos 51 minutos.

Na terceira posição, com 58 pontos, o Remo fará duas partidas seguidas longe de Belém. O Leão Azul terá um confronto direto contra o Novorizontino-SP, no próximo sábado (8), às 16h. Essa partida é fundamental para o clube paraense, já que, em caso de derrota para o Tigre, a equipe paulista ultrapassa o Remo na tabela. Já no outro sábado (15), o Leão Azul encara o Avaí-SC, na Ressacada, em Florianópolis (SC). A equipe paraense encerra a Série B diante do Goiás-GO, no domingo (23), no Mangueirão, em Belém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

série b

futebol

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Remo levou cinco gols nos acréscimos e pontos perdidos garantiriam acesso à Série A; veja números

Leão Azul é atualmente o terceiro colocado na Série B, mas gols sofridos nos acréscimos atrapalharam o clube na Série B

04.11.25 16h17

Futebol

Marcelo Rangel supera lesão, volta a jogar pelo Remo e mira o acesso: 'Oportunidade única'

Jogador azulino disse que o clube tem condições até de brigar pelo título

04.11.25 12h29

Futebol

Remo tem dois desfalques importantes no duelo de 'seis pontos' contra o Novorizontino-SP

Partida ocorre neste sábado (8), às 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em São Paulo

04.11.25 12h29

Acorda Leão

UFMG: após tropeço em casa, chances de acesso do Remo voltam a diminuir na Série B

Leão Azul perdeu a chance de assumir a vice-liderança após empatar com a Chapecoense dentro de casa na 35ª rodada da competição.

04.11.25 10h19

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Acorda Leão

UFMG: após tropeço em casa, chances de acesso do Remo voltam a diminuir na Série B

Leão Azul perdeu a chance de assumir a vice-liderança após empatar com a Chapecoense dentro de casa na 35ª rodada da competição.

04.11.25 10h19

Futebol

Técnico do Coritiba-PR destaca respeito ao Paysandu após rebaixamento: 'Uma história importante'

Mozart disse que não olha para a tabela de classificação e que vai fazer uma final contra o Papão no próximo domingo (9)

04.11.25 11h34

PLANEJAMENTO

Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026

Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia

03.11.25 22h20

Futebol

Pelo menos oito clubes estão na briga pelo acesso; Remo é um dos favoritos

Faltam apenas três rodadas para a definição dos quatro melhores times da Série B, que disputarão a elite do futebol brasileiro em 2026

04.11.25 10h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda