Remo levou cinco gols nos acréscimos e pontos perdidos garantiriam acesso à Série A; veja números Leão Azul é atualmente o terceiro colocado na Série B, mas gols sofridos nos acréscimos atrapalharam o clube na Série B Fábio Will 04.11.25 16h17 Remo luta pelo acesso à Série A (Samara Miranda / Remo) O Remo levou um duro golpe na partida contra a Chapecoense-SC, no último domingo (2), jogando no Baenão. O gol tomado aos 51 minutos do segundo tempo tirou do Leão Azul dois pontos preciosos na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, esse não foi o único gol que a equipe azulina sofreu nos acréscimos nesta Série B. Levando em consideração os pontos perdidos nessas partidas em que levou gols nos minutos finais, o Remo estaria na liderança isolada e teria conquistado o acesso à elite do futebol nacional. A Série B está na reta final e o Remo perdeu pontos importantes ao longo da competição. O time de Periçá sofreu cinco gols nos acréscimos, que custaram oito pontos. Esses pontos perdidos colocariam o Remo com 66 na tabela e, consequentemente, na liderança da Série B e com o acesso à Série A garantido. Embalado na competição, o Remo está invicto há sete partidas. Curiosamente, a equipe azulina ostenta essa invencibilidade desde que o técnico Guto Ferreira assumiu o time. Desde então, o Remo venceu seis jogos seguidos e empatou um. Veja a lista de jogos em que o Remo sofreu gols nos acréscimos: Ferroviária 1 x 1 Remo — perdeu dois pontos ao sofrer um gol aos 51 minutos. Atlético-GO 1 x 1 Remo — perdeu dois pontos ao sofrer um gol aos 51 minutos. Remo 0 x 1 Criciúma — perdeu um ponto ao sofrer um gol aos 51 minutos. Volta Redonda 2 x 1 Remo — perdeu um ponto ao sofrer um gol aos 51 minutos. Remo 1 x 1 Chapecoense — perdeu dois pontos ao sofrer um gol aos 51 minutos. Na terceira posição, com 58 pontos, o Remo fará duas partidas seguidas longe de Belém. O Leão Azul terá um confronto direto contra o Novorizontino-SP, no próximo sábado (8), às 16h. Essa partida é fundamental para o clube paraense, já que, em caso de derrota para o Tigre, a equipe paulista ultrapassa o Remo na tabela. Já no outro sábado (15), o Leão Azul encara o Avaí-SC, na Ressacada, em Florianópolis (SC). A equipe paraense encerra a Série B diante do Goiás-GO, no domingo (23), no Mangueirão, em Belém.