Diante da Chape, Remo bate recorde de renda no Baenão em 2025; veja arrecadações

A partida contra a Chapecoense no último final de semana, não foi o resultado esperado pelos azulinos. O gol nos acréscimos, “botou água no chopp” da torcida azulina, que fez uma grande festa. Se em campo não deu o resultado esperado, fora das quatro linhas o clube bateu o recorde de renda no Baenão em 2025.

Diante da equipe catarinense, o Remo teve uma renda de R$698.425,00, superando a arrecadação da partida diante do Atlético-GO, que foi de R$595.595,00. A terceira maior renda do Remo jogando no Baenão nesta Série B foi no confronto contra o Athletic-MG, quando o boletim financeiro assinalou o faturamento de R$576.640,00.

Veja as rendas do Remo em jogos no Baenão

1 – Remo x Chapecoense-SC – R$698.425,00

2 – Remo x Atlético-GO – R$595.595,00

3 – Remo Athletic-MG – R$576.640,00

4 – Remo x Athletico-PR – R$552.270,00

O jogo diante da Chape pode ter sido a última apresentação azulina no Estádio Evandro Almeida nesta temporada. O clube só terá mais uma partida como mandante nesta Série B, contra o Goiás-GO, na última rodada da competição nacional e que pode decidir o futuro azulino rumo à Série A. Existe a possibilidade do clube acionar o Mangueirão e mandar a partida no maior palco do futebol paraense, local em que foi a casa do Remo praticamente em toda a competição.

O Remo é o atual terceiro colocado na Série B, empatado em pontos com a Chapecoense (58), porém, está na terceira colocação nos critérios de desempates (número de vitórias 17 contra 15). O próximo compromisso do Remo na competição será um confronto direto diante do Novorizontino-SP, no sábado (8), às 16h, fora de casa. Uma vitória coloca o Leão Azul em uma situação muito boa na luta pelo acesso à Série A. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.