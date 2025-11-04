Diante da Chape, Remo bate recorde de renda no Baenão em 2025; veja arrecadações O Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Baenão e bateu o recorde em arrecadação nesta temporada Fábio Will 04.11.25 16h48 Remo pode ter feito seu último jogo no Baenão neste ano (Igor Mota / O Liberal) A partida contra a Chapecoense no último final de semana, não foi o resultado esperado pelos azulinos. O gol nos acréscimos, “botou água no chopp” da torcida azulina, que fez uma grande festa. Se em campo não deu o resultado esperado, fora das quatro linhas o clube bateu o recorde de renda no Baenão em 2025. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Diante da equipe catarinense, o Remo teve uma renda de R$698.425,00, superando a arrecadação da partida diante do Atlético-GO, que foi de R$595.595,00. A terceira maior renda do Remo jogando no Baenão nesta Série B foi no confronto contra o Athletic-MG, quando o boletim financeiro assinalou o faturamento de R$576.640,00. Veja as rendas do Remo em jogos no Baenão 1 – Remo x Chapecoense-SC – R$698.425,00 2 – Remo x Atlético-GO – R$595.595,00 3 – Remo Athletic-MG – R$576.640,00 4 – Remo x Athletico-PR – R$552.270,00 O jogo diante da Chape pode ter sido a última apresentação azulina no Estádio Evandro Almeida nesta temporada. O clube só terá mais uma partida como mandante nesta Série B, contra o Goiás-GO, na última rodada da competição nacional e que pode decidir o futuro azulino rumo à Série A. Existe a possibilidade do clube acionar o Mangueirão e mandar a partida no maior palco do futebol paraense, local em que foi a casa do Remo praticamente em toda a competição. O Remo é o atual terceiro colocado na Série B, empatado em pontos com a Chapecoense (58), porém, está na terceira colocação nos critérios de desempates (número de vitórias 17 contra 15). O próximo compromisso do Remo na competição será um confronto direto diante do Novorizontino-SP, no sábado (8), às 16h, fora de casa. Uma vitória coloca o Leão Azul em uma situação muito boa na luta pelo acesso à Série A. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Diante da Chape, Remo bate recorde de renda no Baenão em 2025; veja arrecadações O Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Baenão e bateu o recorde em arrecadação nesta temporada 04.11.25 16h48 FUTEBOL Remo levou cinco gols nos acréscimos e pontos perdidos garantiriam acesso à Série A; veja números Leão Azul é atualmente o terceiro colocado na Série B, mas gols sofridos nos acréscimos atrapalharam o clube na Série B 04.11.25 16h17 Futebol Marcelo Rangel supera lesão, volta a jogar pelo Remo e mira o acesso: 'Oportunidade única' Jogador azulino disse que o clube tem condições até de brigar pelo título 04.11.25 12h29 Futebol Remo tem dois desfalques importantes no duelo de 'seis pontos' contra o Novorizontino-SP Partida ocorre neste sábado (8), às 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em São Paulo 04.11.25 12h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES Acorda Leão UFMG: após tropeço em casa, chances de acesso do Remo voltam a diminuir na Série B Leão Azul perdeu a chance de assumir a vice-liderança após empatar com a Chapecoense dentro de casa na 35ª rodada da competição. 04.11.25 10h19 PLANEJAMENTO Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026 Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia 03.11.25 22h20 que fase! Ministério Público abre investigação preliminar sobre repasses e gestão no Paysandu Promotora cobra explicações do clube e do Banpará após denúncia de possível irregularidade em repasses de patrocínio entre 2021 e 2025 04.11.25 16h16 Futebol Técnico do Coritiba-PR destaca respeito ao Paysandu após rebaixamento: 'Uma história importante' Mozart disse que não olha para a tabela de classificação e que vai fazer uma final contra o Papão no próximo domingo (9) 04.11.25 11h34