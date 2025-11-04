Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Diante da Chape, Remo bate recorde de renda no Baenão em 2025; veja arrecadações

O Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Baenão e bateu o recorde em arrecadação nesta temporada

Fábio Will
fonte

Remo pode ter feito seu último jogo no Baenão neste ano (Igor Mota / O Liberal)

A partida contra a Chapecoense no último final de semana, não foi o resultado esperado pelos azulinos. O gol nos acréscimos, “botou água no chopp” da torcida azulina, que fez uma grande festa. Se em campo não deu o resultado esperado, fora das quatro linhas o clube bateu o recorde de renda no Baenão em 2025.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Diante da equipe catarinense, o Remo teve uma renda de R$698.425,00, superando a arrecadação da partida diante do Atlético-GO, que foi de R$595.595,00. A terceira maior renda do Remo jogando no Baenão nesta Série B foi no confronto contra o Athletic-MG, quando o boletim financeiro assinalou o faturamento de R$576.640,00.

Veja as rendas do Remo em jogos no Baenão

1 – Remo x Chapecoense-SC – R$698.425,00

2 – Remo x Atlético-GO – R$595.595,00

3 – Remo Athletic-MG – R$576.640,00

4 – Remo x Athletico-PR – R$552.270,00

O jogo diante da Chape pode ter sido a última apresentação azulina no Estádio Evandro Almeida nesta temporada. O clube só terá mais uma partida como mandante nesta Série B, contra o Goiás-GO, na última rodada da competição nacional e que pode decidir o futuro azulino rumo à Série A. Existe a possibilidade do clube acionar o Mangueirão e mandar a partida no maior palco do futebol paraense, local em que foi a casa do Remo praticamente em toda a competição.

O Remo é o atual terceiro colocado na Série B, empatado em pontos com a Chapecoense (58), porém, está na terceira colocação nos critérios de desempates (número de vitórias 17 contra 15). O próximo compromisso do Remo na competição será um confronto direto diante do Novorizontino-SP, no sábado (8), às 16h, fora de casa. Uma vitória coloca o Leão Azul em uma situação muito boa na luta pelo acesso à Série A. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

série b
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Diante da Chape, Remo bate recorde de renda no Baenão em 2025; veja arrecadações

O Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Baenão e bateu o recorde em arrecadação nesta temporada

04.11.25 16h48

FUTEBOL

Remo levou cinco gols nos acréscimos e pontos perdidos garantiriam acesso à Série A; veja números

Leão Azul é atualmente o terceiro colocado na Série B, mas gols sofridos nos acréscimos atrapalharam o clube na Série B

04.11.25 16h17

Futebol

Marcelo Rangel supera lesão, volta a jogar pelo Remo e mira o acesso: 'Oportunidade única'

Jogador azulino disse que o clube tem condições até de brigar pelo título

04.11.25 12h29

Futebol

Remo tem dois desfalques importantes no duelo de 'seis pontos' contra o Novorizontino-SP

Partida ocorre neste sábado (8), às 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em São Paulo

04.11.25 12h29

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Acorda Leão

UFMG: após tropeço em casa, chances de acesso do Remo voltam a diminuir na Série B

Leão Azul perdeu a chance de assumir a vice-liderança após empatar com a Chapecoense dentro de casa na 35ª rodada da competição.

04.11.25 10h19

PLANEJAMENTO

Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026

Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia

03.11.25 22h20

que fase!

Ministério Público abre investigação preliminar sobre repasses e gestão no Paysandu

Promotora cobra explicações do clube e do Banpará após denúncia de possível irregularidade em repasses de patrocínio entre 2021 e 2025

04.11.25 16h16

Futebol

Técnico do Coritiba-PR destaca respeito ao Paysandu após rebaixamento: 'Uma história importante'

Mozart disse que não olha para a tabela de classificação e que vai fazer uma final contra o Papão no próximo domingo (9)

04.11.25 11h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda