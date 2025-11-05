Remo inicia maratona de dois jogos fora de casa e freta avião de Leila Pereira para o transporte Por causa da COP-30, clube pede que torcida não vá ao aeroporto e investe em logística especial para confrontos decisivos contra Novorizontino e Avaí na Série B Iury Costa 05.11.25 15h52 A delegação azulina embarca às 18h desta quinta-feira (6) com destino a Ribeirão Preto-SP. (Fotos: Wagner Santana/O Liberal e Reprodução/ Portal do Palmeirense) O Clube do Remo inicia nesta quinta-feira (6) uma sequência de duas partidas fora de casa que podem definir o tão sonhado acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O time azulino enfrenta o Novorizontino-SP neste sábado (8), às 16h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), e na rodada seguinte encara o Avaí-SC, no dia 15, em Florianópolis. Por conta da COP 30, o clube informou que não será possível realizar a tradicional recepção da torcida azulina no aeroporto. Em nota oficial, o Remo explicou que as restrições logísticas nas vias de acesso ao Aeroporto Internacional de Belém impedirão a presença dos torcedores no embarque da delegação. “O Clube do Remo informa que, devido a toda a logística imposta nas vias que cercam o Aeroporto de Belém durante a COP-30, não será possível a recepção da torcida azulina no aeroporto antes da viagem para o jogo contra o Novorizontino. O time irá direto para a pista de decolagem, sem passar pelo embarque. Reiteramos a importância da torcida, mas priorizamos a segurança e o horário do voo”, diz o comunicado. VEJA MAIS Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação Torcida do Remo prepara festa na saída da delegação para jogo decisivo da Série B Torcedores irão se concentrar em um posto de combustível ao lado do Baenão Avião de Leila Pereira e logística especial Segundo reportagem do jornalista Bruno Amâncio, o Remo fretou o avião particular da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, para garantir uma logística mais confortável e eficiente na reta final da Série B. O investimento total é de aproximadamente R$ 300 mil, incluindo custos de aluguel e deslocamentos. A delegação azulina embarca às 18h desta quinta-feira (6) com destino a Ribeirão Preto, cidade a cerca de 170 km de Novo Horizonte, onde ficará concentrada até a data da partida. A decisão de evitar os aeroportos de Congonhas e Guarulhos — ambos mais distantes, foi tomada para reduzir o tempo de viagem e o desgaste dos jogadores. Reta final de decisão Com 58 pontos e na 3ª colocação, o Leão depende apenas de si nas três rodadas finais da Série B para conquistar o acesso. Após os confrontos fora de casa, o time encerrará sua participação no campeonato diante do Goiás-GO, no dia 23 de novembro, no Mangueirão, partida que pode marcar um feito histórico para o futebol paraense. 