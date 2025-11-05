Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo é o time mais disciplinado da Série B segundo ranking da ESPN

Com apenas dois cartões vermelhos e 82 amarelos, Leão lidera lista de fair play na reta final da competição

Iury Costa
Time azulino soma 82 cartões amarelos e apenas dois vermelhos na Segundona. (Samara Miranda / Remo)

O Clube do Remo se destaca não apenas pelo bom momento dentro de campo, mas também pelo comportamento em partidas na Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo levantamento da ESPN, o Leão é o time mais disciplinado da competição, somando 82 cartões amarelos e apenas dois vermelhos ao longo das 35 rodadas já disputadas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

No ranking, cada cartão amarelo vale um ponto e cada vermelho, três. Com isso, o Remo totaliza 87 pontos, o menor índice entre os 20 clubes da Segundona. Logo atrás aparecem CRB, Volta Redonda, América-MG e Paysandu, também com bons números de disciplina.

Os dois únicos cartões vermelhos do clube azulino foram aplicados ao meia Régis, durante uma confusão no aquecimento contra o Goiás, em Goiânia, e ao atacante Pedro Rocha, expulso na partida diante da Ferroviária, em Belém.

Na outra ponta da tabela, o Coritiba é o time mais indisciplinado da Série B, com 127 pontos, resultado de 103 cartões amarelos e oito vermelhos recebidos até agora.

Com 58 pontos e ocupando a 3ª colocação, o Remo depende apenas de si para garantir o acesso à Série A de 2026. Restam três partidas para o fim da competição: Novorizontino (neste sábado, 8), Avaí e Goiás-GO, no dia 23 de novembro, no Mangueirão, confronto que pode marcar o retorno do Leão Azul à elite do futebol brasileiro.

 

