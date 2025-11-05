Remo é o time mais disciplinado da Série B segundo ranking da ESPN Com apenas dois cartões vermelhos e 82 amarelos, Leão lidera lista de fair play na reta final da competição Iury Costa 05.11.25 16h45 Time azulino soma 82 cartões amarelos e apenas dois vermelhos na Segundona. (Samara Miranda / Remo) O Clube do Remo se destaca não apenas pelo bom momento dentro de campo, mas também pelo comportamento em partidas na Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo levantamento da ESPN, o Leão é o time mais disciplinado da competição, somando 82 cartões amarelos e apenas dois vermelhos ao longo das 35 rodadas já disputadas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo No ranking, cada cartão amarelo vale um ponto e cada vermelho, três. Com isso, o Remo totaliza 87 pontos, o menor índice entre os 20 clubes da Segundona. Logo atrás aparecem CRB, Volta Redonda, América-MG e Paysandu, também com bons números de disciplina. Os dois únicos cartões vermelhos do clube azulino foram aplicados ao meia Régis, durante uma confusão no aquecimento contra o Goiás, em Goiânia, e ao atacante Pedro Rocha, expulso na partida diante da Ferroviária, em Belém. VEJA MAIS Remo e Novorizontino fazem o segundo duelo na história na luta pelo acesso à Série A. De acordo com as projeções matemáticas da UFMG, o Clube do Remo ainda é o favorito para sair com os três pontos Remo inicia maratona de dois jogos fora de casa e freta avião de Leila Pereira para o transporte Por causa da COP-30, clube pede que torcida não vá ao aeroporto e investe em logística especial para confrontos decisivos contra Novorizontino e Avaí na Série B Na outra ponta da tabela, o Coritiba é o time mais indisciplinado da Série B, com 127 pontos, resultado de 103 cartões amarelos e oito vermelhos recebidos até agora. Com 58 pontos e ocupando a 3ª colocação, o Remo depende apenas de si para garantir o acesso à Série A de 2026. Restam três partidas para o fim da competição: Novorizontino (neste sábado, 8), Avaí e Goiás-GO, no dia 23 de novembro, no Mangueirão, confronto que pode marcar o retorno do Leão Azul à elite do futebol brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO CONFIANÇA Jorge comenta boa fase, celebra titularidade no Remo e quer coroar ano com acesso: 'torcedor merece' Após atuar os 90 minutos nas últimas três partidas, o jogador reforça o compromisso do elenco em retribuir o apoio do Fenômeno Azul com o tão sonhado retorno à elite do futebol brasileiro 05.11.25 18h44 série b Remo é o time mais disciplinado da Série B segundo ranking da ESPN Com apenas dois cartões vermelhos e 82 amarelos, Leão lidera lista de fair play na reta final da competição 05.11.25 16h45 Futebol Remo e Novorizontino fazem o segundo duelo na história na luta pelo acesso à Série A. De acordo com as projeções matemáticas da UFMG, o Clube do Remo ainda é o favorito para sair com os três pontos 05.11.25 16h15 série b Remo inicia maratona de dois jogos fora de casa e freta avião de Leila Pereira para o transporte Por causa da COP-30, clube pede que torcida não vá ao aeroporto e investe em logística especial para confrontos decisivos contra Novorizontino e Avaí na Série B 05.11.25 15h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (05/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Argentina e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 05.11.25 7h00 FUTEBOL Torcida do Paysandu pede para o time 'entregar' jogo ao Coritiba para prejudicar o Remo A rivalidade entre Remo e Paysandu ganha mais um capítulo nesta reta final da Série B 05.11.25 9h40 APOIO TOTAL Torcida do Remo prepara festa na saída da delegação para jogo decisivo da Série B Torcedores irão se concentrar em um posto de combustível ao lado do Baenão 05.11.25 12h17 Futebol Alberto Maia lidera nova comissão e promete 'blindar' futebol do Paysandu em 2026 Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Maia detalhou as novas metas de organização e a dificuldade de jogar a Série C. 05.11.25 10h44