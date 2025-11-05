Remo e Novorizontino fazem o segundo duelo na história na luta pelo acesso à Série A. De acordo com as projeções matemáticas da UFMG, o Clube do Remo ainda é o favorito para sair com os três pontos Da redação 05.11.25 16h15 O primeiro confronto entre eles, na história, terminou em 1 a 1. (Cristino Martins / O Liberal) Com o fim da Série B se aproximando, a briga por uma vaga no G4 ganha contornos cada vez mais dramáticos. A reta final promete fortes emoções, com nada menos que sete equipes com chances reais de acesso, entre elas Novorizontino e Remo, que se enfrentam no próximo sábado (8), pela 36ª rodada da competição. O duelo, que coloca frente a frente dois concorrentes diretos, será apenas o segundo entre os clubes em toda a história — o primeiro, também pela Série B, terminou empatado em 1 a 1. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Agora, porém, o cenário é completamente diferente. O Remo chega embalado e em posição privilegiada na tabela: é o terceiro colocado, com 58 pontos, mesma pontuação da Chapecoense, que ocupa o segundo lugar, e apenas três atrás do líder Coritiba. Do outro lado, o Tigre do Vale aparece logo atrás, em quinto, com 56 pontos, e busca aproveitar o fator casa para ultrapassar o adversário. O time paulista atravessa um bom momento, estando invicto há cinco partidas. VEJA MAIS Remo inicia maratona de dois jogos fora de casa e freta avião de Leila Pereira para o transporte Por causa da COP-30, clube pede que torcida não vá ao aeroporto e investe em logística especial para confrontos decisivos contra Novorizontino e Avaí na Série B Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação Torcida do Remo prepara festa na saída da delegação para jogo decisivo da Série B Torcedores irão se concentrar em um posto de combustível ao lado do Baenão O histórico entre os dois clubes, no entanto, ainda é curto. Na 17ª rodada, jogando no Mangueirão, Remo e Novorizontino empataram em 1 a 1. Matheus Davó abriu o placar para o time azulino, enquanto Robson igualou o marcador. Naquele momento, o Leão era comandado por António Oliveira, enquanto os paulistas já tinham à frente o técnico Humberto Louzer — que permanece à frente do projeto. A escassez de confrontos diretos se explica por um detalhe curioso: o Novorizontino é um clube relativamente jovem. Fundado em 2010, o time paulista viveu uma ascensão meteórica no cenário nacional. Em apenas três anos, conquistou dois acessos consecutivos, saltando da Série D, em 2020, para a Série B, em 2022. Favortismo Mesmo jogando em casa e com cinco jogos sem perder, o Novorizontino não desperta o favoritismo para a partida, ao menos na indicação dos cálculos matemáticos. De acordo com os dados da UFMG, que monitora as competições nacionais oferecendo projeções e probabilidades estatísticas, o Remo é o time mais cotado para sair com a vitória no próximo sábado. A matemática aponta que o Novorizontino tem 22.31% de chances de vitória. O empate aparece com uma possibilidade de 50.19%, enquanto a vitória do Remo aparece com uma margem de 27.50%. A provável explicação para o favoritismo azulino é a sequência impressionante de seis vitórias seguidas e um empate, que tiraram os azulinos do miolo da tabela para o G4 em poucas rodadas. 