Remo e Novorizontino fazem o segundo duelo na história na luta pelo acesso à Série A.

Com o fim da Série B se aproximando, a briga por uma vaga no G4 ganha contornos cada vez mais dramáticos. A reta final promete fortes emoções, com nada menos que sete equipes com chances reais de acesso, entre elas Novorizontino e Remo, que se enfrentam no próximo sábado (8), pela 36ª rodada da competição. O duelo, que coloca frente a frente dois concorrentes diretos, será apenas o segundo entre os clubes em toda a história — o primeiro, também pela Série B, terminou empatado em 1 a 1.

Agora, porém, o cenário é completamente diferente. O Remo chega embalado e em posição privilegiada na tabela: é o terceiro colocado, com 58 pontos, mesma pontuação da Chapecoense, que ocupa o segundo lugar, e apenas três atrás do líder Coritiba. Do outro lado, o Tigre do Vale aparece logo atrás, em quinto, com 56 pontos, e busca aproveitar o fator casa para ultrapassar o adversário. O time paulista atravessa um bom momento, estando invicto há cinco partidas.

O histórico entre os dois clubes, no entanto, ainda é curto. Na 17ª rodada, jogando no Mangueirão, Remo e Novorizontino empataram em 1 a 1. Matheus Davó abriu o placar para o time azulino, enquanto Robson igualou o marcador. Naquele momento, o Leão era comandado por António Oliveira, enquanto os paulistas já tinham à frente o técnico Humberto Louzer — que permanece à frente do projeto.

A escassez de confrontos diretos se explica por um detalhe curioso: o Novorizontino é um clube relativamente jovem. Fundado em 2010, o time paulista viveu uma ascensão meteórica no cenário nacional. Em apenas três anos, conquistou dois acessos consecutivos, saltando da Série D, em 2020, para a Série B, em 2022.

Favortismo

Mesmo jogando em casa e com cinco jogos sem perder, o Novorizontino não desperta o favoritismo para a partida, ao menos na indicação dos cálculos matemáticos. De acordo com os dados da UFMG, que monitora as competições nacionais oferecendo projeções e probabilidades estatísticas, o Remo é o time mais cotado para sair com a vitória no próximo sábado.

A matemática aponta que o Novorizontino tem 22.31% de chances de vitória. O empate aparece com uma possibilidade de 50.19%, enquanto a vitória do Remo aparece com uma margem de 27.50%. A provável explicação para o favoritismo azulino é a sequência impressionante de seis vitórias seguidas e um empate, que tiraram os azulinos do miolo da tabela para o G4 em poucas rodadas.