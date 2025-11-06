Capa Jornal Amazônia
Remo abre inscrições para peneira das categorias de base; veja como participar

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na secretaria da sede social do clube, localizada na Avenida Nazaré

O Liberal

O Clube do Remo iniciou nesta quarta-feira (5) o período de inscrições para a peneira das categorias de base do futebol azulino. A seletiva busca novos talentos para integrar as equipes masculinas e femininas do Rei da Amazônia e segue aberta até o dia 19 de novembro. 

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na secretaria da sede social do clube, localizada na Avenida Nazaré, nº 962, em Belém. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h. A taxa de inscrição é de R$ 50. 

Podem participar atletas do masculino, nas categorias Sub-11 a Sub-19, e do feminino, do Sub-13 ao Adulto. No ato da inscrição, é obrigatório apresentar documento de identidade (RG). Já no dia do teste, os candidatos deverão entregar um laudo médico de aptidão física, comprovando que estão em condições de participar das atividades. 

As avaliações ocorrerão entre os dias 20 e 23 de novembro, sempre a partir das 8h, no campo do Pinheirense, localizado em Icoaraci. 

Peneira do Clube do Remo 2025

  • Período de inscrição: 05 a 19 de novembro de 2025 
  • Local: Secretaria da sede social — Av. Nazaré, nº 962, Belém 
  • Horário: Segunda a sexta: 9h às 18h 
  • Sábado: 9h às 13h 
  • Valor da inscrição: R$ 50 

Categorias:

  • Masculino: Sub-11 a Sub-19 
  • Feminino: Sub-13 ao Adulto 

Documentos exigidos: 

  • RG 
  • Laudo de aptidão física (entregar no dia do teste) 
  • Datas dos testes: 

20 a 23 de novembro de 2025, a partir das 8h 

  • Local dos testes: Campo do Pinheirense — Icoaraci 

 

Remo
.
