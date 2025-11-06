Remo abre inscrições para peneira das categorias de base; veja como participar As inscrições devem ser realizadas presencialmente na secretaria da sede social do clube, localizada na Avenida Nazaré O Liberal 06.11.25 18h20 O Clube do Remo iniciou nesta quarta-feira (5) o período de inscrições para a peneira das categorias de base do futebol azulino. A seletiva busca novos talentos para integrar as equipes masculinas e femininas do Rei da Amazônia e segue aberta até o dia 19 de novembro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo As inscrições devem ser realizadas presencialmente na secretaria da sede social do clube, localizada na Avenida Nazaré, nº 962, em Belém. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h. A taxa de inscrição é de R$ 50. VEJA MAIS Com dois desfalques importantes, Remo pode ganhar retorno de Panagiotis para confronto deste sábado Guto Ferreira tem testado algumas opções para o importante duelo contra o Novorizontino Torcida do Remo faz festa no Baenão antes de embarque do time para rodadas decisivas da Série B Delegação azulina viaja para São Paulo, onde o time enfrentará o Novorizontino. Podem participar atletas do masculino, nas categorias Sub-11 a Sub-19, e do feminino, do Sub-13 ao Adulto. No ato da inscrição, é obrigatório apresentar documento de identidade (RG). Já no dia do teste, os candidatos deverão entregar um laudo médico de aptidão física, comprovando que estão em condições de participar das atividades. As avaliações ocorrerão entre os dias 20 e 23 de novembro, sempre a partir das 8h, no campo do Pinheirense, localizado em Icoaraci. Peneira do Clube do Remo 2025 Período de inscrição: 05 a 19 de novembro de 2025 Local: Secretaria da sede social — Av. Nazaré, nº 962, Belém Horário: Segunda a sexta: 9h às 18h Sábado: 9h às 13h Valor da inscrição: R$ 50 Categorias: Masculino: Sub-11 a Sub-19 Feminino: Sub-13 ao Adulto Documentos exigidos: RG Laudo de aptidão física (entregar no dia do teste) Datas dos testes: 20 a 23 de novembro de 2025, a partir das 8h Local dos testes: Campo do Pinheirense — Icoaraci Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO RETA FINAL Remo viaja para dois confrontos fora e pode voltar já com o acesso à elite O primeiro desafio será na tarde de sábado (8), contra o Novorizontino, no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte, e o segundo contra o Avaí, no dia 15 06.11.25 19h10 FUTEBOL Remo abre inscrições para peneira das categorias de base; veja como participar As inscrições devem ser realizadas presencialmente na secretaria da sede social do clube, localizada na Avenida Nazaré 06.11.25 18h20 Futebol Com dois desfalques importantes, Remo pode ganhar retorno de Panagiotis para confronto deste sábado Guto Ferreira tem testado algumas opções para o importante duelo contra o Novorizontino 06.11.25 16h29 Futebol Torcida do Remo faz festa no Baenão antes de embarque do time para rodadas decisivas da Série B Delegação azulina viaja para São Paulo, onde o time enfrentará o Novorizontino. 06.11.25 13h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira 06.11.25 8h50 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41 FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05