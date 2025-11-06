Com dois desfalques importantes, Remo pode ganhar retorno de Panagiotis para confronto deste sábado

O técnico Guto Ferreira vive algumas dúvidas para o jogo deste sábado (8), contra o Novorizontino, pela 36ª rodada da Série B. O treinador azulino já tem dois desfalques confirmados — o volante Caio Vinícius e o atacante Diego Hernández —, mas pode ganhar um retorno importante no meio-campo: o grego Panagiotis Tachtsidis, que se recupera de uma lesão na panturrilha.

A decisão sobre sua utilização ainda não foi tomada. Enquanto isso, o grupo segue trabalhando no gramado do Baenão para o duelo decisivo. As duas equipes estão na disputa por uma vaga no G-4, restando apenas três rodadas para o fim da competição. Caso o grego não tenha condições de jogo, a vaga deve ficar entre Jaderson e Nathan Pescador.

Para substituir Caio Vinícius, autor de um dos gols no empate com a Chapecoense, a tendência é que Pedro Castro seja escalado. Já Janderson pode aparecer na vaga deixada por Hernández. Nos critérios de Guto Ferreira para as escolhas pesam o ritmo de jogo — para manter a intensidade da equipe — e a fidelidade tática exigida para que o sistema funcione.

O empate diante da Chapecoense, no domingo (2), no Baenão, deixou a disputa pelo G-4 ainda mais apertada. Com 58 pontos, o Remo ocupa a terceira posição, logo atrás da própria Chape, que permanece na vice-liderança por levar vantagem nos critérios de desempate.

Na perseguição, o Athletico-PR aparece com 56 pontos, enquanto Criciúma e Goiás somam 55. O Novorizontino, próximo adversário remista, também tem 55 e ainda entra em campo nesta rodada. Se vencer, chegará aos 58 pontos e transformará o duelo com o Leão em um confronto direto decisivo na luta pelo acesso.