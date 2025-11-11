Mesmo atrás do Remo na tabela, Chapecoense tem mais chances de acesso na Série B, diz UFMG

O Remo empatou por 1 a 1 com o Novorizontino-SP no último sábado (8), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado fez o Leão permanecer na terceira colocação, com os mesmos 59 pontos do Athletico-PR, vice-líder, e um ponto a mais que a Chapecoense-SC, que está na quarta posição, com 58.

Com esse resultado, as projeções de acesso do time azulino voltaram a diminuir. De acordo com dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Remo tinha 68,6% de chances de acesso ao fim da 35ª rodada, mas, após empatar com o time paulista, as projeções caíram para 55,8%.

Um detalhe importante que chamou a atenção é que, mesmo a Chapecoense tendo perdido para o América-MG dentro de casa, as chances de acesso do time catarinense ainda são maiores que as dos azulinos. Ainda segundo a UFMG, as chances da Chape de subir para a Série A são de 60,3%. Isso se deve ao fato de que os próximos adversários do Verdão são o Volta Redonda — já rebaixado — e o Atlético-GO, que não briga por mais nada na competição.

Segundo o projeto da UFMG, a pontuação segura para subir à Série A seria de 65 pontos, mas, com 63, a probabilidade já chega a 99,191%. Ainda restam duas rodadas até o fim do campeonato, ou seja, seis pontos em disputa. O Leão Azul precisaria de mais quatro pontos — duas vitórias ou uma vitória e um empate — para conquistar o acesso, conforme as projeções.

O próximo compromisso do Remo será no sábado (15), às 16h30, na Ressacada, contra o Avaí. Um resultado positivo dos azulinos coloca o time com um pé na Série A de 2026 e, dependendo de outros resultados, pode até mesmo garantir o acesso do Leão. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.