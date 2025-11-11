Mesmo atrás do Remo na tabela, Chapecoense tem mais chances de acesso na Série B, diz UFMG Leão Azul empatou fora de casa por 1 a 1 contra o Novorizontino-SP e viu as chances de acesso reduzirem O Liberal 11.11.25 10h40 Leão Azul empatou fora de casa e viu as chances de acesso reduzirem (Samara Miranda / Remo) O Remo empatou por 1 a 1 com o Novorizontino-SP no último sábado (8), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado fez o Leão permanecer na terceira colocação, com os mesmos 59 pontos do Athletico-PR, vice-líder, e um ponto a mais que a Chapecoense-SC, que está na quarta posição, com 58. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com esse resultado, as projeções de acesso do time azulino voltaram a diminuir. De acordo com dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Remo tinha 68,6% de chances de acesso ao fim da 35ª rodada, mas, após empatar com o time paulista, as projeções caíram para 55,8%. VEJA MAIS Botafogo-SP vence Amazonas e rebaixa o Volta Redonda Time carioca agora fará companhia ao Paysandu na Série C 2026 América-MG vence a Chape e beneficia Remo, que pode subir na próxima rodada Faltando apenas duas rodadas para o fim do campeonato, o cenário é claro: o Remo tem o acesso nas próprias mãos Remo pode quebrar marca histórica do Paysandu na Série B Com 59 pontos conquistados, o time azulino precisa de apenas um empate para superar a melhor campanha já feita por uma equipe do Pará desde que o formato atual da Série B foi adotado Um detalhe importante que chamou a atenção é que, mesmo a Chapecoense tendo perdido para o América-MG dentro de casa, as chances de acesso do time catarinense ainda são maiores que as dos azulinos. Ainda segundo a UFMG, as chances da Chape de subir para a Série A são de 60,3%. Isso se deve ao fato de que os próximos adversários do Verdão são o Volta Redonda — já rebaixado — e o Atlético-GO, que não briga por mais nada na competição. Segundo o projeto da UFMG, a pontuação segura para subir à Série A seria de 65 pontos, mas, com 63, a probabilidade já chega a 99,191%. Ainda restam duas rodadas até o fim do campeonato, ou seja, seis pontos em disputa. O Leão Azul precisaria de mais quatro pontos — duas vitórias ou uma vitória e um empate — para conquistar o acesso, conforme as projeções. O próximo compromisso do Remo será no sábado (15), às 16h30, na Ressacada, contra o Avaí. Um resultado positivo dos azulinos coloca o time com um pé na Série A de 2026 e, dependendo de outros resultados, pode até mesmo garantir o acesso do Leão. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo ufmg COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 