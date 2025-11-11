Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Mesmo atrás do Remo na tabela, Chapecoense tem mais chances de acesso na Série B, diz UFMG

Leão Azul empatou fora de casa por 1 a 1 contra o Novorizontino-SP e viu as chances de acesso reduzirem

O Liberal
fonte

Leão Azul empatou fora de casa e viu as chances de acesso reduzirem (Samara Miranda / Remo)

O Remo empatou por 1 a 1 com o Novorizontino-SP no último sábado (8), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado fez o Leão permanecer na terceira colocação, com os mesmos 59 pontos do Athletico-PR, vice-líder, e um ponto a mais que a Chapecoense-SC, que está na quarta posição, com 58.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com esse resultado, as projeções de acesso do time azulino voltaram a diminuir. De acordo com dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Remo tinha 68,6% de chances de acesso ao fim da 35ª rodada, mas, após empatar com o time paulista, as projeções caíram para 55,8%.

VEJA MAIS

image Botafogo-SP vence Amazonas e rebaixa o Volta Redonda
Time carioca agora fará companhia ao Paysandu na Série C 2026

image América-MG vence a Chape e beneficia Remo, que pode subir na próxima rodada
Faltando apenas duas rodadas para o fim do campeonato, o cenário é claro: o Remo tem o acesso nas próprias mãos

image Remo pode quebrar marca histórica do Paysandu na Série B
Com 59 pontos conquistados, o time azulino precisa de apenas um empate para superar a melhor campanha já feita por uma equipe do Pará desde que o formato atual da Série B foi adotado

Um detalhe importante que chamou a atenção é que, mesmo a Chapecoense tendo perdido para o América-MG dentro de casa, as chances de acesso do time catarinense ainda são maiores que as dos azulinos. Ainda segundo a UFMG, as chances da Chape de subir para a Série A são de 60,3%. Isso se deve ao fato de que os próximos adversários do Verdão são o Volta Redonda — já rebaixado — e o Atlético-GO, que não briga por mais nada na competição.

Segundo o projeto da UFMG, a pontuação segura para subir à Série A seria de 65 pontos, mas, com 63, a probabilidade já chega a 99,191%. Ainda restam duas rodadas até o fim do campeonato, ou seja, seis pontos em disputa. O Leão Azul precisaria de mais quatro pontos — duas vitórias ou uma vitória e um empate — para conquistar o acesso, conforme as projeções.

O próximo compromisso do Remo será no sábado (15), às 16h30, na Ressacada, contra o Avaí. Um resultado positivo dos azulinos coloca o time com um pé na Série A de 2026 e, dependendo de outros resultados, pode até mesmo garantir o acesso do Leão. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

remo

ufmg
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

LEÃO CURTIU

Em crise, Avaí decide usar garotos da base contra o Remo

Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos

11.11.25 21h11

DE CONFIANÇA

Pedro Costa confia em bom desempenho se substituir Marcelinho: 'Vamos dar conta'

Com o titular lesionado, lateral deve assumir a vaga no jogo que pode garantir o acesso do Remo à Série A

11.11.25 19h17

Futebol

UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí

O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona

11.11.25 17h52

RIVALIDADE

Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B

Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais

11.11.25 16h11

MAIS LIDAS EM ESPORTES

CONTAGEM REGRESSIVA

Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso!

Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada

11.11.25 11h34

Futebol

Mesmo atrás do Remo na tabela, Chapecoense tem mais chances de acesso na Série B, diz UFMG

Leão Azul empatou fora de casa por 1 a 1 contra o Novorizontino-SP e viu as chances de acesso reduzirem

11.11.25 10h40

ENTENDA

Remo pode quebrar marca histórica do Paysandu na Série B

Com 59 pontos conquistados, o time azulino precisa de apenas um empate para superar a melhor campanha já feita por uma equipe do Pará desde que o formato atual da Série B foi adotado

10.11.25 20h44

RIVALIDADE

Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B

Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais

11.11.25 16h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda