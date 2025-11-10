Botafogo-SP vence Amazonas e rebaixa o Volta Redonda Time carioca agora fará companhia ao Paysandu na Série C 2026 Estadão Conteúdo 10.11.25 22h28 Gamalho comemora seu gol junto aos companheiros (Instagram Botafogo-SP) A segunda-feira foi movimentada na parte de baixo da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Em duelo mais que direto, o Botafogo-SP fez valer o fator casa no estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP), e venceu o Amazonas por 1 a 0, pela 36ª rodada. O resultado foi o suficiente para se deixar a zona de descenso e confirmar o rebaixamento do vice-lanterna Volta Redonda. VEJA MAIS América-MG vence a Chape e beneficia Remo, que pode subir na próxima rodada Faltando apenas duas rodadas para o fim do campeonato, o cenário é claro: o Remo tem o acesso nas próprias mãos Remo pode quebrar marca histórica do Paysandu na Série B Com 59 pontos conquistados, o time azulino precisa de apenas um empate para superar a melhor campanha já feita por uma equipe do Pará desde que o formato atual da Série B foi adotado Em um jogo duro, estudado, com ambos os times com medo de errar, o Botafogo foi eficiente. Além de conter os momentos de pressão do Amazonas, contou com o artilheiro Léo Gamalho, que converteu a penalidade com requintes de crueldade, quando a bola bateu no travessão e ultrapassou a linha. Com o resultado positivo, o time paulista chegou a 41 pontos, saltando para a 15ª colocação, ultrapassando a Ferroviária. Já o Amazonas se complicou ainda mais em relação ao rebaixamento, se mantendo em 18º lugar, com 35 pontos, a cinco do Athletic, primeiro time fora da zona vermelha. O Volta Redonda, campeão da Série C de 2024, se juntou ao Paysandu e teve seu descenso confirmado na rodada. Mesmo fora de casa, o Amazonas foi quem buscou o gol nos primeiros minutos. Marcando a saída de bola e com as linhas altas, recuperava a bola no campo de ataque e já finalizava a gol. Os arremates de Ramírez e Varão levaram perigo à meta paulista. O Botafogo, por sua vez, demorou para entrar no jogo. Só conseguiu certo equilíbrio depois dos 20 minutos, principalmente pelo lado direito, com a dobradinha entre Gabriel Barros e Wallison. Na reta final, o ritmo caiu drasticamente, as duas equipes tiraram o pé e passaram a ser mais cautelosas, fechando os espaços e pouco agressivas. A volta do intervalo voltou com o mesmo panorama. O Amazonas repetiu a estratégia de pressão nos primeiros minutos e parou na trave em chute de Ramírez. O Botafogo também manteve sua postura e quando entrou no jogo, abriu o placar. Dramisino sofreu pênalti e Léo Gamalho se encarregou da cobrança com toques de tensão. Ele encheu o pé, a bola explodiu no travessão e pingou dentro do gol, aos 22 minutos. O Amazonas até tentou reagir de imediato, quando Henrique Almeida deixou Ramírez na cara do gol, mas Victor Souza fez excelente defesa, fechando o ângulo. Com o fim de jogo se aproximando, o time paulista não teve outra alternativa. Todo atrás da linha da bola, se fechou na defesa, neutralizou um desorganizado Amazonas e até chegou a ter um gol anulado, mas nada que interferisse na grande vitória nesta reta final de Série B. O Botafogo volta a campo pela penúltima rodada no domingo, às 16h30, quando visita o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, no estado catarinense. Já o Amazonas abre a 37ª rodada, contra o já rebaixado Paysandu, na sexta-feira, às 20h, no estádio da Curuzu, na capital paraense. 