América-MG vence a Chape e beneficia Remo, que pode subir na próxima rodada

A 36ª rodada da Série B terminou com um resultado que fez o Leão sorrir. A Chapecoense, que poderia ultrapassar o Remo e jogá-lo para a 4ª colocação, foi derrotada pelo América-MG por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (10), na Arena Condá, diante de quase 20 mil torcedores. O gol da vitória mineira foi marcado por Willian Bigode, aos 5 minutos do segundo tempo.

Com o tropeço catarinense, o Remo se mantém na 3ª posição, com 59 pontos, atrás apenas de Coritiba (64) e Athletico-PR (59), e segue dependendo apenas de si para confirmar o acesso à Série A após 32 anos, podendo, inclusive, subir já na próxima rodada, a depender de resultados de concorrentes diretos.

A Chapecoense, por sua vez, permaneceu com 58 pontos, empatada com Criciúma e Goiás, o que deixou a disputa pelo G4 ainda mais equilibrada, com exceção do Coxa, praticamente com o acesso confirmado, são seis times concorrendo a três vagas.

Perspectivas

Faltando apenas duas rodadas para o fim do campeonato, o cenário é claro: o Remo tem o acesso nas próprias mãos. O time azulino encara o Avaí, fora de casa, no próximo sábado (15), e fecha a competição diante do Goiás no dia 23, em Belém.

Se vencer o Avaí, o Leão pode chegar a 62 pontos e garantir a vaga, dependendo de eventuais tropeços dos concorrentes diretos — Chapecoense, Criciúma e Goiás. Caso garanta mais quatro pontos nas duas partidas restantes (uma vitória e um empate), o acesso estará assegurado, mesmo com vitórias dos adversários.

Por outro lado, qualquer tropeço pode reabrir a disputa, especialmente porque há três clubes com 58 pontos e outro, o Novorizontino, com 57, ainda sonhando com o acesso.