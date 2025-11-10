América-MG vence a Chape e beneficia Remo, que pode subir na próxima rodada Faltando apenas duas rodadas para o fim do campeonato, o cenário é claro: o Remo tem o acesso nas próprias mãos O Liberal 10.11.25 21h44 A 36ª rodada da Série B terminou com um resultado que fez o Leão sorrir. A Chapecoense, que poderia ultrapassar o Remo e jogá-lo para a 4ª colocação, foi derrotada pelo América-MG por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (10), na Arena Condá, diante de quase 20 mil torcedores. O gol da vitória mineira foi marcado por Willian Bigode, aos 5 minutos do segundo tempo. Com o tropeço catarinense, o Remo se mantém na 3ª posição, com 59 pontos, atrás apenas de Coritiba (64) e Athletico-PR (59), e segue dependendo apenas de si para confirmar o acesso à Série A após 32 anos, podendo, inclusive, subir já na próxima rodada, a depender de resultados de concorrentes diretos. A Chapecoense, por sua vez, permaneceu com 58 pontos, empatada com Criciúma e Goiás, o que deixou a disputa pelo G4 ainda mais equilibrada, com exceção do Coxa, praticamente com o acesso confirmado, são seis times concorrendo a três vagas. Perspectivas Faltando apenas duas rodadas para o fim do campeonato, o cenário é claro: o Remo tem o acesso nas próprias mãos. O time azulino encara o Avaí, fora de casa, no próximo sábado (15), e fecha a competição diante do Goiás no dia 23, em Belém. Se vencer o Avaí, o Leão pode chegar a 62 pontos e garantir a vaga, dependendo de eventuais tropeços dos concorrentes diretos — Chapecoense, Criciúma e Goiás. Caso garanta mais quatro pontos nas duas partidas restantes (uma vitória e um empate), o acesso estará assegurado, mesmo com vitórias dos adversários. Por outro lado, qualquer tropeço pode reabrir a disputa, especialmente porque há três clubes com 58 pontos e outro, o Novorizontino, com 57, ainda sonhando com o acesso. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 Preocupação Lateral do Remo sofre entorse no pé após jogo contra o Novorizontino-SP na Série B Jogador sofreu a lesão após falta dura ainda no primeiro tempo do duelo contra a equipe paulista 11.11.25 11h14 Futebol Mesmo atrás do Remo na tabela, Chapecoense tem mais chances de acesso na Série B, diz UFMG Leão Azul empatou fora de casa por 1 a 1 contra o Novorizontino-SP e viu as chances de acesso reduzirem 11.11.25 10h40 BRIGA PELO G4 América-MG vence a Chape e beneficia Remo, que pode subir na próxima rodada Faltando apenas duas rodadas para o fim do campeonato, o cenário é claro: o Remo tem o acesso nas próprias mãos 10.11.25 21h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES ENTENDA Remo pode quebrar marca histórica do Paysandu na Série B Com 59 pontos conquistados, o time azulino precisa de apenas um empate para superar a melhor campanha já feita por uma equipe do Pará desde que o formato atual da Série B foi adotado 10.11.25 20h44 Futebol Mesmo atrás do Remo na tabela, Chapecoense tem mais chances de acesso na Série B, diz UFMG Leão Azul empatou fora de casa por 1 a 1 contra o Novorizontino-SP e viu as chances de acesso reduzirem 11.11.25 10h40 BRIGA PELO G4 América-MG vence a Chape e beneficia Remo, que pode subir na próxima rodada Faltando apenas duas rodadas para o fim do campeonato, o cenário é claro: o Remo tem o acesso nas próprias mãos 10.11.25 21h44 CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34