Remo pode quebrar marca histórica do Paysandu na Série B Com 59 pontos conquistados, o time azulino precisa de apenas um empate para superar a melhor campanha já feita por uma equipe do Pará desde que o formato atual da Série B foi adotado O Liberal 10.11.25 20h44 O Clube do Remo vive um momento que pode entrar para a história do futebol paraense. Além de estar muito perto de conquistar o tão sonhado acesso à Série A após mais de três décadas, o Leão Azul pode quebrar uma marca simbólica no sábado (15), quando enfrenta o Avaí, na Ressacada, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com 59 pontos conquistados, o time azulino precisa de apenas um empate para superar a melhor campanha já feita por uma equipe do Pará desde que o formato atual da Série B foi adotado. O recorde pertence ao arquirrival Paysandu, que somou 60 pontos em 2015 e terminou a competição na sexta colocação. VEJA MAIS Klaus conta detalhes do incêndio que afetou o time do Remo: 'Tem bastante fumaça no ar' Zagueiro contou que o alarme soou durante a madrugada e atrapalhou a rotina da equipe, mas garantiu que o grupo segue concentrado para o duelo decisivo contra o Avaí, no próximo sábado [[(standard.Article) De olho na Série A, Remo não consegue subir em caso de vitória contra o Avaí; saiba mais]] A campanha remista, até aqui, já é marcada pela consistência. O Leão ocupa a terceira posição na tabela e depende apenas de si para confirmar o acesso. O time tem 16 vitórias, 11 empates e 9 derrotas, com uma das defesas menos vazadas da competição — 35 gols sofridos em 36 partidas. Depois de empatar com o Novorizontino fora de casa, o Remo segue concentrado em Florianópolis desde o domingo (9). O grupo teve a rotina alterada por conta de um incêndio em um estabelecimento próximo ao hotel onde a delegação está hospedada, mas o zagueiro Klaus afirmou que o elenco está focado e ciente da importância do confronto. CBF divulga áudio do VAR de Remo x Novorizontino; árbitros explicam expulsão de Wagninho Lateral azulino sofreu falta dura, foi substituído e fará exames para avaliar possível lesão [[(standard.Article) Editoria de Esportes de O Liberal se reinventa e une agilidade do digital à profundidade do impresso]] “A gente depende só de nós agora. São dois jogos importantíssimos, que vão coroar o ano que a gente está tendo”, disse o defensor, titular nos últimos compromissos da equipe. O Remo encerra sua campanha na Série B enfrentando o Goiás, no Baenão, diante de uma torcida que já começa a sonhar alto. Um acesso à elite do futebol brasileiro seria histórico. Se pontuar contra o Avaí, o Remo, além de ficar mais próximo da Série A, também ultrapassará o rival Paysandu em uma marca simbólica — a de melhor campanha paraense na Série B. 