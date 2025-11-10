Capa Jornal Amazônia
Remo pode quebrar marca histórica do Paysandu na Série B

Com 59 pontos conquistados, o time azulino precisa de apenas um empate para superar a melhor campanha já feita por uma equipe do Pará desde que o formato atual da Série B foi adotado

O Liberal

O Clube do Remo vive um momento que pode entrar para a história do futebol paraense. Além de estar muito perto de conquistar o tão sonhado acesso à Série A após mais de três décadas, o Leão Azul pode quebrar uma marca simbólica no sábado (15), quando enfrenta o Avaí, na Ressacada, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com 59 pontos conquistados, o time azulino precisa de apenas um empate para superar a melhor campanha já feita por uma equipe do Pará desde que o formato atual da Série B foi adotado. O recorde pertence ao arquirrival Paysandu, que somou 60 pontos em 2015 e terminou a competição na sexta colocação.

A campanha remista, até aqui, já é marcada pela consistência. O Leão ocupa a terceira posição na tabela e depende apenas de si para confirmar o acesso. O time tem 16 vitórias, 11 empates e 9 derrotas, com uma das defesas menos vazadas da competição — 35 gols sofridos em 36 partidas.

Depois de empatar com o Novorizontino fora de casa, o Remo segue concentrado em Florianópolis desde o domingo (9). O grupo teve a rotina alterada por conta de um incêndio em um estabelecimento próximo ao hotel onde a delegação está hospedada, mas o zagueiro Klaus afirmou que o elenco está focado e ciente da importância do confronto.

“A gente depende só de nós agora. São dois jogos importantíssimos, que vão coroar o ano que a gente está tendo”, disse o defensor, titular nos últimos compromissos da equipe.

O Remo encerra sua campanha na Série B enfrentando o Goiás, no Baenão, diante de uma torcida que já começa a sonhar alto. Um acesso à elite do futebol brasileiro seria histórico.

Se pontuar contra o Avaí, o Remo, além de ficar mais próximo da Série A, também ultrapassará o rival Paysandu em uma marca simbólica — a de melhor campanha paraense na Série B.

