Editoria de Esportes de O Liberal se reinventa e une agilidade do digital à profundidade do impresso

O esporte sempre teve um lugar de destaque durante os 79 anos de O Liberal, refletindo a fervorosa paixão do paraense por futebol, artes marciais e outras modalidades. No limiar dos 80 anos do jornal, a editoria se reinventou, abraçando a integração da redação e o desafio do jornalismo “mobile first”, onde a agilidade das redes e do portal pavimenta o caminho para a consolidação e profundidade do impresso.

Caio Maia, que começou como estagiário em 2018 e hoje coordena o núcleo de Esporte desde agosto de 2024, sintetiza a complexidade da missão atual. “É muito mais complexo do que antes. A gente não tem que ficar somente de olho no que está acontecendo no dia a dia dos clubes, mas também nas redes sociais. Pensar de uma forma multifacetada”, afirma.

Fluxo integrado da notícia

A rotina da editoria começa cedo, com a recuperação das informações pendentes da noite, seguida por uma “ronda” intensiva nas redes sociais, sobretudo Instagram e X (antigo Twitter). A troca de informações com a equipe da Rádio Liberal+, que possui fontes distintas, completa o panorama. “A partir disso a gente começa a elaborar as pautas do dia e dividir para os repórteres. Essa divisão acontece por afinidade, sobretudo”, explica Maia.

A rotina da editoria começa cedo, com a recuperação das informações pendentes da noite, seguida por uma “ronda” intensiva nas redes sociais (Wagner Santana / O Liberal)

Com quatro repórteres e um estagiário, a cobertura se estende desde o repórter que entra às 8h até o último que sai às 23h; um horário que pode ser expandido em dias de grandes jogos. A dinâmica é clara: o factual e rápido vai para as redes sociais e, em seguida, para o portal; o impresso se torna a ponta final, o conteúdo de fôlego, consolidado e aglutinado.

Futebol paraense

Remo e Paysandu são inegavelmente os carros-chefes do Esporte em O Liberal. Muito graças à paixão dos paraenses pelo futebol, a editoria orgulha-se de ostentar o título de mais lida do portal.

“Para a gente, é uma questão de ver o nosso trabalho recompensado, de saber que as pessoas realmente gostam do que a gente produz”, celebra o coordenador.

Um dos formatos que mais alavanca a audiência é o “Minuto a Minuto”, cobrindo todos os jogos de Remo e Paysandu, além de partidas decisivas de outros clubes paraenses. A função exige um repórter focado em narrar o jogo, permitindo que o torcedor que está longe do estádio consiga “imaginar o que está acontecendo”.

Caio Maia (coordenador) e Fábio Will (repórter) se orgulham de trabalhar na editoria mais lida do portal OLiberal.com (Wagner Santana / O Liberal)

Fábio Will, repórter de Esportes no Grupo Liberal desde 2011, entende a importância desse elo. “Falar com o torcedor e, muitas das vezes, ver o anseio dele se transformar em realidade através da gente. Isso é muito bom”, comenta Will, cuja trajetória de 12 anos no jornalismo local foi forjada no Grupo Liberal, que ele chama de “escola”.

Olhar paraense para o mundo

Embora o futebol ocupe o centro das atenções, o núcleo de Esportes mantém um foco especial em outras modalidades, como os esportes de combate (judô, karatê, jiu-jitsu e MMA), dada a grande presença de atletas paraenses em destaque no cenário nacional e internacional.

Fábio Will, cuja paixão é o futebol, relembra a cobertura da seleção brasileira em 2023 como um dos momentos mais marcantes da sua carreira. A oportunidade de mostrar a paixão fervorosa do povo paraense pelo futebol foi a tônica.

“Foi muito bom passar esses dias bem exaustos, mas poder passar para o mundo o que o torcedor paraense gosta de futebol foi maravilhoso”, relata.

Para Will, fazer parte do jornal em seus 79 anos é uma gratificação: “Olhar para trás e falar assim: ‘Cara, aquele sonho de criança de poder passar isso [as notícias do Esporte] para as pessoas lerem...’ é muito bom”, finaliza.