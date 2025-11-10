Klaus conta detalhes do incêndio que afetou o time do Remo: 'Tem bastante fumaça no ar' Zagueiro contou que o alarme soou durante a madrugada e atrapalhou a rotina da equipe, mas garantiu que o grupo segue concentrado para o duelo decisivo contra o Avaí, no próximo sábado O Liberal 10.11.25 19h52 Zagueiro foi titular contra Chape e Novorizontino (Samara Miranda/Remo) A história do zagueiro Klaus no Remo é um retrato da própria temporada do clube: marcada por reviravoltas, superação e a chance real de um desfecho histórico. Contratado em janeiro, após passagem pela segunda divisão do futebol grego, o defensor começou o ano como titular absoluto, perdeu espaço no meio da caminhada e, com trabalho e paciência, reconquistou seu lugar entre os 11. Agora, a duas rodadas do fim da Série B, o Leão ocupa a terceira colocação e depende apenas de si para voltar à elite do futebol brasileiro após mais de 30 anos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O time azulino está concentrado desde domingo em Florianópolis, onde enfrenta o Avaí no próximo sábado (15), na Ressacada, em uma partida que pode selar o acesso antecipado. O início do período de preparação, no entanto, teve um susto fora de campo: um incêndio atingiu um estabelecimento anexo ao hotel onde a delegação está hospedada. VEJA MAIS [[(standard.Article) De olho na Série A, Remo não consegue subir em caso de vitória contra o Avaí; saiba mais]] [[(standard.Article) De olho na Série A, Remo não consegue subir em caso de vitória contra o Avaí; saiba mais]] “A gente não tá acostumado a ter um alarme de incêndio soando na nossa cabeça e pessoas gritando pra deixar o hotel, mas espero que tenha sido apenas danos materiais, e que as pessoas possam reconstruir o que foi destruído”, contou Klaus. Segundo o zagueiro, a equipe precisou ser evacuada durante a madrugada, e o episódio afetou o descanso e os treinos. “Tem bastante fumaça no ar, a cabeça tá um pouco estranha ainda, alterou nossa rotina de sono, de treino, mas ainda está no início da semana e que a gente possa começar a partir de hoje à tarde a treinar e encarar a semana com a importância que ela tem.” Apesar do incidente, o grupo segue firme na preparação. Depois dos empates contra Chapecoense e Novorizontino, o foco agora é manter o equilíbrio emocional e corrigir detalhes para os últimos compromissos. “Não eram jogos simples. No último jogo (contra o Novorizontino) teve o empecilho do campo, estava muito abaixo do nível que a gente esperava”, analisou. “Foi um resultado importante, ainda dependemos de nós, é um ponto importante pra gente seguir firme e conseguir o objetivo.” VEJA MAIS Remo aguarda exame para saber gravidade da lesão do lateral Marcelinho Jogador sofreu dura falta na partida contra o Novorizontino e pode desfalcar o Leão nas rodadas finais da Série B Remo aguarda exame para saber gravidade da lesão do lateral Marcelinho Jogador sofreu dura falta na partida contra o Novorizontino e pode desfalcar o Leão nas rodadas finais da Série B Klaus destacou o desempenho defensivo como um dos trunfos do time. “Acredito que nosso sistema defensivo é uma arma forte do nosso grupo, somos a 5ª ou 6ª melhor defesa do campeonato, precisamos destacar isso.” O zagueiro lembrou ainda que a campanha azulina é fruto de constância e trabalho coletivo. “Nas últimas dez rodadas a gente vem falando isso, que a gente tá conquistando esse espaço. Chegamos nesse momento decisivo porque a gente buscou esses resultados, a gente buscou essa posição, a gente depende só de nós agora, então temos que fazer a nossa parte. São dois jogos importantíssimos, que vão coroar esse ano que a gente tá tendo.” Com o time dentro do G4 e dois jogos restantes — contra Avaí e Goiás —, o defensor reforçou a importância da concentração total nesta reta final. “Temos essa semana pra trabalhar, temos que manter o pé no chão. A gente sabe o quão difícil estão sendo esses jogos, tem que trabalhar bem, bastante focado. O grupo tá muito unido, vamos buscar corrigir o que precisa, melhorar ainda mais o que estamos fazendo bem, que a gente vai conseguir buscar esse resultado e estar mais perto do nosso objetivo no final do ano.” O Remo volta a campo no sábado (15), às 17h, na Ressacada, em Florianópolis. A vitória pode deixar o Leão a um passo do retorno à Série A — e coroar uma das campanhas mais consistentes da história do Leão paraense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO BRIGA PELO G4 América-MG vence a Chape e beneficia Remo, que pode subir na próxima rodada Faltando apenas duas rodadas para o fim do campeonato, o cenário é claro: o Remo tem o acesso nas próprias mãos 10.11.25 21h44 ENTENDA Remo pode quebrar marca histórica do Paysandu na Série B Com 59 pontos conquistados, o time azulino precisa de apenas um empate para superar a melhor campanha já feita por uma equipe do Pará desde que o formato atual da Série B foi adotado 10.11.25 20h44 SEMANA DECISIVA Klaus conta detalhes do incêndio que afetou o time do Remo: 'Tem bastante fumaça no ar' Zagueiro contou que o alarme soou durante a madrugada e atrapalhou a rotina da equipe, mas garantiu que o grupo segue concentrado para o duelo decisivo contra o Avaí, no próximo sábado 10.11.25 19h52 expulsão CBF divulga áudio do VAR de Remo x Novorizontino; árbitros explicam expulsão de Wagninho Lateral azulino sofreu falta dura, foi substituído e fará exames para avaliar possível lesão 10.11.25 17h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina 10.11.25 7h40 Futebol Paysandu procura Harlei Menezes, executivo do Santa Cruz, para 2026 Ex-goleiro e ídolo do Goiás foi apenas sondado pelo Papão. Houve contato com o staff de Harlei para saber condições contratuais e referências dos últimos trabalhos. 10.11.25 12h17 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira 10.11.25 7h00 Futebol Alberto Maia nega qualquer negociação do Paysandu com técnico estrangeiro Presidente da nova comissão desmente rumores sobre Paulo Gomes e reforça que anúncios de contratações serão feitos apenas pelos canais oficiais. 10.11.25 12h24