Klaus conta detalhes do incêndio que afetou o time do Remo: 'Tem bastante fumaça no ar'

A história do zagueiro Klaus no Remo é um retrato da própria temporada do clube: marcada por reviravoltas, superação e a chance real de um desfecho histórico. Contratado em janeiro, após passagem pela segunda divisão do futebol grego, o defensor começou o ano como titular absoluto, perdeu espaço no meio da caminhada e, com trabalho e paciência, reconquistou seu lugar entre os 11. Agora, a duas rodadas do fim da Série B, o Leão ocupa a terceira colocação e depende apenas de si para voltar à elite do futebol brasileiro após mais de 30 anos.

O time azulino está concentrado desde domingo em Florianópolis, onde enfrenta o Avaí no próximo sábado (15), na Ressacada, em uma partida que pode selar o acesso antecipado. O início do período de preparação, no entanto, teve um susto fora de campo: um incêndio atingiu um estabelecimento anexo ao hotel onde a delegação está hospedada.

“A gente não tá acostumado a ter um alarme de incêndio soando na nossa cabeça e pessoas gritando pra deixar o hotel, mas espero que tenha sido apenas danos materiais, e que as pessoas possam reconstruir o que foi destruído”, contou Klaus.

Segundo o zagueiro, a equipe precisou ser evacuada durante a madrugada, e o episódio afetou o descanso e os treinos.

“Tem bastante fumaça no ar, a cabeça tá um pouco estranha ainda, alterou nossa rotina de sono, de treino, mas ainda está no início da semana e que a gente possa começar a partir de hoje à tarde a treinar e encarar a semana com a importância que ela tem.”

Apesar do incidente, o grupo segue firme na preparação. Depois dos empates contra Chapecoense e Novorizontino, o foco agora é manter o equilíbrio emocional e corrigir detalhes para os últimos compromissos. “Não eram jogos simples. No último jogo (contra o Novorizontino) teve o empecilho do campo, estava muito abaixo do nível que a gente esperava”, analisou. “Foi um resultado importante, ainda dependemos de nós, é um ponto importante pra gente seguir firme e conseguir o objetivo.”

Klaus destacou o desempenho defensivo como um dos trunfos do time. “Acredito que nosso sistema defensivo é uma arma forte do nosso grupo, somos a 5ª ou 6ª melhor defesa do campeonato, precisamos destacar isso.”

O zagueiro lembrou ainda que a campanha azulina é fruto de constância e trabalho coletivo.

“Nas últimas dez rodadas a gente vem falando isso, que a gente tá conquistando esse espaço. Chegamos nesse momento decisivo porque a gente buscou esses resultados, a gente buscou essa posição, a gente depende só de nós agora, então temos que fazer a nossa parte. São dois jogos importantíssimos, que vão coroar esse ano que a gente tá tendo.”

Com o time dentro do G4 e dois jogos restantes — contra Avaí e Goiás —, o defensor reforçou a importância da concentração total nesta reta final. “Temos essa semana pra trabalhar, temos que manter o pé no chão. A gente sabe o quão difícil estão sendo esses jogos, tem que trabalhar bem, bastante focado. O grupo tá muito unido, vamos buscar corrigir o que precisa, melhorar ainda mais o que estamos fazendo bem, que a gente vai conseguir buscar esse resultado e estar mais perto do nosso objetivo no final do ano.”

O Remo volta a campo no sábado (15), às 17h, na Ressacada, em Florianópolis. A vitória pode deixar o Leão a um passo do retorno à Série A — e coroar uma das campanhas mais consistentes da história do Leão paraense.