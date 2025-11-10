Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo aguarda exame para saber gravidade da lesão do lateral Marcelinho

Jogador sofreu dura falta na partida contra o Novorizontino e pode desfalcar o Leão nas rodadas finais da Série B

Iury Costa
fonte

Jogador pode perder últimos jogos da temporada. (Thiago Gomes / O Liberal)

O lateral-direito Marcelinho, do Clube do Remo, pode ter sofrido uma lesão ligamentar no tornozelo após uma dura falta recebida durante o empate com o Grêmio Novorizontino, no último sábado (8), fora de casa.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

De acordo com informações do jornalista Abner Luiz, o jogador passou por um exame de raio-x, que não detectou fraturas. No entanto, uma ressonância magnética deve ser realizada nesta terça-feira (11) para avaliar possíveis lesões nos ligamentos ou fraturas ocultas.

Marcelinho sofreu a falta aos 16 minutos do primeiro tempo após entrada dura do atacante Waguininho. O lateral ainda tentou permanecer em campo, mas não resistiu às dores e precisou ser substituído.

VEJA MAIS

image Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada
Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina

image Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo
“Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 

Caso a lesão ligamentar seja confirmada, o jogador pode desfalcar o Remo nas partidas finais da temporada, contra o Avaí, no próximo sábado (15), e Goiás, no dia 23, em Belém, duelos decisivos que podem confirmar o retorno do Leão à Série A do Brasileirão após 32 anos.

Com o empate fora de casa diante do Novorizontino, o Remo chegou aos 59 pontos e se manteve na 3ª colocação da Série B. O confronto contra o Avaí será neste sábado (15), às 16h30, na Arena Ressacada, em Florianópolis. Uma vitória pode levar o time a 62 pontos e deixar o acesso praticamente garantido.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

remo

série b

marcelinho

esportes

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

série b

Remo aguarda exame para saber gravidade da lesão do lateral Marcelinho

Jogador sofreu dura falta na partida contra o Novorizontino e pode desfalcar o Leão nas rodadas finais da Série B

10.11.25 16h06

FUTEBOL

Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada

Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina

10.11.25 7h40

Futebol

Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo

“Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 

09.11.25 7h30

REMO

Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí

O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado

08.11.25 20h05

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada

Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina

10.11.25 7h40

Futebol

Goleiro do Paysandu deixa a Curuzu de ambulância após choque com atacante do Coritiba

O camisa 13 bicolor precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da derrota para o líder da Série B

10.11.25 9h22

FUTEBOL

Paysandu confirma saída de Carlos Frontini do cargo de executivo

Argentino deixa o clube após seis meses e não participará do planejamento para a Série C de 2026

09.11.25 23h01

MAIS UMA

Entre o marasmo e a ironia da torcida, Paysandu perde mais uma na Curuzu

Líder Coritiba se aproveita de um time do Paysandu completamente abatido e praticamente garante o acesso à elite do próximo ano

09.11.25 22h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda