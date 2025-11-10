Remo aguarda exame para saber gravidade da lesão do lateral Marcelinho

O lateral-direito Marcelinho, do Clube do Remo, pode ter sofrido uma lesão ligamentar no tornozelo após uma dura falta recebida durante o empate com o Grêmio Novorizontino, no último sábado (8), fora de casa.

De acordo com informações do jornalista Abner Luiz, o jogador passou por um exame de raio-x, que não detectou fraturas. No entanto, uma ressonância magnética deve ser realizada nesta terça-feira (11) para avaliar possíveis lesões nos ligamentos ou fraturas ocultas.

Marcelinho sofreu a falta aos 16 minutos do primeiro tempo após entrada dura do atacante Waguininho. O lateral ainda tentou permanecer em campo, mas não resistiu às dores e precisou ser substituído.

Caso a lesão ligamentar seja confirmada, o jogador pode desfalcar o Remo nas partidas finais da temporada, contra o Avaí, no próximo sábado (15), e Goiás, no dia 23, em Belém, duelos decisivos que podem confirmar o retorno do Leão à Série A do Brasileirão após 32 anos.

Com o empate fora de casa diante do Novorizontino, o Remo chegou aos 59 pontos e se manteve na 3ª colocação da Série B. O confronto contra o Avaí será neste sábado (15), às 16h30, na Arena Ressacada, em Florianópolis. Uma vitória pode levar o time a 62 pontos e deixar o acesso praticamente garantido.