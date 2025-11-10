Remo aguarda exame para saber gravidade da lesão do lateral Marcelinho Jogador sofreu dura falta na partida contra o Novorizontino e pode desfalcar o Leão nas rodadas finais da Série B Iury Costa 10.11.25 16h06 Jogador pode perder últimos jogos da temporada. (Thiago Gomes / O Liberal) O lateral-direito Marcelinho, do Clube do Remo, pode ter sofrido uma lesão ligamentar no tornozelo após uma dura falta recebida durante o empate com o Grêmio Novorizontino, no último sábado (8), fora de casa. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo De acordo com informações do jornalista Abner Luiz, o jogador passou por um exame de raio-x, que não detectou fraturas. No entanto, uma ressonância magnética deve ser realizada nesta terça-feira (11) para avaliar possíveis lesões nos ligamentos ou fraturas ocultas. Marcelinho sofreu a falta aos 16 minutos do primeiro tempo após entrada dura do atacante Waguininho. O lateral ainda tentou permanecer em campo, mas não resistiu às dores e precisou ser substituído. VEJA MAIS Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. Caso a lesão ligamentar seja confirmada, o jogador pode desfalcar o Remo nas partidas finais da temporada, contra o Avaí, no próximo sábado (15), e Goiás, no dia 23, em Belém, duelos decisivos que podem confirmar o retorno do Leão à Série A do Brasileirão após 32 anos. Com o empate fora de casa diante do Novorizontino, o Remo chegou aos 59 pontos e se manteve na 3ª colocação da Série B. O confronto contra o Avaí será neste sábado (15), às 16h30, na Arena Ressacada, em Florianópolis. Uma vitória pode levar o time a 62 pontos e deixar o acesso praticamente garantido. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b marcelinho esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO série b Remo aguarda exame para saber gravidade da lesão do lateral Marcelinho Jogador sofreu dura falta na partida contra o Novorizontino e pode desfalcar o Leão nas rodadas finais da Série B 10.11.25 16h06 FUTEBOL Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina 10.11.25 7h40 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina 10.11.25 7h40 Futebol Goleiro do Paysandu deixa a Curuzu de ambulância após choque com atacante do Coritiba O camisa 13 bicolor precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da derrota para o líder da Série B 10.11.25 9h22 FUTEBOL Paysandu confirma saída de Carlos Frontini do cargo de executivo Argentino deixa o clube após seis meses e não participará do planejamento para a Série C de 2026 09.11.25 23h01 MAIS UMA Entre o marasmo e a ironia da torcida, Paysandu perde mais uma na Curuzu Líder Coritiba se aproveita de um time do Paysandu completamente abatido e praticamente garante o acesso à elite do próximo ano 09.11.25 22h31