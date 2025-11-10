Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina Lívia Ximenes 10.11.25 7h40 Os membros do Clube do Remo estão bem e aguardam a resolução do ocorrido (Reprodução / Instagram) O alarme de incêndio do hotel onde a delegação do Clube do Remo está hospedada, em Florianópolis (Santa Catarina), foi acionado nessa segunda-feira (10). Por volta das 4h30, atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do time tiveram que deixar o local. Todos os azulinhos estão bem e aguardam, fora do hotel, a resolução do ocorrido. VEJA MAIS Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado [[(standard.Article) Novorizontino e Remo ficam no empate e disputa por acesso segue indefinida na Série B]] A causa do acionamento foi um incêndio em uma loja do shopping anexo ao hotel, conforme informações preliminares. Devido à proximidade, os locais compartilham o mesmo sistema de ventilação e a fumaça se espalhou. O sistema de evacuação, então, notificou hóspedes e funcionários. A delegação do Remo chegou a Florianópolis na noite desse domingo (9) para iniciar a preparação para a partida contra o Avaí. O jogo está marcado para o próximo sábado (16), no Estádio da Ressacada. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Remo Clube do Remo alarme de incêndio em hotel que o remo está Incêndio Florianópolis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina 10.11.25 7h40 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05 FIM DE JOGO Remo empata com Novorizontino fora de casa e alcança vice-liderança da Série B O resultado colocou o Leão Azul na vice-liderança da competição, com 59 pontos, restando apenas duas rodadas para o fim do torneio 08.11.25 18h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina 10.11.25 7h40 FUTEBOL Paysandu confirma saída de Carlos Frontini do cargo de executivo Argentino deixa o clube após seis meses e não participará do planejamento para a Série C de 2026 09.11.25 23h01 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira 10.11.25 7h00