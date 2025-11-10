Capa Jornal Amazônia
Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada

Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina

Lívia Ximenes
fonte

Os membros do Clube do Remo estão bem e aguardam a resolução do ocorrido (Reprodução / Instagram)

O alarme de incêndio do hotel onde a delegação do Clube do Remo está hospedada, em Florianópolis (Santa Catarina), foi acionado nessa segunda-feira (10). Por volta das 4h30, atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do time tiveram que deixar o local. Todos os azulinhos estão bem e aguardam, fora do hotel, a resolução do ocorrido.

VEJA MAIS

image Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo
“Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 

image Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí
O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado

[[(standard.Article) Novorizontino e Remo ficam no empate e disputa por acesso segue indefinida na Série B]]

A causa do acionamento foi um incêndio em uma loja do shopping anexo ao hotel, conforme informações preliminares. Devido à proximidade, os locais compartilham o mesmo sistema de ventilação e a fumaça se espalhou. O sistema de evacuação, então, notificou hóspedes e funcionários.

A delegação do Remo chegou a Florianópolis na noite desse domingo (9) para iniciar a preparação para a partida contra o Avaí. O jogo está marcado para o próximo sábado (16), no Estádio da Ressacada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

