Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada

O alarme de incêndio do hotel onde a delegação do Clube do Remo está hospedada, em Florianópolis (Santa Catarina), foi acionado nessa segunda-feira (10). Por volta das 4h30, atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do time tiveram que deixar o local. Todos os azulinhos estão bem e aguardam, fora do hotel, a resolução do ocorrido.

A causa do acionamento foi um incêndio em uma loja do shopping anexo ao hotel, conforme informações preliminares. Devido à proximidade, os locais compartilham o mesmo sistema de ventilação e a fumaça se espalhou. O sistema de evacuação, então, notificou hóspedes e funcionários.

A delegação do Remo chegou a Florianópolis na noite desse domingo (9) para iniciar a preparação para a partida contra o Avaí. O jogo está marcado para o próximo sábado (16), no Estádio da Ressacada.