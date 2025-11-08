Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado Da Redação 08.11.25 20h05 Guto Ferreira, técnico do Clube do Remo (fotos: Raul Martins/Remo) Após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado (8/11), pela 36ª rodada da Série B, o técnico do Remo, Guto Ferreira, analisou a atuação da equipe e projetou os últimos compromissos da competição. Em entrevista coletiva, o treinador destacou as dificuldades enfrentadas pelo time em Novo Horizonte (SP) e afirmou que a próxima partida, contra o Avaí, será decisiva para as pretensões azulinas no campeonato. “O campo estava pesado, escorregadio, e isso atrapalhou bastante. Às vezes você projeta uma jogada e a bola acaba indo para outro lado. Mesmo assim, o time não deixou de buscar até o último minuto”, disse Guto, ao comentar sobre as condições do gramado e o desempenho da equipe. O Remo saiu atrás no placar ainda no primeiro tempo, mas reagiu na etapa final e empatou após jogada pela esquerda que terminou com desvio contra do adversário. Para o treinador, as mudanças feitas no intervalo foram importantes para melhorar o rendimento. “Os ajustes que nós fizemos deram resultado. Conseguimos ir para cima, mesmo enfrentando uma equipe experiente e com um contra-ataque muito forte. Não é fácil entrar numa zaga fechada, ainda mais nas condições em que o campo estava, mas fomos ganhando espaço e conseguimos o gol”, afirmou. Apesar do bom segundo tempo, Guto reconheceu que o Remo cometeu erros que impediram a virada. “Vacilamos em algumas situações, escorregando, errando passes. Poderíamos ter tido mais intensidade. Mas isso faz parte. O importante é que o grupo se manteve competitivo e lutou até o fim”, avaliou o técnico. Com o resultado, o Remo chegou aos 59, restando apenas duas rodadas para o fim do campeonato. O treinador reforçou que a equipe precisa encarar os próximos confrontos como decisões. “Cada jogo agora é uma final. Faltam duas e o próximo nós temos que ganhar, não podemos jogar pelo empate. Dependendo dos resultados, talvez até uma vitória nos coloque na posição que a gente busca”, destacou. O Leão Azul volta a campo no sábado (15/11), às 16h30, contra o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis (SC). A partida é válida pela 37ª rodada da Série B e pode deixar o time paraense ainda mais próximo do retorno à elite do futebol brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo guto ferreira serie b novorizontino avaí COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 