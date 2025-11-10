Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

CBF divulga áudio do VAR de Remo x Novorizontino; árbitros explicam expulsão de Wagninho

Lateral azulino sofreu falta dura, foi substituído e fará exames para avaliar possível lesão

Iury Costa
fonte

Análise resultou na expulsão de Wagninho. (fotos: Raul Martins/Remo)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite do último sábado (8), os áudios do VAR da partida entre Remo e Novorizontino, pela 36ª rodada da Série B. O principal lance analisado foi a expulsão do atacante Wagninho, do time paulista, após uma falta dura sobre o lateral azulino Marcelinho.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Inicialmente, o jogador havia recebido cartão amarelo, mas a decisão foi revista após recomendação do árbitro de vídeo Daniel Victor Costa Silva, que observou alto risco de lesão no lance.

“Depois que ele toca na bola, a intensidade dele é muito alta. O quadril dele senta com a carga todinha em cima do corpo do adversário e gira o pé dele totalmente no solo, tem uma dobra de articulação”, afirmou Daniel Victor, no áudio divulgado pela CBF.

Após a revisão, o árbitro principal, Rafael Rodrigo Klein, confirmou a expulsão de Wagninho.

“Ele toca a bola com o carrinho e depois senta em cima do tornozelo do adversário com uma intensidade alta. Decisão: cartão vermelho pro número 30”, disse.

O lateral Marcelinho, que sofreu a falta, precisou ser substituído ainda no primeiro tempo e fará uma ressonância nesta terça-feira (11) para avaliar uma possível lesão ligamentar no tornozelo. Caso a lesão se confirme, o jogador pode desfalcar o Remo nos jogos finais da temporada, contra Avaí e Goiás.

Com o empate fora de casa, o Leão Azul chegou aos 59 pontos e se manteve na 3ª colocação da Série B. O próximo confronto será no sábado (15), às 16h30, diante do Avaí, na Arena Ressacada, em Florianópolis. Uma vitória pode deixar o clube muito próximo do retorno à Série A após 32 anos.

 

