CBF divulga áudio do VAR de Remo x Novorizontino; árbitros explicam expulsão de Wagninho

Lateral azulino sofreu falta dura, foi substituído e fará exames para avaliar possível lesão

Iury Costa 10.11.25 17h42

Análise resultou na expulsão de Wagninho. (fotos: Raul Martins/Remo)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite do último sábado (8), os áudios do VAR da partida entre Remo e Novorizontino, pela 36ª rodada da Série B. O principal lance analisado foi a expulsão do atacante Wagninho, do time paulista, após uma falta dura sobre o lateral azulino Marcelinho.

Inicialmente, o jogador havia recebido cartão amarelo, mas a decisão foi revista após recomendação do árbitro de vídeo Daniel Victor Costa Silva, que observou alto risco de lesão no lance.

"Depois que ele toca na bola, a intensidade dele é muito alta. O quadril dele senta com a carga todinha em cima do corpo do adversário e gira o pé dele totalmente no solo, tem uma dobra de articulação", afirmou Daniel Victor, no áudio divulgado pela CBF.

VEJA MAIS

Remo aguarda exame para saber gravidade da lesão do lateral Marcelinho
Jogador sofreu dura falta na partida contra o Novorizontino e pode desfalcar o Leão nas rodadas finais da Série B

Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí
O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado

Após a revisão, o árbitro principal, Rafael Rodrigo Klein, confirmou a expulsão de Wagninho. "Ele toca a bola com o carrinho e depois senta em cima do tornozelo do adversário com uma intensidade alta. Decisão: cartão vermelho pro número 30", disse.

O lateral Marcelinho, que sofreu a falta, precisou ser substituído ainda no primeiro tempo e fará uma ressonância nesta terça-feira (11) para avaliar uma possível lesão ligamentar no tornozelo. Caso a lesão se confirme, o jogador pode desfalcar o Remo nos jogos finais da temporada, contra Avaí e Goiás.

Com o empate fora de casa, o Leão Azul chegou aos 59 pontos e se manteve na 3ª colocação da Série B. O próximo confronto será no sábado (15), às 16h30, diante do Avaí, na Arena Ressacada, em Florianópolis. Uma vitória pode deixar o clube muito próximo do retorno à Série A após 32 anos.