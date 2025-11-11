Lateral do Remo sofre entorse no pé após jogo contra o Novorizontino-SP na Série B

O lateral-direito do Remo, Marcelinho, foi diagnosticado com um entorse de grau I no pé esquerdo após sofrer uma falta dura do atacante Wagninho no empate por 1 a 1 contra o Novorizontino-SP. O duelo ocorreu no último sábado (8), em São Paulo, e foi válido pela 36ª rodada da Série B. O jogador azulino foi atingido ainda no primeiro tempo da partida.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Em boletim médico divulgado nesta terça-feira (11), o clube azulino informou que o entorse veio acompanhado de um derrame na articulação metatarsofalangiana do primeiro dedo, ou seja, um acúmulo anormal de líquido dentro ou ao redor da articulação. Por meio da nota, o Remo comunicou que o jogador já iniciou o tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP).

“O departamento médico do Clube do Remo informa que o lateral-direito Marcelinho passou por exames que constataram um entorse de grau I no pé esquerdo, com derrame na articulação metatarsofalangiana do primeiro dedo. A contusão ocorreu na última partida, diante do Novorizontino, ainda no primeiro tempo, quando o atleta sofreu uma falta violenta do jogador adversário. O jogador já iniciou tratamento com os profissionais do NASP”, detalhou o Leão Azul.

VEJA MAIS

O clube não informou o tempo de recuperação de Marcelinho, mas esse tipo de problema leva alguns dias para reduzir o inchaço e permitir o retorno às atividades físicas, podendo variar conforme a evolução do paciente. Com isso, a lesão do lateral é uma preocupação para o Remo, visto que a Série B está na reta final - restam apenas dois jogos - e o time segue na briga pelo acesso.

Vale destacar que o departamento médico da equipe conseguiu recuperar o goleiro Marcelo Rangel em tempo recorde. No último mês, o arqueiro foi diagnosticado com uma lesão em alça de balde do menisco medial e chegou a ser confirmado fora da temporada pelo próprio clube, mas voltou a jogar apenas 14 dias após a cirurgia.

Atualmente, o Remo é o terceiro colocado da tabela, com 59 pontos, e se prepara para encarar o Avaí-SC no próximo sábado (15), às 16h30, no estádio Ressacada, em duelo válido pela 37ª rodada.