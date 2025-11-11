Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B

A rivalidade no futebol brasileiro sempre reserva surpresas e, o final da Série B está provando isso mais uma vez. Depois de parte da torcida do Paysandu pedir para o time “entregar” o jogo ao Coritiba para atrapalhar o Remo, agora é a vez de torcedores do Avaí-SC pedirem para o Leão da Ilha aliviar na partida contra o clube paraense, com o mesmo objetivo: prejudicar os rivais regionais.

O Avaí enfrenta o Remo no próximo sábado (15), às 16h30, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), pela penúltima rodada da Série B. Enquanto o Avaí apenas cumpre tabela, o Leão Azul está na 3ª colocação, com 59 pontos, firme na briga pelo acesso. Logo atrás aparecem os catarinenses Chapecoense (4º) e Criciúma (5º), que lutam ponto a ponto por uma vaga na elite.

Uma vitória do Remo sobre o Avaí atrapalha diretamente as chances dos dois rivais catarinenses e foi o suficiente para que o clima nas redes sociais ganhasse tons de provocação. Em publicações no perfil oficial do Avaí no Instagram, vários torcedores pediram que o time “entregue” o jogo ao clube paraense.

Veja alguns comentários:

“Sou torcedor do Avaí, mas acho que devemos entregar para o Remo, pra prejudicar nossos rivais Chape e Criciúma.” – Gabriel Alexandre

“Prefiro ver o Remo na Série A do que Chapecoense e Criciúma. Entrega logo o jogo!” – Anderson Silva

“Temos que entregar o jogo pro Remo. A Chapecoense não pode subir.” – Filipe Silva

“Vamos prejudicar o Criciúma. A regra é entregar o jogo pro Remo.” – Luiz Alberto

“Sou torcedor do Avaí e quero que meu time entregue para o Remo.” – Matheus Resque

“Como torcedor do Avaí, prefiro o Remo na Série A do que Chape e Criciúma.” – Tomás Guimarães

Briga acirrada pelo acesso

Faltando apenas duas rodadas para o fim da Série B, a disputa pelas quatro vagas de acesso segue intensa. O Coritiba, líder, já está com a vaga encaminhada, enquanto Athletico-PR, Remo, Chapecoense, Criciúma, Goiás, Novorizontino e CRB (chances remotas) seguem na briga pelas três vagas restantes.

O Remo, comandado por Guto Ferreira, pode até garantir o acesso já nesta rodada: para isso, precisa vencer o Avaí e torcer por derrotas de Chapecoense (que enfrenta o Volta Redonda-RJ fora de casa, no sábado) e Criciúma (que joga em casa contra o Botafogo-SP no domingo).

Na última rodada, o Leão Azul encerra a sua campanha diante do Goiás-GO, no dia 23 de novembro, possivelmente no Mangueirão, em Belém. Um duelo que pode valer o retorno do clube azulino à elite do futebol brasileiro após 32 anos.