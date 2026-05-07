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Coquimbo Unido x Universitario: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/05) pela Libertadores

Coquimbo Unido e Universitario jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Hannah Franco
fonte

Coquimbo Unido x Universitario: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/05) pela Libertadores (Reprodução)

Coquimbo Unido x Universitario disputam hoje, quinta-feira (07/05), a 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2026. O jogo ocorrerá às 21h (horário de Brasília), no Estádio Francisco Rumoroso, em Coquimbo, no Chile. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Coquimbo Unido x Universitario ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Coquimbo Unido tenta se recuperar após derrota por 3 a 1 para o Colo-Colo pela Liga Chilena 2026. Jogando em casa, a equipe chilena busca somar pontos importantes para seguir viva na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores.

Para o confronto, o técnico chileno não poderá contar com Rodrigo Holgado, suspenso pelo tribunal desportivo.

Já o Universitario chega embalado após goleada por 4 a 1 sobre o Juan Pablo II College pela Liga Peruana 2026. A equipe peruana tenta manter o bom momento também na competição continental para se aproximar da classificação no Grupo B.

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Coquimbo Unido x Universitario: prováveis escalações

Coquimbo Unido: Diego Sánchez, Dylan Escobar, Manuel Fernández, Elvis Hernández, Juan Cornejo, Salvador Cordero, Dylan Glaby, Luis Riveros, Guido Vadalá, Benjamín Chandia e Lucas Pratto.

Universitario: Diego Romero, Cain Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Jorge Murrugarra, José Carabalí, Héctor Fértoli, Miguel, Édison Flores e Alex Valera.

Desfalques

Coquimbo Unido: Rodrigo Holgado (suspenso pelo tribunal desportivo).

FICHA TÉCNICA
Coquimbo Unido x Universitario
Copa Libertadores da América
Local: Estádio Francisco Rumoroso, em Coquimbo, Chile
Data/Horário: 7 de maio de 2026, às 21h

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