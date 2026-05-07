Coquimbo Unido x Universitario: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/05) pela Libertadores Coquimbo Unido e Universitario jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 07.05.26 20h00 Coquimbo Unido x Universitario: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/05) pela Libertadores (Reprodução) Coquimbo Unido x Universitario disputam hoje, quinta-feira (07/05), a 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2026. O jogo ocorrerá às 21h (horário de Brasília), no Estádio Francisco Rumoroso, em Coquimbo, no Chile. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Coquimbo Unido x Universitario ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Coquimbo Unido tenta se recuperar após derrota por 3 a 1 para o Colo-Colo pela Liga Chilena 2026. Jogando em casa, a equipe chilena busca somar pontos importantes para seguir viva na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Para o confronto, o técnico chileno não poderá contar com Rodrigo Holgado, suspenso pelo tribunal desportivo. Já o Universitario chega embalado após goleada por 4 a 1 sobre o Juan Pablo II College pela Liga Peruana 2026. A equipe peruana tenta manter o bom momento também na competição continental para se aproximar da classificação no Grupo B. VEJA MAIS Flaco López e Sosa brilham, Palmeiras bate Sporting Cristal e assume ponta na Libertadores Corinthians faz melhor jogo sob comando de Diniz, domina Penãrol e mantém 100% na Libertadores Coquimbo Unido x Universitario: prováveis escalações Coquimbo Unido: Diego Sánchez, Dylan Escobar, Manuel Fernández, Elvis Hernández, Juan Cornejo, Salvador Cordero, Dylan Glaby, Luis Riveros, Guido Vadalá, Benjamín Chandia e Lucas Pratto. Universitario: Diego Romero, Cain Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Jorge Murrugarra, José Carabalí, Héctor Fértoli, Miguel, Édison Flores e Alex Valera. Desfalques Coquimbo Unido: Rodrigo Holgado (suspenso pelo tribunal desportivo). FICHA TÉCNICA Coquimbo Unido x Universitario Copa Libertadores da América Local: Estádio Francisco Rumoroso, em Coquimbo, Chile Data/Horário: 7 de maio de 2026, às 21h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave copa libertadores Coquimbo Unido COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Tuna leva a virada nos acréscimos do Tocantinópolis, mas se mantém no G4 da Série D Lusa levou uma virada nos minutos finais e perdeu a chance de se consolidar no G4 10.05.26 22h09 FUTEBOL Águia goleia o Oratório em Marabá e assume a liderança do grupo A5 da Série D Azulão se recuperou da eliminação na Copa Norte para o Paysandu e venceu o Oratório jogando em casa 10.05.26 21h54 Futebol Águia e Tuna defendem vaga no G-4 em rodada decisiva da Série D Azulão tenta seguir na cola da liderança do Grupo A5, enquanto a Lusa busca reencontrar o caminho das vitórias antes do duelo paraense da próxima semana 10.05.26 8h00 Futebol Ex-Remo e Fluminense, Paulo Victor relembra Copa de 86 com a Seleção: 'Tinha um grupo unido' O ex-goleiro foi um dos três paraenses a defender o Brasil em mundiais da Fifa. 10.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral do Remo exalta ponto conquistado diante do Palmeiras e lamenta erro no gol alviverde Marcelinho lamentou muito erro da equipe diante do Palmeiras, mas exaltou a força da equipe diante de um time tão qualificado 10.05.26 20h16 Futebol Ex-Remo e Fluminense, Paulo Victor relembra Copa de 86 com a Seleção: 'Tinha um grupo unido' O ex-goleiro foi um dos três paraenses a defender o Brasil em mundiais da Fifa. 10.05.26 8h00 futebol Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58