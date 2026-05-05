Flaco López e Sosa brilham, Palmeiras bate Sporting Cristal e assume ponta na Libertadores Estadão Conteúdo 05.05.26 21h17 Com a ausência do lesionado Vitor Roque, Ramón Sosa assumiu a parceria com Flaco López no ataque do Palmeiras. A nova dupla, jogo após jogo, tem se provado de grande valor e sido responsável por conduzir a equipe alviverde às vitórias. Nesta terça-feira, o paraguaio e o argentino marcaram e garantiram o triunfo por 2 a 0 sobre o Sporting Cristal, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Além de Sosa e López, quem tem merecido aplausos é o goleiro Carlos Miguel. O arqueiro tem feito ótimas defesas e impedido o time de levar alguns gols. No mais, o Palmeiras novamente pecou pelo início descompromissado, mas depois se ajustou e poderia ter goleado se tivesse melhor pontaria. Com o resultado, o Palmeiras assume a liderança do Grupo F com oito pontos e deixa o Sporting Cristal em segundo lugar, com seis. A conclusão da rodada será apenas na quinta-feira, às 23h, com a partida entre Junior (um ponto) e Cerro Porteño (quatro pontos), em Barranquilla. O Palmeiras volta a campo no domingo, às 16h, em visita ao Remo, em Belém, pelo Brasileirão. Pela Libertadores, o próximo compromisso está agendado para o dia 20 de maio, às 21h30, diante do Cerro Porteño, no Nubank Parque. Com marcação frouxa, o Palmeiras demonstrou dificuldade para conter o ímpeto do Sporting Cristal nos primeiros minutos do duelo. O time alviverde só conseguiu chegar ao ataque a partir dos 10 minutos ainda que com pouca precisão nas finalizações. O time da casa continuou mais perigoso. Depois da pausa reidratação, o Palmeiras ficou um pouco mais ligado. Arthur acertou um belo chute de canhota e quase marcou de fora da área. Marlon Freitas também arrancou suspiros dos torcedores. Aos 32, Arias recebeu passe na medida de Marlon Freitas pelo lado esquerdo e cruzou para o miolo da área. Flaco López veio de trás e bateu firme, de chapa, para colocar o Palmeiras em vantagem. O gol deu mais motivação ao Palmeiras, que acumulou gols perdidos com Arias e Allan. Na volta do intervalo, o Sporting Cristal até tentou, mas em contragolpe armado por Arias, Flaco López, na esquerda, alçou na área a bola, o zagueiro Lutiger presenteou Ramón Sosa com uma assistência perfeita, aos 5 minutos, para o Palmeiras ampliar a vantagem. O Palmeiras se manteve ligeiramente superior, somando gols perdidos, enquanto o Sporting Cristal insistia em alguns lances ofensivos. A partir dos 30 minutos, as rédeas do jogo passaram para o controle do conjunto peruano. Carlos Miguel precisou agir para evitar desconto no marcador. Nos últimos giros do ponteiro, Abel Ferreira colocou em campo Paulinho, que ficou mais de 300 dias sem atuar e retornou aos gramados no empate com o Santos, no último fim de semana. Ele entrou na vaga de Flaco López. FICHA TÉCNICA SPORTING CRISTAL 0 x 2 PALMEIRAS SPORTING CRISTAL - Enríquez; Leandro Sosa (Wisdom), Araujo, Lutiger e Cristiano Silva; Távara (Cabellos), Yotún e Santi González (Juan González); Castro, Iberico (Gabriel) e Ávila (Felipe Vizeu). Técnico: Zé Ricardo. PALMEIRAS - Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon Freitas, Andreas Pereira (Emi Martínez), Allan e Jhon Arias (Lucas Evangelista); Ramón Sosa (Felipe Anderson) e Flaco López (Paulinho). Técnico: Abel Ferreira. GOLS - Flaco López, aos 32 do 1º tempo; Ramón Sosa, aos 5 minutos do 2º tempo. CARTÕES AMARELOS - Ávila, Távara, Giay e Gustavo Gómez. ÁRBITRO - Darío Herrera (ARG). PÚBLICO E RENDA - Não divulgados. LOCAL - Estádio Alejandro Villanueva, em Lima. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Sporting Cristal Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. 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