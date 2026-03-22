Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Torcedores do Remo enfrentam problemas para entrar no Mangueirão antes do jogo contra o Bahia

Jogo entre o Leão Azul e o Esquadrão de Aço começa às 16h

O Liberal
fonte

Torcedores relataram dificuldades na entrada do estádio (Reprodução)

Cerca de uma hora antes de a bola rolar entre Remo e Bahia, torcedores do Leão Azul tiveram dificuldades para entrar no Mangueirão. Algumas catracas de um dos portões de acesso do estádio, no lado A, apresentaram problemas, o que dificultou a entrada da torcida azulina.

Conforme as informações, o sistema das catracas do estádio teria travado, impossibilitando a entrada dos torcedores. Em imagens gravadas no local, é possível ver a longa fila que se formou por conta do problema.

De acordo com relatos de torcedores, as filas estavam lentas e, minutos antes de a bola rolar, diversos azulinos ainda não haviam conseguido acesso ao estádio.

Remo e Bahia se enfrentam às 16h, no Mangueirão, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão Azul busca a primeira vitória na competição, enquanto o Esquadrão de Aço quer manter a invencibilidade na disputa.

VEJA MAIS 

image Com novidade no ataque, Remo está escalado para enfrentar o Bahia; confira as escalações
Ainda em busca da primeira vitória na competição, o time azulino ocupa a lanterna, com três pontos, e vem de três derrotas consecutivas

image Após quase 32 anos, Remo reencontra o Bahia na Série A e busca reação
Time azulino ainda não venceu no campeonato e enfrenta a equipe que ainda não foi derrotada na disputa

image Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes
Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol

A partida entre Remo e Bahia tem cobertura completa, com transmissão Lance a Lance, em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Médico do Remo explica ausências de Hernández e Patrick de Paula no jogo contra o Bahia

Dupla está no departamento médico e pode retornar nas próximas rodadas

22.03.26 16h24

futebol

Torcedores do Remo enfrentam problemas para entrar no Mangueirão antes do jogo contra o Bahia

Jogo entre o Leão Azul e o Esquadrão de Aço começa às 16h

22.03.26 15h27

BRASILEIRÃO

Com novidade no ataque, Remo está escalado para enfrentar o Bahia; confira as escalações

Ainda em busca da primeira vitória na competição, o time azulino ocupa a lanterna, com três pontos, e vem de três derrotas consecutivas

22.03.26 15h16

futebol

Após quase 32 anos, Remo reencontra o Bahia na Série A e busca reação

Time azulino ainda não venceu no campeonato e enfrenta a equipe que ainda não foi derrotada na disputa

22.03.26 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

22.03.26 7h00

Futebol

Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida

O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor

22.03.26 9h00

Copa da Liga Inglesa

Arsenal x City: onde assistir ao vivo e as escalações pela final da Copa da Liga Inglesa hoje (22)

Arsenal e Manchester City jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

22.03.26 12h00

Campeonato Brasileiro

Remo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/03) pelo Brasileirão

Remo e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

22.03.26 15h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda