Torcedores do Remo enfrentam problemas para entrar no Mangueirão antes do jogo contra o Bahia

Cerca de uma hora antes de a bola rolar entre Remo e Bahia, torcedores do Leão Azul tiveram dificuldades para entrar no Mangueirão. Algumas catracas de um dos portões de acesso do estádio, no lado A, apresentaram problemas, o que dificultou a entrada da torcida azulina.

Conforme as informações, o sistema das catracas do estádio teria travado, impossibilitando a entrada dos torcedores. Em imagens gravadas no local, é possível ver a longa fila que se formou por conta do problema.

De acordo com relatos de torcedores, as filas estavam lentas e, minutos antes de a bola rolar, diversos azulinos ainda não haviam conseguido acesso ao estádio.

Remo e Bahia se enfrentam às 16h, no Mangueirão, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão Azul busca a primeira vitória na competição, enquanto o Esquadrão de Aço quer manter a invencibilidade na disputa.

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A partida entre Remo e Bahia tem cobertura completa, com transmissão Lance a Lance, em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.