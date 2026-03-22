Com novidade no ataque, Remo está escalado para enfrentar o Bahia; confira as escalações

As escalações para o confronto entre Remo e Bahia já estão definidas. As equipes se enfrentam neste domingo (22), no Estádio Mangueirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série A, marcando o reencontro entre os clubes na elite nacional após quase 32 anos. O Remo, pressionado, entra em campo com uma novidade entre os titulares. O atacante Gabriel Taliari está no onze, fazendo dupla com Alef Manga.

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Ainda em busca da primeira vitória na competição, o time azulino ocupa a lanterna, com três pontos, e vem de três derrotas consecutivas, diante de Fluminense, Coritiba e Flamengo. Já o Bahia vive momento oposto e chega embalado, invicto no campeonato.

Confira as escalações:

Remo:



Bahia:

