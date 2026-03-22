Com novidade no ataque, Remo está escalado para enfrentar o Bahia; confira as escalações Ainda em busca da primeira vitória na competição, o time azulino ocupa a lanterna, com três pontos, e vem de três derrotas consecutivas O Liberal 22.03.26 15h16 As escalações para o confronto entre Remo e Bahia já estão definidas. As equipes se enfrentam neste domingo (22), no Estádio Mangueirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série A, marcando o reencontro entre os clubes na elite nacional após quase 32 anos. O Remo, pressionado, entra em campo com uma novidade entre os titulares. O atacante Gabriel Taliari está no onze, fazendo dupla com Alef Manga. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Ainda em busca da primeira vitória na competição, o time azulino ocupa a lanterna, com três pontos, e vem de três derrotas consecutivas, diante de Fluminense, Coritiba e Flamengo. Já o Bahia vive momento oposto e chega embalado, invicto no campeonato. Confira as escalações: Remo: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Bahia: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Médico do Remo explica ausências de Hernández e Patrick de Paula no jogo contra o Bahia Dupla está no departamento médico e pode retornar nas próximas rodadas 22.03.26 16h24 futebol Torcedores do Remo enfrentam problemas para entrar no Mangueirão antes do jogo contra o Bahia Jogo entre o Leão Azul e o Esquadrão de Aço começa às 16h 22.03.26 15h27 BRASILEIRÃO Com novidade no ataque, Remo está escalado para enfrentar o Bahia; confira as escalações Ainda em busca da primeira vitória na competição, o time azulino ocupa a lanterna, com três pontos, e vem de três derrotas consecutivas 22.03.26 15h16 futebol Após quase 32 anos, Remo reencontra o Bahia na Série A e busca reação Time azulino ainda não venceu no campeonato e enfrenta a equipe que ainda não foi derrotada na disputa 22.03.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 22.03.26 7h00 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 Copa da Liga Inglesa Arsenal x City: onde assistir ao vivo e as escalações pela final da Copa da Liga Inglesa hoje (22) Arsenal e Manchester City jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 22.03.26 12h00 Campeonato Brasileiro Remo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/03) pelo Brasileirão Remo e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 22.03.26 15h00