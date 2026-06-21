Retorno aos treinos pode fortalecer o Remo na Série A, avalia colunista Colunista de O Liberal destaca importância da pausa para recuperação física, ajustes táticos e reforço do elenco azulino O Liberal 21.06.26 8h10 Leão Azul ficou um tempo parado e deu férias pro elenco (Wagner Santana / O Liberal) O elenco do Remo voltou aos treinamentos no último sábado (20), após o período de férias concedido durante a paralisação da Série A do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa do Mundo. Depois de 19 dias sem atividades, os jogadores se reapresentaram no estádio Baenão para iniciar a preparação visando a sequência da competição nacional. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Para o jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, a interrupção faz parte do calendário da temporada e oferece aos clubes uma oportunidade importante para reorganizar o trabalho antes da retomada do campeonato. “Vamos partir do princípio de que são férias previstas no calendário, uma quinzena. Então, terminadas as férias, o Remo recomeça dia 20. Então, ele tem um mês, como todos os outros, de preparação para retomada do campeonato”, analisou. Segundo Carlos Ferreira, o planejamento adotado pelo clube segue uma lógica adequada para o período de preparação. A expectativa é que o Remo realize três amistosos em diferentes estágios da pré-temporada, permitindo uma evolução gradual da equipe. VEJA MAIS Remo faz homenagem a torcedor que concluiu sessões de radioterapia Integrantes do clube estiveram com o torcedor para celebrar o fim das sessões de radioterapia Remo, Paysandu e prefeitura de Belém lançam Escolinha Re-Pa Projeto anunciado por Igor Normando prevê atividades esportivas em bairros da capital e utilização do esporte como ferramenta de inclusão social Zagueiro do Remo, Tchamba faz ação social para crianças em Camarões durante as férias Defensor azulino aproveitou o período de descanso para visitar Yaoundé, sua cidade natal O primeiro compromisso deve ocorrer contra um adversário local, quando os atletas ainda estarão retomando a forma física. O segundo seria diante de uma equipe em estágio semelhante de preparação, enquanto o terceiro amistoso está previsto para a reta final dos treinamentos, já próximo da volta da Série A. “Muito coerente o planejamento. Dentro desse período, o encaixe de jogadores que são esperados. Enfim, nada de anormal, nada de surpreendente nesse planejamento do Remo”, afirmou. Apesar de o Remo viver um momento de crescimento na competição antes da paralisação, o colunista avalia que a interrupção também trouxe benefícios ao elenco. “O Remo para conseguir crescer no campeonato teve que ir para um nível de alta intensidade, o que traz desgastes, lesões e queda de rendimento. Então, nesse aspecto foi bom porque todos vão voltar no mesmo estágio e o Remo vai ter uma preparação adequada para o nível de intensidade que precisa ter”, destacou. Na avaliação dele, a equipe terá a oportunidade de iniciar a retomada em condições semelhantes às dos demais concorrentes, mas agora com mais tempo para corrigir problemas identificados ao longo da temporada. Outro ponto destacado por Carlos Ferreira é o trabalho do técnico Léo Condé. Segundo o jornalista, mesmo enfrentando limitações no elenco e pouco tempo para treinamentos durante a temporada, o treinador conseguiu dar identidade tática ao time azulino. Ele lembra que o clube enfrentou dificuldades em alguns setores do campo e precisou recorrer a soluções improvisadas ao longo da competição. A expectativa agora é que a diretoria amplie as opções do elenco para a sequência da Série A. “O Léo Condé conseguiu sem tempo de treinamento dar uma identidade tática para o time do Remo”, observou. Com cerca de 30 dias de preparação e a previsão de amistosos antes da retomada do campeonato, o treinador terá mais tempo para desenvolver aspectos coletivos da equipe e aperfeiçoar fundamentos específicos. “Dessa vez ele tendo 30 dias, três amistosos, ele [técnico Léo Condé] vai poder aprimorar o que ele já tinha feito na produção coletiva da equipe e qualificar o Remo em lances de bola parada”, concluiu o colunista. 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