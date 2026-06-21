Retorno aos treinos pode fortalecer o Remo na Série A, avalia colunista

O elenco do Remo voltou aos treinamentos no último sábado (20), após o período de férias concedido durante a paralisação da Série A do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa do Mundo. Depois de 19 dias sem atividades, os jogadores se reapresentaram no estádio Baenão para iniciar a preparação visando a sequência da competição nacional.

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Para o jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, a interrupção faz parte do calendário da temporada e oferece aos clubes uma oportunidade importante para reorganizar o trabalho antes da retomada do campeonato.

“Vamos partir do princípio de que são férias previstas no calendário, uma quinzena. Então, terminadas as férias, o Remo recomeça dia 20. Então, ele tem um mês, como todos os outros, de preparação para retomada do campeonato”, analisou.

Segundo Carlos Ferreira, o planejamento adotado pelo clube segue uma lógica adequada para o período de preparação. A expectativa é que o Remo realize três amistosos em diferentes estágios da pré-temporada, permitindo uma evolução gradual da equipe.

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O primeiro compromisso deve ocorrer contra um adversário local, quando os atletas ainda estarão retomando a forma física. O segundo seria diante de uma equipe em estágio semelhante de preparação, enquanto o terceiro amistoso está previsto para a reta final dos treinamentos, já próximo da volta da Série A.

“Muito coerente o planejamento. Dentro desse período, o encaixe de jogadores que são esperados. Enfim, nada de anormal, nada de surpreendente nesse planejamento do Remo”, afirmou.

Apesar de o Remo viver um momento de crescimento na competição antes da paralisação, o colunista avalia que a interrupção também trouxe benefícios ao elenco.

“O Remo para conseguir crescer no campeonato teve que ir para um nível de alta intensidade, o que traz desgastes, lesões e queda de rendimento. Então, nesse aspecto foi bom porque todos vão voltar no mesmo estágio e o Remo vai ter uma preparação adequada para o nível de intensidade que precisa ter”, destacou.

Na avaliação dele, a equipe terá a oportunidade de iniciar a retomada em condições semelhantes às dos demais concorrentes, mas agora com mais tempo para corrigir problemas identificados ao longo da temporada.

Outro ponto destacado por Carlos Ferreira é o trabalho do técnico Léo Condé. Segundo o jornalista, mesmo enfrentando limitações no elenco e pouco tempo para treinamentos durante a temporada, o treinador conseguiu dar identidade tática ao time azulino.

Ele lembra que o clube enfrentou dificuldades em alguns setores do campo e precisou recorrer a soluções improvisadas ao longo da competição. A expectativa agora é que a diretoria amplie as opções do elenco para a sequência da Série A.

“O Léo Condé conseguiu sem tempo de treinamento dar uma identidade tática para o time do Remo”, observou.

Com cerca de 30 dias de preparação e a previsão de amistosos antes da retomada do campeonato, o treinador terá mais tempo para desenvolver aspectos coletivos da equipe e aperfeiçoar fundamentos específicos.

“Dessa vez ele tendo 30 dias, três amistosos, ele [técnico Léo Condé] vai poder aprimorar o que ele já tinha feito na produção coletiva da equipe e qualificar o Remo em lances de bola parada”, concluiu o colunista.