Ex-jogador Brasão é assassinado na madrugada desta sexta-feira

O ex-jogador Ivan Fiel, conhecido como Brasão, foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (19), no bairro Vila Esperança, em Tubarão, no sul de Santa Catarina. O ex-atacante tinha 44 anos. A Polícia Civil investiga o caso e ainda não informou a motivação do crime.

De acordo com informações preliminares, uma segunda pessoa também morreu na mesma ocorrência. As circunstâncias do caso seguem sendo apuradas pelas autoridades.

Natural de São Paulo, Brasão iniciou a carreira profissional em 2001, defendendo o Flamengo de Guarulhos. Ao longo da trajetória no futebol, atuou por equipes como Athletico-PR, Atlético-GO, Santa Cruz, Brasil de Pelotas e Treze-PB.

Em Santa Catarina, o atacante também vestiu as camisas de Camboriú, Concórdia, Inter de Lages e Atlético Tubarão, clube onde encerrou a carreira profissional em 2022. O currículo ainda inclui passagens por União Mogi, EC Osasco, Fluminense de Feira, Jacuipense, Lagarto, Pelotas e Vitória da Conquista.

Brasão também atuou fora do país. Na Índia, defendeu Salgaocar e Fransa-Pax. Em Portugal, jogou pelo Vitória de Setúbal.

Depois de deixar os gramados profissionais, o ex-atleta permaneceu na região sul catarinense e continuou participando de competições amadoras. Paralelamente, passou a atuar na comunicação esportiva, comandando programas na UniTV, afiliada da TV Cultura em Tubarão, além de trabalhar como coordenador-geral da FrazaTV, canal dedicado à cobertura do futebol regional.

A morte de Brasão causou comoção entre familiares, amigos e pessoas ligadas ao esporte. A Polícia Civil segue investigando o caso.