Ex-jogador Brasão é assassinado na madrugada desta sexta-feira Brasão jogou em times de expressão como Athletico-PR, Atlético-GO, Santa Cruz, Brasil de Pelotas e Treze-PB O Liberal 19.06.26 13h36 Brasão já estava aposentado (Arquivo pessoal) O ex-jogador Ivan Fiel, conhecido como Brasão, foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (19), no bairro Vila Esperança, em Tubarão, no sul de Santa Catarina. O ex-atacante tinha 44 anos. A Polícia Civil investiga o caso e ainda não informou a motivação do crime. De acordo com informações preliminares, uma segunda pessoa também morreu na mesma ocorrência. As circunstâncias do caso seguem sendo apuradas pelas autoridades. Natural de São Paulo, Brasão iniciou a carreira profissional em 2001, defendendo o Flamengo de Guarulhos. Ao longo da trajetória no futebol, atuou por equipes como Athletico-PR, Atlético-GO, Santa Cruz, Brasil de Pelotas e Treze-PB. Em Santa Catarina, o atacante também vestiu as camisas de Camboriú, Concórdia, Inter de Lages e Atlético Tubarão, clube onde encerrou a carreira profissional em 2022. O currículo ainda inclui passagens por União Mogi, EC Osasco, Fluminense de Feira, Jacuipense, Lagarto, Pelotas e Vitória da Conquista. Brasão também atuou fora do país. Na Índia, defendeu Salgaocar e Fransa-Pax. Em Portugal, jogou pelo Vitória de Setúbal. Depois de deixar os gramados profissionais, o ex-atleta permaneceu na região sul catarinense e continuou participando de competições amadoras. Paralelamente, passou a atuar na comunicação esportiva, comandando programas na UniTV, afiliada da TV Cultura em Tubarão, além de trabalhar como coordenador-geral da FrazaTV, canal dedicado à cobertura do futebol regional. A morte de Brasão causou comoção entre familiares, amigos e pessoas ligadas ao esporte. A Polícia Civil segue investigando o caso. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes brasão ivan fiel futebol assassinato COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Ex-jogador Brasão é assassinado na madrugada desta sexta-feira Brasão jogou em times de expressão como Athletico-PR, Atlético-GO, Santa Cruz, Brasil de Pelotas e Treze-PB 19.06.26 13h36 Futebol Como joga o Haiti, adversário do Brasil na Copa do Mundo 2026 Tecnicamente mais frágil que os rivais do grupo, a equipe haitiana prioriza a defesa para depois sair em velocidade, utilizando também o trabalho de pivô do centroavante Frantzdy Pierrot 19.06.26 8h00 Futebol Seleção Brasileira deve ter mudanças para enfrentar o Haiti, indica Ancelotti Técnico confirma alterações na equipe titular, mas mantém mistério sobre os escolhidos para a partida desta sexta-feira, na Filadélfia 18.06.26 20h45 FUTEBOL Remo, Paysandu e prefeitura de Belém lançam Escolinha Re-Pa Projeto anunciado por Igor Normando prevê atividades esportivas em bairros da capital e utilização do esporte como ferramenta de inclusão social 17.06.26 16h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-jogador Brasão é assassinado na madrugada desta sexta-feira Brasão jogou em times de expressão como Athletico-PR, Atlético-GO, Santa Cruz, Brasil de Pelotas e Treze-PB 19.06.26 13h36 Futebol Como joga o Haiti, adversário do Brasil na Copa do Mundo 2026 Tecnicamente mais frágil que os rivais do grupo, a equipe haitiana prioriza a defesa para depois sair em velocidade, utilizando também o trabalho de pivô do centroavante Frantzdy Pierrot 19.06.26 8h00 DEMISSÃO Renato Gaúcho é demitido do Vasco após apenas três meses de clube Decisão ocorre em meio a desempenho irregular no Brasileirão, onde o Vasco ocupa a 17ª colocação e está na zona de rebaixamento 18.06.26 23h11 FUTEBOL Adversário do Paysandu, MAC possui no elenco atacante que passou pelo Papão e Leão Maranhão recebe o Paysandu pela Série C com atletas conhecidos do futebol paraense 18.06.26 14h59