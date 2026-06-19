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Remo participa de capacitação sobre Fair Play Financeiro da CBF

Treinamento na sede social azulina apresentou regras e impactos da nova regulamentação do futebol brasileiro

O Liberal
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Treinamento reuniu áreas administrativa e financeira (Diogo Puget/Remo)

O Remo participou, nesta semana, de uma oficina de capacitação sobre o Fair Play Financeiro realizada na sede social do clube, em Belém (PA). A atividade reuniu colaboradores de diferentes áreas administrativas para detalhar a nova regulamentação do futebol brasileiro.

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A formação foi conduzida por representantes da ANRESF, Luciano Peixoto e Gabriele Matesco. O órgão foi criado pela Confederação Brasileira de Futebol com a missão de acompanhar a implementação do sistema de controle financeiro nos clubes.

Treinamento reuniu áreas administrativa e financeira A oficina foi voltada a profissionais dos setores de controle interno, contabilidade, jurídico, financeiro e recursos humanos do Remo. O encontro contou ainda com a representação do presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira, por meio do diretor de planejamento e gestão, Valber Motta.

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Durante a capacitação, foram apresentados os principais pontos do regulamento da CBF, além de orientações sobre a aplicação do sistema, etapas de implantação e desafios que os clubes devem enfrentar na adaptação às novas regras.

Regulamento tem inspiração em modelos europeus

Segundo o gerente da equipe técnica da ANRESF, Luciano Peixoto, o modelo de Fair Play Financeiro adotado no Brasil foi inspirado em práticas já utilizadas no futebol europeu, com ajustes para a realidade nacional.

Ele destacou que o objetivo é fortalecer a sustentabilidade dos clubes e melhorar a organização financeira do futebol brasileiro.

Ao final do encontro, os participantes puderam esclarecer dúvidas e debater experiências sobre gestão e impacto da nova regulamentação. A iniciativa reforça o processo de profissionalização administrativa do clube e o compromisso com maior transparência na gestão.

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