Remo participa de capacitação sobre Fair Play Financeiro da CBF Treinamento na sede social azulina apresentou regras e impactos da nova regulamentação do futebol brasileiro O Liberal 19.06.26 14h01 Treinamento reuniu áreas administrativa e financeira (Diogo Puget/Remo) O Remo participou, nesta semana, de uma oficina de capacitação sobre o Fair Play Financeiro realizada na sede social do clube, em Belém (PA). A atividade reuniu colaboradores de diferentes áreas administrativas para detalhar a nova regulamentação do futebol brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A formação foi conduzida por representantes da ANRESF, Luciano Peixoto e Gabriele Matesco. O órgão foi criado pela Confederação Brasileira de Futebol com a missão de acompanhar a implementação do sistema de controle financeiro nos clubes. Treinamento reuniu áreas administrativa e financeira A oficina foi voltada a profissionais dos setores de controle interno, contabilidade, jurídico, financeiro e recursos humanos do Remo. O encontro contou ainda com a representação do presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira, por meio do diretor de planejamento e gestão, Valber Motta. Remo faz homenagem a torcedor que concluiu sessões de radioterapia Integrantes do clube estiveram com o torcedor para celebrar o fim das sessões de radioterapia Remo, Paysandu e prefeitura de Belém lançam Escolinha Re-Pa Projeto anunciado por Igor Normando prevê atividades esportivas em bairros da capital e utilização do esporte como ferramenta de inclusão social Durante a capacitação, foram apresentados os principais pontos do regulamento da CBF, além de orientações sobre a aplicação do sistema, etapas de implantação e desafios que os clubes devem enfrentar na adaptação às novas regras. Regulamento tem inspiração em modelos europeus Segundo o gerente da equipe técnica da ANRESF, Luciano Peixoto, o modelo de Fair Play Financeiro adotado no Brasil foi inspirado em práticas já utilizadas no futebol europeu, com ajustes para a realidade nacional. Ele destacou que o objetivo é fortalecer a sustentabilidade dos clubes e melhorar a organização financeira do futebol brasileiro. Ao final do encontro, os participantes puderam esclarecer dúvidas e debater experiências sobre gestão e impacto da nova regulamentação. A iniciativa reforça o processo de profissionalização administrativa do clube e o compromisso com maior transparência na gestão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo fair play financeiro futebol jornal amazônia série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo participa de capacitação sobre Fair Play Financeiro da CBF Treinamento na sede social azulina apresentou regras e impactos da nova regulamentação do futebol brasileiro 19.06.26 14h01 Vôlei Remo promove seletiva para reforçar categorias de base do voleibol feminino Avaliações ocorrerão em duas datas no ginásio Serra Freire e contemplam atletas nascidas entre 2008 e 2016 18.06.26 19h26 futebol Com atividades remotas, Remo inicia preparação para o segundo semestre Jogadores seguem programação individual durante o período de férias e se reapresentam sábado (20) para a sequência da temporada 18.06.26 11h24 FUTEBOL Remo faz homenagem a torcedor que concluiu sessões de radioterapia Integrantes do clube estiveram com o torcedor para celebrar o fim das sessões de radioterapia 18.06.26 10h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-jogador Brasão é assassinado na madrugada desta sexta-feira Brasão jogou em times de expressão como Athletico-PR, Atlético-GO, Santa Cruz, Brasil de Pelotas e Treze-PB 19.06.26 13h36 Futebol Como joga o Haiti, adversário do Brasil na Copa do Mundo 2026 Tecnicamente mais frágil que os rivais do grupo, a equipe haitiana prioriza a defesa para depois sair em velocidade, utilizando também o trabalho de pivô do centroavante Frantzdy Pierrot 19.06.26 8h00 DEMISSÃO Renato Gaúcho é demitido do Vasco após apenas três meses de clube Decisão ocorre em meio a desempenho irregular no Brasileirão, onde o Vasco ocupa a 17ª colocação e está na zona de rebaixamento 18.06.26 23h11 FUTEBOL Adversário do Paysandu, MAC possui no elenco atacante que passou pelo Papão e Leão Maranhão recebe o Paysandu pela Série C com atletas conhecidos do futebol paraense 18.06.26 14h59