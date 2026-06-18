Com atividades remotas, Remo inicia preparação para o segundo semestre

O Remo retomou os trabalhos com os jogadores na última quarta-feira (17). Com atividades físicas remotas, o clube iniciou a preparação para a sequência da temporada, que terá a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

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Por conta da pausa para a Copa do Mundo, o Remo deu 15 dias de férias ao elenco azulino e programou a reapresentação para o próximo sábado (20). No entanto, quatro dias antes, o time retomou as atividades com treinamentos remotos.

O principal objetivo é manter o foco dos atletas, preservar o condicionamento físico e fazer a retomada gradual dos treinamentos.

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Até sexta-feira (19), os jogadores farão uma série de atividades elaboradas pela preparação física, que podem ser realizadas em casa.

Quem está responsável por acompanhar os jogadores é o preparador físico do clube, Diego Kami Mura. O profissional explicou que esse período de transição é muito importante para os atletas.

“Iniciamos nesta semana os treinamentos remotos. Planejamos atividades que os atletas possam realizar em casa ou em locais com estrutura adequada, visando a uma readaptação ao treinamento. A partir da próxima semana, eles estarão novamente conosco para a retomada dos trabalhos presenciais e com bola, dando início a uma intertemporada focada em um segundo semestre competitivo”, explicou o preparador.

Foco no Brasileirão

O Remo terminou a primeira parte da Série A na 18ª colocação da classificação. Com isso, o time precisará de uma reação no segundo turno para evitar o rebaixamento.

Por isso, o clube irá aproveitar a pausa no campeonato para se preparar. Conforme informações divulgadas pelo executivo da equipe, Luis Vagner Vivian, o Leão Azul deve fazer dois amistosos, sendo que um deles pode ser contra uma equipe internacional.