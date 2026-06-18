Com atividades remotas, Remo inicia preparação para o segundo semestre Jogadores seguem programação individual durante o período de férias e se reapresentam sábado (20) para a sequência da temporada O Liberal 18.06.26 11h24 Jogadores iniciaram os treinos físicos em casa (Reprodução / Remo) O Remo retomou os trabalhos com os jogadores na última quarta-feira (17). Com atividades físicas remotas, o clube iniciou a preparação para a sequência da temporada, que terá a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Por conta da pausa para a Copa do Mundo, o Remo deu 15 dias de férias ao elenco azulino e programou a reapresentação para o próximo sábado (20). No entanto, quatro dias antes, o time retomou as atividades com treinamentos remotos. O principal objetivo é manter o foco dos atletas, preservar o condicionamento físico e fazer a retomada gradual dos treinamentos. VEJA MAIS Remo faz homenagem a torcedor que concluiu sessões de radioterapia Integrantes do clube estiveram com o torcedor para celebrar o fim das sessões de radioterapia Zagueiro do Remo, Tchamba faz ação social para crianças em Camarões durante as férias Defensor azulino aproveitou o período de descanso para visitar Yaoundé, sua cidade natal Remo: Gramado e outros setores do Baenão passam por melhorias visando retorno aos treinos Áreas passam por ajustes de olho nos treinos dos atletas de olho na Série A do Brasileiro Até sexta-feira (19), os jogadores farão uma série de atividades elaboradas pela preparação física, que podem ser realizadas em casa. Quem está responsável por acompanhar os jogadores é o preparador físico do clube, Diego Kami Mura. O profissional explicou que esse período de transição é muito importante para os atletas. “Iniciamos nesta semana os treinamentos remotos. Planejamos atividades que os atletas possam realizar em casa ou em locais com estrutura adequada, visando a uma readaptação ao treinamento. A partir da próxima semana, eles estarão novamente conosco para a retomada dos trabalhos presenciais e com bola, dando início a uma intertemporada focada em um segundo semestre competitivo”, explicou o preparador. Foco no Brasileirão O Remo terminou a primeira parte da Série A na 18ª colocação da classificação. Com isso, o time precisará de uma reação no segundo turno para evitar o rebaixamento. Por isso, o clube irá aproveitar a pausa no campeonato para se preparar. Conforme informações divulgadas pelo executivo da equipe, Luis Vagner Vivian, o Leão Azul deve fazer dois amistosos, sendo que um deles pode ser contra uma equipe internacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Com atividades remotas, Remo inicia preparação para o segundo semestre Jogadores seguem programação individual durante o período de férias e se reapresentam sábado (20) para a sequência da temporada 18.06.26 11h24 FUTEBOL Remo faz homenagem a torcedor que concluiu sessões de radioterapia Integrantes do clube estiveram com o torcedor para celebrar o fim das sessões de radioterapia 18.06.26 10h46 Futebol Remo: Gramado e outros setores do Baenão passam por melhorias visando retorno aos treinos Áreas passam por ajustes de olho nos treinos dos atletas de olho na Série A do Brasileiro 17.06.26 11h50 futebol Zagueiro do Remo, Tchamba faz ação social para crianças em Camarões durante as férias Defensor azulino aproveitou o período de descanso para visitar Yaoundé, sua cidade natal 16.06.26 10h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES INICIATIVA Veja o que se sabe sobre a 'Escolinha Re-Pa' anunciada em Belém Projeto reúne Remo, Paysandu e Prefeitura de Belém e promete oferecer atividades esportivas gratuitas para crianças e adolescentes em bairros da capital paraense 17.06.26 20h36 FUTEBOL Remo faz homenagem a torcedor que concluiu sessões de radioterapia Integrantes do clube estiveram com o torcedor para celebrar o fim das sessões de radioterapia 18.06.26 10h46 FUTEBOL Real Madrid oficializa mais um reforço e anuncia a contratação do zagueiro Konaté O defensor de 27 anos está com a seleção francesa na Copa do Mundo 18.06.26 8h54 Futebol Paysandu aposta na força do elenco para buscar reação fora de casa na Série C Henrico destaca confiança do grupo e mira vitória diante do Maranhão para manter o Papão no G-4 17.06.26 19h25