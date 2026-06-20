Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento Fábio Will 20.06.26 21h24 Leão foca na preparação para o retorno à Série A (Raul Martins / Remo) O Remo iniciou neste sábado (20) a intertempde forma presencial após o período de férias dos jogadores. Com o retorno do lateral-direito Marcelinho e a estreia dos novos uniformes de treino, o elenco azulino se reapresentou no estádio Baenão para dar início à preparação visando a sequência da temporada na Série A e também na Copa do Brasil. Os atletas foram recebidos pelo executivo de futebol, Luís Vagner, e participaram de uma conversa com o técnico Léo Condé. Em seguida, passaram por avaliações conduzidas pelos profissionais do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), que acompanharão o planejamento físico da equipe durante o período de treinamentos. A programação prevê atividades até segunda-feira (22), com trabalhos divididos entre academia e campo. A expectativa é que a rotina normal de treinamentos seja retomada gradualmente sob o comando da comissão técnica. O técnico Léo Condé destacou a importância do período de intertemporada para aprimorar o desempenho da equipe antes da retomada das competições. “Eu particularmente fiz de tudo um pouco nesse período, ao mesmo tempo um planejamento desta intertemporada que vamos ter. São quatro semanas para otimizar a preparação com treinamento e amistosos para voltar da forma como terminamos o último mês, sendo altamente positivo os resultados e performance”, afirmou. A expectativa da torcida era pela apresentação de reforços, mas as novidades ficaram por conta dos novos uniformes de treino fornecidos pela Volt. Os jogadores utilizaram peças na cor preta, com detalhes em rosa. Já os goleiros vestiram modelos predominantemente rosas, com detalhes em preto. Entre os atletas que retornaram aos trabalhos está o lateral-direito Marcelinho. O jogador recebeu sondagens de outros clubes durante o período de férias, incluindo equipes do exterior, mas se reapresentou normalmente junto ao elenco azulino. Sem citar nomes, o Remo informou que oito atletas com contratos vigentes permanecerão em treinamento remoto até o fim do mês. Os trabalhos estão sendo orientados e acompanhados pela comissão técnica azulina. Segundo o Remo, a medida foi adotada em razão de negociações em andamento e da possibilidade de transferência desses jogadores. O clube informou que a decisão também leva em consideração o planejamento profissional e o futuro de cada atleta. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo futebol jornal amazônia série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Após férias, jogadores do Remo se reapresentam no Baenão visando a Série A e Copa do Brasil Elenco azulino passa por avaliações médicas e físicas antes de retomar atividades em campo 20.06.26 8h30 Futebol Remo participa de capacitação sobre Fair Play Financeiro da CBF Treinamento na sede social azulina apresentou regras e impactos da nova regulamentação do futebol brasileiro 19.06.26 14h01 Vôlei Remo promove seletiva para reforçar categorias de base do voleibol feminino Avaliações ocorrerão em duas datas no ginásio Serra Freire e contemplam atletas nascidas entre 2008 e 2016 18.06.26 19h26 futebol Com atividades remotas, Remo inicia preparação para o segundo semestre Jogadores seguem programação individual durante o período de férias e se reapresentam sábado (20) para a sequência da temporada 18.06.26 11h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTES Confira o que o Brasil precisa para se classificar no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 Caso empate contra a Escócia, o Brasil garante, no mínimo, a segunda colocação 20.06.26 8h16 Futebol Paysandu tenta reação diante de Maranhão invicto em casa pela Série C Papão busca encerrar sequência negativa e defender lugar no G-4 em duelo neste sábado, no Castelão, pela 11ª rodada 20.06.26 8h00 FUTEBOL Após férias, jogadores do Remo se reapresentam no Baenão visando a Série A e Copa do Brasil Elenco azulino passa por avaliações médicas e físicas antes de retomar atividades em campo 20.06.26 8h30 ESPORTES Jogador canadense passa por cirurgia após quebrar perna contra o Catar na Copa do Mundo Nas redes sociais, a seleção canadense fez uma postagem desejando melhoras a Ismael Koné. Ele agradeceu o apoio da torcida e disse que voltará em breve 20.06.26 7h39