Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação

O Remo iniciou neste sábado (20) a intertempde forma presencial após o período de férias dos jogadores. Com o retorno do lateral-direito Marcelinho e a estreia dos novos uniformes de treino, o elenco azulino se reapresentou no estádio Baenão para dar início à preparação visando a sequência da temporada na Série A e também na Copa do Brasil.

Os atletas foram recebidos pelo executivo de futebol, Luís Vagner, e participaram de uma conversa com o técnico Léo Condé. Em seguida, passaram por avaliações conduzidas pelos profissionais do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), que acompanharão o planejamento físico da equipe durante o período de treinamentos.

A programação prevê atividades até segunda-feira (22), com trabalhos divididos entre academia e campo. A expectativa é que a rotina normal de treinamentos seja retomada gradualmente sob o comando da comissão técnica.

O técnico Léo Condé destacou a importância do período de intertemporada para aprimorar o desempenho da equipe antes da retomada das competições.

“Eu particularmente fiz de tudo um pouco nesse período, ao mesmo tempo um planejamento desta intertemporada que vamos ter. São quatro semanas para otimizar a preparação com treinamento e amistosos para voltar da forma como terminamos o último mês, sendo altamente positivo os resultados e performance”, afirmou.

A expectativa da torcida era pela apresentação de reforços, mas as novidades ficaram por conta dos novos uniformes de treino fornecidos pela Volt. Os jogadores utilizaram peças na cor preta, com detalhes em rosa. Já os goleiros vestiram modelos predominantemente rosas, com detalhes em preto.

Entre os atletas que retornaram aos trabalhos está o lateral-direito Marcelinho. O jogador recebeu sondagens de outros clubes durante o período de férias, incluindo equipes do exterior, mas se reapresentou normalmente junto ao elenco azulino.

Sem citar nomes, o Remo informou que oito atletas com contratos vigentes permanecerão em treinamento remoto até o fim do mês. Os trabalhos estão sendo orientados e acompanhados pela comissão técnica azulina. Segundo o Remo, a medida foi adotada em razão de negociações em andamento e da possibilidade de transferência desses jogadores. O clube informou que a decisão também leva em consideração o planejamento profissional e o futuro de cada atleta.