Goleiro do Bahia sofre lesão no braço em jogo contra o Remo e deixa o campo de tipoia

O goleiro do Bahia, Ronaldo, protagonizou uma cena forte no jogo contra o Remo, neste domingo (22), no Mangueirão. O jogador caiu de mau jeito após defender uma bola e lesionou o braço. O arqueiro precisou de atendimento médico e deixou o gramado de tipoia.

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O lance ocorreu na reta final do primeiro tempo. Marcelinho chutou a bola de longe, e Ronaldo defendeu bem. No entanto, na hora da queda, o goleiro se apoiou no braço direito e acabou se lesionando.

Imediatamente, o jogador gritou de dor, e os atletas pediram para a equipe médica entrar em campo.

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Após alguns minutos de atendimento, o atleta deixou o gramado com o braço apoiado por uma tipoia. João Paulo entrou no jogo no lugar do goleiro. Até o momento, o Bahia não divulgou informações sobre a lesão do jogador.

Ronaldo deve passar por exames após a partida para saber o grau da lesão e iniciar o tratamento.