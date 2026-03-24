Marcelo Rangel se torna o primeiro goleiro a defender pênaltis em três divisões pelo Remo

O goleiro Marcelo Rangel chegou a mais um feito histórico com a camisa do Remo. O arqueiro se tornou o primeiro a defender pênaltis em três divisões diferentes pelo Leão Azul.

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A marca foi alcançada no último domingo (22), em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Bahia, quando o Remo venceu por 4 a 1. Rangel defendeu a cobrança de Luciano Juba aos 11 minutos do segundo tempo. Assim, o goleiro azulino acumulou defesas em três divisões: Série C (2024), Série B (2025) e Série A (2026).

A defesa de Rangel foi muito importante para o resultado do jogo. Na ocasião do pênalti, o Remo vencia por 2 a 1. Se a cobrança fosse convertida, o cenário mudaria, com o empate. No entanto, o goleiro azulino garantiu a permanência do placar favorável para a equipe e, na sequência, Taliari, novamente, ampliou para o Leão Azul.

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Na Série C, Rangel defendeu um pênalti contra o Tombense, na quinta rodada. Na ocasião, a partida terminou empatada em 0 a 0. Já na Segundona, a defesa foi diante do Goiás, válida pela 19ª rodada da competição. Marcelo evitou o gol de Tadeu, que empataria o jogo. O Remo acabou cedendo o empate depois, e o jogo terminou empatado em 1 a 1.

Marcelo Rangel tem 37 anos e está na sua terceira temporada no Remo. O jogador chegou à equipe azulina em 2024, após passagem de pouco destaque pelo Goiás-GO, onde era reserva. O jogador conseguiu a titularidade naquele ano e foi um dos pilares para o acesso à Segundona. No ano seguinte, seguiu indiscutivelmente na posição e foi importante novamente na campanha histórica que recolocou o clube paraense de volta à elite do futebol brasileiro.

ídolos

O Remo tem, ao longo dos anos, uma grande história com goleiros. Recentemente, além do camisa 88, o clube se destacou com Adriano Paredão e, principalmente, com Vinícius, ídolo da torcida azulina, que fez defesas importantes pelo clube em outros momentos.