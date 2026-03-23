Médico do Remo fala sobre tratamento de João Lucas e diz que o jogador fará cirurgia em Belém Lateral confirmou que rompeu o LCA na partida contra o Coritiba, na sexta rodada do Brasileirão O Liberal 23.03.26 12h17 Jogador atuou em 12 partidas com a camisa do Leão Azul (Samara Miranda / Remo) O lateral-direito João Lucas deve passar, nos próximos dias, por uma cirurgia para corrigir o rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA), confirmado pelo próprio jogador nas redes sociais. Com isso, o atleta deve ficar de fora do restante da temporada. Antes da partida entre Remo e Bahia, o chefe do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp), Jean Klay, falou sobre a situação do lateral. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo o médico azulino, a cirurgia de João Lucas será feita em Belém, e o início da recuperação também. Questionado se o jogador retornaria ao Grêmio, clube ao qual pertence, Jean Klay destacou que a decisão precisa ser tomada em conjunto, mas que gostaria de manter o tratamento no clube azulino. "O que o atleta conversou comigo é que a cirurgia será feita aqui, e o início do tratamento também", informou o médico azulino em entrevista ao repórter da Rádio Liberal+, Michel Anderson. VEJA MAIS Sport dá detalhes do empréstimo de lateral-direito ao Remo; confira os valores Jogador tem contrato com o Leão Azul até o final da temporada; clube tem direito à compra de 60% dos direitos econômicos do atleta Léo Condé destaca jogo consistente do Remo contra o Bahia e celebra: 'Resultado bastante expressivo' Treinador valoriza atuação na goleada sobre o Bahia e evolução da equipe CBF divulga tabela detalhada de mais dois jogos do Remo na Série A; veja adversários, dias e hora Leão Azul pegará o Santos-SP e o Grêmio-RS nas próximas rodadas da elite do futebol brasileiro "Talvez ele faça alguma coisa lá. Afinal de contas, isso mexe muito com a cabeça do atleta, e a família está lá. Mas eu já conversei com ele que, por mais que ele vá para lá, eu gostaria muito que ele continuasse a reabilitação aqui, porque a gente tem o nosso protocolo. A gente tende a ser um pouco mais acelerado no processo de reabilitação, e a maioria dos nossos colegas é um pouco conservadora, e isso às vezes impacta no retorno do atleta. Mas isso é uma decisão em conjunto, entre o atleta, o departamento médico e a diretoria", detalhou Jean Klay. O Remo não se pronunciou oficialmente sobre a lesão do jogador. Mas, por meio das redes sociais, João Lucas confirmou o rompimento do LCA. O lateral se lesionou no duelo contra o Coritiba-PR, na sexta rodada do Brasileirão. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"Infelizmente, no dia 15/03, sofri uma das piores lesões para um atleta profissional: o rompimento do LCA. Não é o tipo de notícia que eu gostaria de dar, mas faz parte do caminho de quem vive do esporte. Agradeço ao departamento médico do Remo por todo o suporte neste momento e a cada mensagem de apoio que tenho recebido. Agora é focar na recuperação. Voltarei mais forte", escreveu o jogador. A recuperação de uma lesão dessa gravidade é de cerca de nove meses, com previsão de retorno seguro às atividades físicas podendo chegar a até 12 meses. João chegou no Leão Azul no início desde ano. Disputou 12 jogos com a camisa azulina e era titular na lateral direita. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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