Médico do Remo fala sobre tratamento de João Lucas e diz que o jogador fará cirurgia em Belém

O lateral-direito João Lucas deve passar, nos próximos dias, por uma cirurgia para corrigir o rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA), confirmado pelo próprio jogador nas redes sociais. Com isso, o atleta deve ficar de fora do restante da temporada. Antes da partida entre Remo e Bahia, o chefe do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp), Jean Klay, falou sobre a situação do lateral.

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Segundo o médico azulino, a cirurgia de João Lucas será feita em Belém, e o início da recuperação também. Questionado se o jogador retornaria ao Grêmio, clube ao qual pertence, Jean Klay destacou que a decisão precisa ser tomada em conjunto, mas que gostaria de manter o tratamento no clube azulino.

"O que o atleta conversou comigo é que a cirurgia será feita aqui, e o início do tratamento também", informou o médico azulino em entrevista ao repórter da Rádio Liberal+, Michel Anderson.

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"Talvez ele faça alguma coisa lá. Afinal de contas, isso mexe muito com a cabeça do atleta, e a família está lá. Mas eu já conversei com ele que, por mais que ele vá para lá, eu gostaria muito que ele continuasse a reabilitação aqui, porque a gente tem o nosso protocolo. A gente tende a ser um pouco mais acelerado no processo de reabilitação, e a maioria dos nossos colegas é um pouco conservadora, e isso às vezes impacta no retorno do atleta. Mas isso é uma decisão em conjunto, entre o atleta, o departamento médico e a diretoria", detalhou Jean Klay.

O Remo não se pronunciou oficialmente sobre a lesão do jogador. Mas, por meio das redes sociais, João Lucas confirmou o rompimento do LCA. O lateral se lesionou no duelo contra o Coritiba-PR, na sexta rodada do Brasileirão.

"Infelizmente, no dia 15/03, sofri uma das piores lesões para um atleta profissional: o rompimento do LCA. Não é o tipo de notícia que eu gostaria de dar, mas faz parte do caminho de quem vive do esporte. Agradeço ao departamento médico do Remo por todo o suporte neste momento e a cada mensagem de apoio que tenho recebido. Agora é focar na recuperação. Voltarei mais forte", escreveu o jogador.

A recuperação de uma lesão dessa gravidade é de cerca de nove meses, com previsão de retorno seguro às atividades físicas podendo chegar a até 12 meses.

João chegou no Leão Azul no início desde ano. Disputou 12 jogos com a camisa azulina e era titular na lateral direita.