Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Médico do Remo fala sobre tratamento de João Lucas e diz que o jogador fará cirurgia em Belém

Lateral confirmou que rompeu o LCA na partida contra o Coritiba, na sexta rodada do Brasileirão

O Liberal
fonte

Jogador atuou em 12 partidas com a camisa do Leão Azul (Samara Miranda / Remo)

O lateral-direito João Lucas deve passar, nos próximos dias, por uma cirurgia para corrigir o rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA), confirmado pelo próprio jogador nas redes sociais. Com isso, o atleta deve ficar de fora do restante da temporada. Antes da partida entre Remo e Bahia, o chefe do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp), Jean Klay, falou sobre a situação do lateral.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo o médico azulino, a cirurgia de João Lucas será feita em Belém, e o início da recuperação também. Questionado se o jogador retornaria ao Grêmio, clube ao qual pertence, Jean Klay destacou que a decisão precisa ser tomada em conjunto, mas que gostaria de manter o tratamento no clube azulino.

"O que o atleta conversou comigo é que a cirurgia será feita aqui, e o início do tratamento também", informou o médico azulino em entrevista ao repórter da Rádio Liberal+, Michel Anderson.

VEJA MAIS

image Sport dá detalhes do empréstimo de lateral-direito ao Remo; confira os valores
Jogador tem contrato com o Leão Azul até o final da temporada; clube tem direito à compra de 60% dos direitos econômicos do atleta

image Léo Condé destaca jogo consistente do Remo contra o Bahia e celebra: 'Resultado bastante expressivo'
Treinador valoriza atuação na goleada sobre o Bahia e evolução da equipe

image CBF divulga tabela detalhada de mais dois jogos do Remo na Série A; veja adversários, dias e hora
Leão Azul pegará o Santos-SP e o Grêmio-RS nas próximas rodadas da elite do futebol brasileiro

"Talvez ele faça alguma coisa lá. Afinal de contas, isso mexe muito com a cabeça do atleta, e a família está lá. Mas eu já conversei com ele que, por mais que ele vá para lá, eu gostaria muito que ele continuasse a reabilitação aqui, porque a gente tem o nosso protocolo. A gente tende a ser um pouco mais acelerado no processo de reabilitação, e a maioria dos nossos colegas é um pouco conservadora, e isso às vezes impacta no retorno do atleta. Mas isso é uma decisão em conjunto, entre o atleta, o departamento médico e a diretoria", detalhou Jean Klay.

O Remo não se pronunciou oficialmente sobre a lesão do jogador. Mas, por meio das redes sociais, João Lucas confirmou o rompimento do LCA. O lateral se lesionou no duelo contra o Coritiba-PR, na sexta rodada do Brasileirão.

"Infelizmente, no dia 15/03, sofri uma das piores lesões para um atleta profissional: o rompimento do LCA. Não é o tipo de notícia que eu gostaria de dar, mas faz parte do caminho de quem vive do esporte. Agradeço ao departamento médico do Remo por todo o suporte neste momento e a cada mensagem de apoio que tenho recebido. Agora é focar na recuperação. Voltarei mais forte", escreveu o jogador.

A recuperação de uma lesão dessa gravidade é de cerca de nove meses, com previsão de retorno seguro às atividades físicas podendo chegar a até 12 meses.

João chegou no Leão Azul no início desde ano. Disputou 12 jogos com a camisa azulina e era titular na lateral direita. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

remo

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

futebol

Médico do Remo fala sobre tratamento de João Lucas e diz que o jogador fará cirurgia em Belém

Lateral confirmou que rompeu o LCA na partida contra o Coritiba, na sexta rodada do Brasileirão

23.03.26 12h17

futebol

Sport dá detalhes do empréstimo de lateral-direito ao Remo; confira os valores

Jogador tem contrato com o Leão Azul até o final da temporada; clube tem direito à compra de 60% dos direitos econômicos do atleta

23.03.26 11h14

futebol

Léo Condé destaca jogo consistente do Remo contra o Bahia e celebra: 'Resultado bastante expressivo'

Treinador valoriza atuação na goleada sobre o Bahia e evolução da equipe

23.03.26 10h24

reforço

Remo confirma contratação de lateral-direito para a sequência da temporada

Matheus Alexandre, ex-Sport-PE, chega como opção para suprir a ausência de João Lucas

23.03.26 8h42

MAIS LIDAS EM ESPORTES

reforço

Remo confirma contratação de lateral-direito para a sequência da temporada

Matheus Alexandre, ex-Sport-PE, chega como opção para suprir a ausência de João Lucas

23.03.26 8h42

futebol

Léo Condé destaca jogo consistente do Remo contra o Bahia e celebra: 'Resultado bastante expressivo'

Treinador valoriza atuação na goleada sobre o Bahia e evolução da equipe

23.03.26 10h24

futebol

Sport dá detalhes do empréstimo de lateral-direito ao Remo; confira os valores

Jogador tem contrato com o Leão Azul até o final da temporada; clube tem direito à compra de 60% dos direitos econômicos do atleta

23.03.26 11h14

PRESIDENTE

'O Remo é garra, é raça': Tonhão exalta reação e confirma time misto na Copa Norte

O Remo terá uma pausa no Brasileirão e só volta a campo no dia 2, quando enfrenta o Santos Futebol Clube, na Vila Belmiro. Antes disso, o clube estreia na Copa Norte, contra o Porto Velho

22.03.26 19h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda