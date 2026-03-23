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Léo Condé destaca jogo consistente do Remo contra o Bahia e celebra: 'Resultado bastante expressivo'

Treinador valoriza atuação na goleada sobre o Bahia e evolução da equipe

O Liberal
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Treinador analisou a partida e destacou pontos positivos (Thiago Gomes / O Liberal)

O treinador Léo Condé conseguiu a primeira vitória com o Remo, que também venceu a primeira na Série A do Campeonato Brasileiro em 32 anos. Além do triunfo maiúsculo, por 4 a 1, sobre o Bahia, o Leão Azul também fez um bom jogo, muito consistente. Após a partida, o técnico azulino analisou o duelo e destacou a consistência do time.

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"Eu já tinha falado isso na última coletiva, que a gente precisava fazer um jogo completo. A gente tinha feito um bom segundo tempo contra o Coritiba e um bom primeiro tempo contra o Flamengo, apesar de ter virado perdendo, mas conseguimos fazer um jogo consistente, criamos situações de gols. Então, pontuamos isso com os atletas, fizemos algumas correções com o pouco tempo que a gente teve, através de vídeo, análise do adversário. Mas, realmente, a gente conseguiu fazer hoje um jogo quase todo consistente. Um resultado bastante expressivo, precisava dessa primeira vitória e, principalmente, da forma que foi", analisou Condé, que também ressaltou a boa atuação de Taliari, autor de dois dos quatro gols do Remo na partida.

"O Taliari é um jogador de quem a gente gosta muito, foi o nome que a gente sugeriu para a direção, que fez um esforço para buscar. Destaco isso aqui: não foi fácil trazer esse atleta. Tenho certeza de que é um jogador que vai dar muita alegria para o torcedor do Remo", completou.

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Ainda na coletiva, Condé explicou a escolha por Patrick no lugar de Picco no meio de campo. Segundo ele, por uma característica de jogo do Bahia, o time azulino precisava de um jogador de "caça", encontrado, conforme o técnico, no camisa 8 do Leão Azul.

Copa Norte

O próximo compromisso do Remo é na Copa Norte. A equipe estreia na próxima quinta-feira (26), contra o Porto Velho-RO, fora de casa. Para a partida, o time azulino será misto. Léo Condé explicou que o clube vai usar algumas peças do grupo principal da Série A, mas irá mesclar com jogadores que não têm tido tanta carga de jogos.

"Vamos tratá-la [Copa Norte] com seriedade também. Nesse primeiro momento, a gente vai recuperar os atletas que vêm jogando um pouco mais. Foi uma sequência pesada de jogos decisivos e oportunizar para atletas que vêm atuando menos, para que a gente possa aproveitar essa semana de treinamento. Então, esse primeiro jogo, a gente já meio que definiu com a direção: vão alguns atletas que vêm atuando menos, para a gente aproveitar um pouco mais o aspecto tático e físico da equipe que vem atuando um pouco mais", detalhou Condé.

Brasileirão

Já no Brasileirão, o próximo jogo do Remo é só em abril, contra o Santos, na quinta-feira (2), também fora de casa. O Peixe é uma das equipes da parte de baixo da tabela. Para o duelo, o treinador azulino destacou que ainda há muito trabalho a ser feito e que, apesar de ter uma ideia de modelo de jogo, adaptações ainda serão necessárias.

"O campeonato é muito difícil, são equipes muito fortes, com características diferentes, e a gente tem que ir se adaptando de acordo com o adversário. É claro que a gente vai ter uma ideia, um modelo de jogo bem definido, em que eu prezo muito pelo equilíbrio, fazer a leitura dos momentos de pressionar um pouco mais, marcar um pouco mais baixo e saber os jogadores terem esse entendimento do jogo. O momento de transitar um pouco mais rápido, o momento de ter um pouco mais de posse de bola, mas, de certa forma, você tem que ir estudando os adversários e se adaptando às características dos adversários e dos campos", concluiu o técnico.

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