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Remo confirma contratação de lateral-direito para a sequência da temporada

Matheus Alexandre, ex-Sport-PE, chega como opção para suprir a ausência de João Lucas

O Liberal
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Jogador tem contrato até o final da temporada (Divulgação / Sport)

Logo após a vitória sobre o Bahia, na noite do último domingo (22), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Remo anunciou o lateral-direito Matheus Alexandre, ex-Sport-PE, como novo reforço para a sequência da temporada. A contratação já havia sido antecipada pelo Núcleo de Esportes de OLiberal.com.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Conforme informou o Remo, Matheus chega por meio de empréstimo junto ao Sport. O acordo é válido até o final da temporada.

"Estou muito feliz, não vai faltar dedicação, vontade e comprometimento. Feliz por estar no Remo, clube de tradição e com grande torcida”, declarou o jogador durante seu anúncio no clube.

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O lateral chega para suprir uma necessidade do Leão Azul na lateral direita, já que João Lucas se lesionou no jogo contra o Coritiba-PR, na sexta rodada do Brasileirão, e vai desfalcar o time pelos próximos meses.

Matheus disputou a Série A do Campeonato Brasileiro com o Sport na temporada passada, mas caiu para a Segundona. Com a camisa do rubro-negro pernambucano, fez 35 jogos, um gol e três assistências no último ano.

Já em 2026, o lateral foi pouco utilizado e fez apenas três jogos.

Aos 26 anos, Matheus Alexandre tem passagens por outros clubes do cenário nacional, como Cuiabá-MT, Coritiba-PR, Ponte Preta-SP e Corinthians, onde atuou nas categorias de base, além de Inter de Limeira-SP e Marília-SP.

O jogador acompanhou o duelo entre o Leão Azul e o Bahia no Mangueirão e viu de perto a primeira vitória azulina no Brasileirão após 32 anos, que veio com uma goleada por 4 a 1 sobre o Esquadrão de Aço.

Agora, o lateral aguarda a regularização no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para estrear com a camisa azulina.

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