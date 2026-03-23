Remo confirma contratação de lateral-direito para a sequência da temporada Matheus Alexandre, ex-Sport-PE, chega como opção para suprir a ausência de João Lucas O Liberal 23.03.26 8h42 Jogador tem contrato até o final da temporada (Divulgação / Sport) Logo após a vitória sobre o Bahia, na noite do último domingo (22), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Remo anunciou o lateral-direito Matheus Alexandre, ex-Sport-PE, como novo reforço para a sequência da temporada. A contratação já havia sido antecipada pelo Núcleo de Esportes de OLiberal.com. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Conforme informou o Remo, Matheus chega por meio de empréstimo junto ao Sport. O acordo é válido até o final da temporada. "Estou muito feliz, não vai faltar dedicação, vontade e comprometimento. Feliz por estar no Remo, clube de tradição e com grande torcida”, declarou o jogador durante seu anúncio no clube. VEJA MAIS Remo goleia o Bahia de virada e sai da lanterna em jogaço no Mangueirão Depois de um início ruim, com dificuldades nos primeiros 30 minutos, o Leão reagiu após sofrer o gol e mudou completamente a postura em campo Ceni dispara após virada do Remo: 'Quando faz 1 a 0, a gente deixa de jogar' Treinador do Bahia critica queda de rendimento após abrir o placar, admite descontrole coletivo e diz que equipe “desmoronou” após perder pênalti no Mangueirão CBF divulga tabela detalhada de mais dois jogos do Remo na Série A; veja adversários, dias e hora Leão Azul pegará o Santos-SP e o Grêmio-RS nas próximas rodadas da elite do futebol brasileiro O lateral chega para suprir uma necessidade do Leão Azul na lateral direita, já que João Lucas se lesionou no jogo contra o Coritiba-PR, na sexta rodada do Brasileirão, e vai desfalcar o time pelos próximos meses. Matheus disputou a Série A do Campeonato Brasileiro com o Sport na temporada passada, mas caiu para a Segundona. Com a camisa do rubro-negro pernambucano, fez 35 jogos, um gol e três assistências no último ano. Já em 2026, o lateral foi pouco utilizado e fez apenas três jogos. Aos 26 anos, Matheus Alexandre tem passagens por outros clubes do cenário nacional, como Cuiabá-MT, Coritiba-PR, Ponte Preta-SP e Corinthians, onde atuou nas categorias de base, além de Inter de Limeira-SP e Marília-SP. O jogador acompanhou o duelo entre o Leão Azul e o Bahia no Mangueirão e viu de perto a primeira vitória azulina no Brasileirão após 32 anos, que veio com uma goleada por 4 a 1 sobre o Esquadrão de Aço. Agora, o lateral aguarda a regularização no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para estrear com a camisa azulina. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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