CBF divulga tabela detalhada de mais dois jogos do Remo na Série A; veja adversários, dias e hora Leão Azul pegará o Santos-SP e o Grêmio-RS nas próximas rodadas da elite do futebol brasileiro Fábio Will 22.03.26 19h09 Remo já sabe como montar sua logística de viagem para enfrentar o time paulista a equipe gaúcha (Thiago Gomes / O Liberal) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou mais duas rodadas detalhadas da Série A do Campeonato Brasileiro. As partidas do Remo contra o Santos-SP e o Grêmio-RS, já possuem datas, horários e locais definidos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O único representante do Norte na Série A do Campeonato Brasileiro já sabe a logística das próximas partidas na elite do futebol nacional. A CBF, instituição que comanda o futebol brasileiro, divulgou em seu site oficial a tabela detalhada da 9ª e 10ª rodadas. A equipe paraense encara o Santos-SP no dia 2 de abril, uma quinta-feira, às 19h, na Vila Belmiro. Já a partida contra o Grêmio-RS, está marcada para o dia 5 de abril, domingo, às 20h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). VEJA MAIS 'O Remo é garra, é raça': Tonhão exalta reação e confirma time misto na Copa Norte O Remo terá uma pausa no Brasileirão e só volta a campo no dia 2, quando enfrenta o Santos Futebol Clube, na Vila Belmiro. Antes disso, o clube estreia na Copa Norte, contra o Porto Velho Após mais de 11 mil dias, Remo volta a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro Equipe azulina goleou o Bahia por 4 a 1 e conquistou a primeira vitória na Série A desde 1994 Goleiro do Bahia sofre lesão no braço em jogo contra o Remo e deixa o campo de tipoia Ronaldo caiu de mau jeito após defesa e precisou de atendimento médico no Mangueirão O Remo só volta a jogar em casa, ao lado do seu torcedor, na 11ª rodada, quando enfrenta o Vasco da Gama-RJ, ainda sem data e horário definido. Na tabela básica divulgada pela CBF, a partida pode ocorrer nos dias 11 (sábado) ou 12 (domingo) de abril, no Mangueirão. Com a goleada azulina diante do Bahia-BA, neste domingo (22), por 4 a 1, o Remo chega aos 6 pontos conquistados, deixa a lanterna do Campeonato Brasileiro e “passa o bastão” para o Cruzeiro-MG, que empatou sem gols com o Santos e soma 4 pontos na competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a futebol cbf jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO NA BRONCA Ceni dispara após virada do Remo: 'Quando faz 1 a 0, a gente deixa de jogar' Treinador do Bahia critica queda de rendimento após abrir o placar, admite descontrole coletivo e diz que equipe “desmoronou” após perder pênalti no Mangueirão 22.03.26 19h21 FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada de mais dois jogos do Remo na Série A; veja adversários, dias e hora Leão Azul pegará o Santos-SP e o Grêmio-RS nas próximas rodadas da elite do futebol brasileiro 22.03.26 19h09 PRESIDENTE 'O Remo é garra, é raça': Tonhão exalta reação e confirma time misto na Copa Norte O Remo terá uma pausa no Brasileirão e só volta a campo no dia 2, quando enfrenta o Santos Futebol Clube, na Vila Belmiro. Antes disso, o clube estreia na Copa Norte, contra o Porto Velho 22.03.26 19h00 futebol Após mais de 11 mil dias, Remo volta a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro Equipe azulina goleou o Bahia por 4 a 1 e conquistou a primeira vitória na Série A desde 1994 22.03.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 22.03.26 7h00 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 A PRIMEIRA! Remo goleia o Bahia de virada e sai da lanterna em jogaço no Mangueirão Depois de um início ruim, com dificuldades nos primeiros 30 minutos, o Leão reagiu após sofrer o gol e mudou completamente a postura em campo 22.03.26 18h10 Campeonato Brasileiro Internacional x Chapecoense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Brasileirão Internacional e Chapecoense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 22.03.26 17h30