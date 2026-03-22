CBF divulga tabela detalhada de mais dois jogos do Remo na Série A; veja adversários, dias e hora

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou mais duas rodadas detalhadas da Série A do Campeonato Brasileiro. As partidas do Remo contra o Santos-SP e o Grêmio-RS, já possuem datas, horários e locais definidos.

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O único representante do Norte na Série A do Campeonato Brasileiro já sabe a logística das próximas partidas na elite do futebol nacional. A CBF, instituição que comanda o futebol brasileiro, divulgou em seu site oficial a tabela detalhada da 9ª e 10ª rodadas.

A equipe paraense encara o Santos-SP no dia 2 de abril, uma quinta-feira, às 19h, na Vila Belmiro. Já a partida contra o Grêmio-RS, está marcada para o dia 5 de abril, domingo, às 20h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

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O Remo só volta a jogar em casa, ao lado do seu torcedor, na 11ª rodada, quando enfrenta o Vasco da Gama-RJ, ainda sem data e horário definido. Na tabela básica divulgada pela CBF, a partida pode ocorrer nos dias 11 (sábado) ou 12 (domingo) de abril, no Mangueirão.

Com a goleada azulina diante do Bahia-BA, neste domingo (22), por 4 a 1, o Remo chega aos 6 pontos conquistados, deixa a lanterna do Campeonato Brasileiro e “passa o bastão” para o Cruzeiro-MG, que empatou sem gols com o Santos e soma 4 pontos na competição.