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Ceni dispara após virada do Remo: 'Quando faz 1 a 0, a gente deixa de jogar'

Treinador do Bahia critica queda de rendimento após abrir o placar, admite descontrole coletivo e diz que equipe “desmoronou” após perder pênalti no Mangueirão

Igor Wilson

O técnico Rogério Ceni não poupou críticas ao desempenho do Bahia após a derrota de virada para o Clube do Remo, no Mangueirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista depois da partida, o treinador admitiu que a equipe perdeu o controle do jogo após abrir o placar e apontou, em tom crítico, falhas de comportamento coletivo do tricolor baiano.

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“O zero a zero a gente sabe jogar, quando faz 1 A 0 , a gente deixa de jogar, esse que é o problema“, afirmou Ceni, ao resumir a principal dificuldade do time na partida. Segundo ele, o Bahia apresentou domínio até o gol, mas a partir dos 35 minutos não conseguiu sustentar o rendimento na sequência.

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“Até o momento do gol, só tínhamos nós chances de gol. Aí nós fazemos o gol, e quando fazemos o gol, a gente não sabe mais jogar. A gente muda, a gente bnão tem a personalidade pra chegar lá em cima, a gente muda radicalmente”, completou o treinador, destacando a queda de intensidade e postura da equipe após sair na frente.

Ceni também citou fatores que, na avaliação dele, contribuíram para a perda de controle da partida, como a lesão do goleiro Ronaldo e a sequência de chances cedidas ao adversário ainda no fim do primeiro tempo.

“O Remo faz cinco finalizações nos últimos 10 minutos de jogo (citando o primeiro tempo). Tem a lesão do Ronaldo, que psicologicamente acho que até abalou um pouco, mas nós somos um time até os 35, e mudamos drasticamente depois. Depois ainda tivemos a chance de se recuperar com um penálti e voltar pro jogo. Não voltou, e acho que psicologicamente o time desmoronou”.

Por fim, o treinador reforçou que a crítica não é direcionada a jogadores específicos, mas ao comportamento coletivo da equipe, sobretudo para um time que pretende disputar as primeiras posições da tabela.

“Isso (a mudança comportamental) mostra que ainda falta preparo pra ocupar a parte de cima da tabela, porque se estamos vencendo, estamos indo a segundo lugar, e mudamos drasticamente a maneira de jogar, o comportamental, e não é individual, é coletivo”.

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