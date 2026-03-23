Sport dá detalhes do empréstimo de lateral-direito ao Remo; confira os valores Jogador tem contrato com o Leão Azul até o final da temporada; clube tem direito à compra de 60% dos direitos econômicos do atleta O Liberal 23.03.26 11h14 Remo acertou empréstimo até o final do ano (Paulo Paiva/ Sport Recife) O Remo confirmou, na noite do último domingo (22), a contratação do lateral-direito Matheus Alexandre. Após o anúncio do clube azulino, o Sport-PE divulgou, na manhã desta segunda-feira (23), detalhes da negociação com o Leão Azul. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O jogador chega ao clube azulino por meio de empréstimo, válido até o dia 31 de dezembro de 2026. Segundo o clube pernambucano, o Remo assume integralmente o salário e outras obrigações financeiras de Matheus Alexandre. Ainda conforme o Sport, o Remo possui prioridade na compra do jogador, com valor fixado em 1 milhão de dólares (mais de R$ 5,2 milhões na cotação), se a compra for feita até o dia 30 de julho deste ano. VEJA MAIS Remo confirma contratação de lateral-direito para a sequência da temporada Matheus Alexandre, ex-Sport-PE, chega como opção para suprir a ausência de João Lucas Léo Condé destaca jogo consistente do Remo contra o Bahia e celebra: 'Resultado bastante expressivo' Treinador valoriza atuação na goleada sobre o Bahia e evolução da equipe Após mais de 11 mil dias, Remo volta a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro Equipe azulina goleou o Bahia por 4 a 1 e conquistou a primeira vitória na Série A desde 1994 Mas, caso o clube azulino adie a decisão para o fim da temporada, até o dia 30 de dezembro, o valor fica fixado em 1,2 milhão de dólares (mais de R$ 6,2 milhões na cotação). Ambas as opções dão direito à aquisição de 60% dos direitos econômicos do lateral-direito. Matheus Alexandre chega ao clube azulino em um momento em que a equipe perdeu o titular da lateral direita, João Lucas, que teve uma lesão ligamentar e vai ficar fora pelos próximos meses. O jogador deve ser o substituto e suprir a necessidade de Léo Condé na posição. O lateral estava no Sport desde a temporada passada, quando disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. Com a camisa do rubro-negro, disputou 35 partidas, marcou um gol e deu três assistências. O Leão da Ilha fez uma campanha muito abaixo do esperado e caiu para a Série B. Este ano, na equipe pernambucana, Matheus foi pouco utilizado, em apenas quatro jogos, e foi negociado com o Leão Azul. O jogador deve ser regularizado durante a semana para ficar à disposição do técnico azulino e estrear com a camisa do Remo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo sport-pe COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo tem jogadores homenageados pela Câmara de Belém Marcelo Rangel e Klaus recebem títulos e honrarias em reconhecimento aos serviços prestados ao clube e à cidade 25.03.26 16h56 FUTEBOL Lateral destaque do Paulistão entra na mira do Remo, que corre contra o tempo para contratar Jogador Mayk está atuando no Novorizontino-SP e pode ser uma novidade na equipe azulina 25.03.26 16h01 Futebol Remo lança pacotes de viagem para jogos fora de casa com passagens e ingressos Torcedores podem adquirir viagens com passagens e ingressos para partidas em abril e maio, com opções de trechos e pacotes completos 25.03.26 15h55 destaque Pelo Remo, Alef Manga lidera estatísticas entre atacantes na Série A; veja números Jogador azulino tem se destacado individualmente na competição, com participações em gols 25.03.26 12h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.03.26 7h00 REFORÇO Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo 24.03.26 19h30 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 FUTEBOL Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h 25.03.26 9h21