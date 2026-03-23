Sport dá detalhes do empréstimo de lateral-direito ao Remo; confira os valores

O Remo confirmou, na noite do último domingo (22), a contratação do lateral-direito Matheus Alexandre. Após o anúncio do clube azulino, o Sport-PE divulgou, na manhã desta segunda-feira (23), detalhes da negociação com o Leão Azul.

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O jogador chega ao clube azulino por meio de empréstimo, válido até o dia 31 de dezembro de 2026. Segundo o clube pernambucano, o Remo assume integralmente o salário e outras obrigações financeiras de Matheus Alexandre.

Ainda conforme o Sport, o Remo possui prioridade na compra do jogador, com valor fixado em 1 milhão de dólares (mais de R$ 5,2 milhões na cotação), se a compra for feita até o dia 30 de julho deste ano.

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Mas, caso o clube azulino adie a decisão para o fim da temporada, até o dia 30 de dezembro, o valor fica fixado em 1,2 milhão de dólares (mais de R$ 6,2 milhões na cotação). Ambas as opções dão direito à aquisição de 60% dos direitos econômicos do lateral-direito.

Matheus Alexandre chega ao clube azulino em um momento em que a equipe perdeu o titular da lateral direita, João Lucas, que teve uma lesão ligamentar e vai ficar fora pelos próximos meses. O jogador deve ser o substituto e suprir a necessidade de Léo Condé na posição.

O lateral estava no Sport desde a temporada passada, quando disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. Com a camisa do rubro-negro, disputou 35 partidas, marcou um gol e deu três assistências. O Leão da Ilha fez uma campanha muito abaixo do esperado e caiu para a Série B. Este ano, na equipe pernambucana, Matheus foi pouco utilizado, em apenas quatro jogos, e foi negociado com o Leão Azul.

O jogador deve ser regularizado durante a semana para ficar à disposição do técnico azulino e estrear com a camisa do Remo.