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Taliari comenta estreia como titular com dois gols: ‘Fiquei muito tranquilo’

Contratado na última semana, Taliari fez sua primeira partida como titular justamente na goleada por 4 a 1 sobre o Bahia, no Mangueirão

Igor Wilson

Um dia após a primeira vitória do Clube do Remo no Brasileirão, o atacante Gabriel Taliari destacou a confiança demonstrada em campo e a felicidade pelos dois gols marcados diante do Bahia. “Ajuda muito, cheguei há pouco tempo, pouco tempo de treinamento, então a gente sabe que vai ter que entrosar dentro dos jogos. Eu me senti muito bem recebido pelos jogadores, fiquei muito tranquilo dentro do jogo. A gente está aos poucos se entendendo e se entrosando. Agora vamos ter um tempo pra poder trabalhar e fazer melhor, acho que vamos ter um grande ano pra fazer um grande campeonato e espero que a gente dê continuidade com as vitórias”.

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Contratado na última semana, Taliari fez sua primeira partida como titular justamente na goleada por 4 a 1 sobre o Bahia, no Mangueirão, pela oitava rodada do Brasileirão. O atacante, que já havia atuado no segundo tempo contra o Flamengo, foi decisivo ao marcar o gol da virada e, depois, ampliar o placar, caindo rapidamente nas graças da torcida azulina.

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Depois de um início ruim, com dificuldades nos primeiros 30 minutos, o Leão reagiu após sofrer o gol e mudou completamente a postura em campo

Sobre o momento individual, o jogador ressaltou a sequência positiva desde a temporada passada e a importância de contribuir com o time.

“Fico muito feliz de estar começando o ano muito bem, fazendo gols, participando. No Juventude comecei muito bem e aqui estou dando continuidade nisso. Espero continuar ajudando, o mais importante é o Remo sair com a vitória, independente de quem faz os gols, mas eu to muito feliz pelo momento, desde o ano passado, fiz uma grande temporada e estou dando continuidade esse ano”.

A vitória também teve peso simbólico para o clube, que vinha de três derrotas seguidas e vivia um ambiente de pressão. “O tempo que o Remo estava sem jogar uma Série A e voltar a vencer dentro da nossa casa, esse clube merece, as pessoas envolvidas no processo merecem. Feliz de ter contribuído, pela partida que a gente fez, merecemos muito, acho até que a gente tava merecendo antes. Eu não estava aqui, mas acompanhei alguns jogos, como contra o Atlético, que tomamos o gol no último minuto, estava acompanhando esse jogo”.

O atacante também comentou o reencontro com o Bahia, desta vez pela Copa do Brasil, após sorteio realizado nesta segunda-feira (23). “É um confronto difícil a gente sabe da qualidade do Bahia, acho que a gente tem que virar a chave, é jogo de copa, diferente do Brasileiro. São dois jogos, a gente tem que entrar bastante ligado pra conseguir a classificação”.

Antes disso, o Remo volta a campo na próxima quinta-feira (26), na estreia da Copa Norte, contra o Porto Velho, em Rondônia, com equipe mesclada. Para Taliari, não há espaço para escolher competição.

“Tem que encarar da melhor maneira, a gente está defendendo um escudo muito grande, a gente não tem que escolher jogo, é dar o melhor de nós em qualquer campeonato”.

Por fim, o atacante explicou a comemoração ao beijar o gramado após balançar as redes no Mangueirão. “Beijei o gramado porque sou grato, sou sempre grato a Deus pelas oportunidades que tenho na minha vida. Desde o ano passado venho vivendo grandes momentos e poder estar dentro desse clube, com estádio cheio, vendo a torcida apaixonada, sou grato por ter a oportunidade de fazer o que amo, jogar futebol e ainda representar esse clube, então é minha forma de agradecer”.

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