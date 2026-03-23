Remo pega o Bahia no mata-mata da 5ª fase da Copa do Brasil Leão Azul goleou o Bahia ontem e vai pegar o Tricolor em mais dois jogos na Copa do Brasil Fábio Will 23.03.26 14h23 Leão volta a enfrentar o Tricolor Baiano (Thiago Gomes / Remo) A Copa do Brasil 2026 chegou à 5ª fase e o Remo já sabe quem irá enfrentar no Remo “mata-mata” da competição mais democrática do país. O Leão azul irá enfrentar o Bahia em dois jogos no torneio. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Remo e Bahia entram direito na 5ª fase da Copa do Brasil, já que os clubes fazem parte da Série A e possuem vagas garantidas, portanto, as equipes farão suas estreias na competição mais democrática do futebol nacional VEJA MAIS Jajá celebra primeiro gol pelo Remo e projeta Leão na temporada: 'deixa a gente confiante' Atacante foi contratado pelo Remo em abril, vindo do Goiás-GO e deixou a sua marca diante do Bahia na Série A Médico do Remo fala sobre tratamento de João Lucas e diz que o jogador fará cirurgia em Belém Lateral confirmou que rompeu o LCA na partida contra o Coritiba, na sexta rodada do Brasileirão Sport dá detalhes do empréstimo de lateral-direito ao Remo; confira os valores Jogador tem contrato com o Leão Azul até o final da temporada; clube tem direito à compra de 60% dos direitos econômicos do atleta Leão x Tricolor de Aço se enfrentaram no último final de semana, dessa vez pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Remo levou a melhor ao golear o time baiano por 4 a 1, de virada, derrubando a invencibilidade do clube nordestino na Série A do Brasileirão. A CBF também sorteou o mando de jogo e o Bahia vai iniciar a disputa jogando na Fonte Nova, em Salvador, com o jogo de volta ocorrendo em Belém. As datas base dos confrontos estão marcadas para os dias 22 ou 23 de abril para as partidas de ida e os dias 13 ou 14 de maio para os jogos de volta. A CBF ainda irá informar a tabela detalhada com datas, horários e locais dos jogos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Remo pega o Bahia no mata-mata da 5ª fase da Copa do Brasil Leão Azul goleou o Bahia ontem e vai pegar o Tricolor em mais dois jogos na Copa do Brasil 23.03.26 14h23 FUTEBOL Jajá celebra primeiro gol pelo Remo e projeta Leão na temporada: 'deixa a gente confiante' Atacante foi contratado pelo Remo em abril, vindo do Goiás-GO e deixou a sua marca diante do Bahia na Série A 23.03.26 13h49 futebol Médico do Remo fala sobre tratamento de João Lucas e diz que o jogador fará cirurgia em Belém Lateral confirmou que rompeu o LCA na partida contra o Coritiba, na sexta rodada do Brasileirão 23.03.26 12h17 futebol Sport dá detalhes do empréstimo de lateral-direito ao Remo; confira os valores Jogador tem contrato com o Leão Azul até o final da temporada; clube tem direito à compra de 60% dos direitos econômicos do atleta 23.03.26 11h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu encara o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil Papão vai pegar o Gigante da Colina em duas partidas na Copa do Brasil 2026 23.03.26 14h19 futebol Sport dá detalhes do empréstimo de lateral-direito ao Remo; confira os valores Jogador tem contrato com o Leão Azul até o final da temporada; clube tem direito à compra de 60% dos direitos econômicos do atleta 23.03.26 11h14 reforço Remo confirma contratação de lateral-direito para a sequência da temporada Matheus Alexandre, ex-Sport-PE, chega como opção para suprir a ausência de João Lucas 23.03.26 8h42 FUTEBOL AO VIVO: Assista ao sorteio da Copa do Brasil e veja quem Remo e Paysandu enfrentam na 5ª fase Leão e Papão podem pegar adversários fortes na competição nacional 23.03.26 13h50