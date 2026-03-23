Remo pega o Bahia no mata-mata da 5ª fase da Copa do Brasil

A Copa do Brasil 2026 chegou à 5ª fase e o Remo já sabe quem irá enfrentar no Remo “mata-mata” da competição mais democrática do país. O Leão azul irá enfrentar o Bahia em dois jogos no torneio.

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Remo e Bahia entram direito na 5ª fase da Copa do Brasil, já que os clubes fazem parte da Série A e possuem vagas garantidas, portanto, as equipes farão suas estreias na competição mais democrática do futebol nacional

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Leão x Tricolor de Aço se enfrentaram no último final de semana, dessa vez pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Remo levou a melhor ao golear o time baiano por 4 a 1, de virada, derrubando a invencibilidade do clube nordestino na Série A do Brasileirão.

A CBF também sorteou o mando de jogo e o Bahia vai iniciar a disputa jogando na Fonte Nova, em Salvador, com o jogo de volta ocorrendo em Belém. As datas base dos confrontos estão marcadas para os dias 22 ou 23 de abril para as partidas de ida e os dias 13 ou 14 de maio para os jogos de volta. A CBF ainda irá informar a tabela detalhada com datas, horários e locais dos jogos.