Jajá celebra primeiro gol pelo Remo e projeta Leão na temporada: 'deixa a gente confiante'

A primeira vitória do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro veio com goleada. No último domingo, a equipe azulina venceu o Bahia por 4 a 1, no estádio Mangueirão, em Belém, e garantiu um resultado importante na competição. Além do placar elástico, o jogo também marcou um momento especial para o atacante Jajá, que fez o primeiro gol com a camisa do clube desde que foi contratado, no início de abril.

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Após a partida, o jogador destacou a importância do gol e afirmou que o momento representa um ganho de confiança para a sequência da temporada.

“Fico muito feliz por marcar meu primeiro gol com a camisa do Remo, é um momento muito especial. O mais importante é o resultado que a gente construiu, mas poder contribuir dessa forma mostra que o trabalho vem sendo bem feito e me deixa mais confiante para quando as oportunidades aparecerem novamente”, disse.

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Jajá também ressaltou o peso do resultado para o desempenho do time ao longo do campeonato, especialmente por se tratar da primeira vitória na competição.

“Essa vitória é muito importante para a sequência da temporada, principalmente por ser a primeira no Brasileirão. A gente sabe da dificuldade do campeonato, então é um resultado que precisamos valorizar. Agora é manter esse ritmo para seguir pontuando na tabela, porque sabemos o quanto isso pode fazer a diferença lá na frente”, afirmou.

Próximo jogo do Remo

O Remo volta a campo na quinta-feira (26), às 20h30, contra o Porto Velho-RO, fora de casa, pela estreia na Copa Norte. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.