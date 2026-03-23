Jajá celebra primeiro gol pelo Remo e projeta Leão na temporada: 'deixa a gente confiante' Atacante foi contratado pelo Remo em abril, vindo do Goiás-GO e deixou a sua marca diante do Bahia na Série A O Liberal 23.03.26 13h49 Jajá marcou seu primeiro gol com a camisa do Remo (Thiago Gomes / O Liberal) A primeira vitória do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro veio com goleada. No último domingo, a equipe azulina venceu o Bahia por 4 a 1, no estádio Mangueirão, em Belém, e garantiu um resultado importante na competição. Além do placar elástico, o jogo também marcou um momento especial para o atacante Jajá, que fez o primeiro gol com a camisa do clube desde que foi contratado, no início de abril. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Após a partida, o jogador destacou a importância do gol e afirmou que o momento representa um ganho de confiança para a sequência da temporada. “Fico muito feliz por marcar meu primeiro gol com a camisa do Remo, é um momento muito especial. O mais importante é o resultado que a gente construiu, mas poder contribuir dessa forma mostra que o trabalho vem sendo bem feito e me deixa mais confiante para quando as oportunidades aparecerem novamente”, disse. VEJA MAIS Médico do Remo fala sobre tratamento de João Lucas e diz que o jogador fará cirurgia em Belém Lateral confirmou que rompeu o LCA na partida contra o Coritiba, na sexta rodada do Brasileirão Sport dá detalhes do empréstimo de lateral-direito ao Remo; confira os valores Jogador tem contrato com o Leão Azul até o final da temporada; clube tem direito à compra de 60% dos direitos econômicos do atleta Sport dá detalhes do empréstimo de lateral-direito ao Remo; confira os valores Jogador tem contrato com o Leão Azul até o final da temporada; clube tem direito à compra de 60% dos direitos econômicos do atleta Vitória no Brasileirão dá confiança ao elenco Jajá também ressaltou o peso do resultado para o desempenho do time ao longo do campeonato, especialmente por se tratar da primeira vitória na competição. “Essa vitória é muito importante para a sequência da temporada, principalmente por ser a primeira no Brasileirão. A gente sabe da dificuldade do campeonato, então é um resultado que precisamos valorizar. Agora é manter esse ritmo para seguir pontuando na tabela, porque sabemos o quanto isso pode fazer a diferença lá na frente”, afirmou. Próximo jogo do Remo O Remo volta a campo na quinta-feira (26), às 20h30, contra o Porto Velho-RO, fora de casa, pela estreia na Copa Norte. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo jajá futebol série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo tem jogadores homenageados pela Câmara de Belém Marcelo Rangel e Klaus recebem títulos e honrarias em reconhecimento aos serviços prestados ao clube e à cidade 25.03.26 16h56 FUTEBOL Lateral destaque do Paulistão entra na mira do Remo, que corre contra o tempo para contratar Jogador Mayk está atuando no Novorizontino-SP e pode ser uma novidade na equipe azulina 25.03.26 16h01 Futebol Remo lança pacotes de viagem para jogos fora de casa com passagens e ingressos Torcedores podem adquirir viagens com passagens e ingressos para partidas em abril e maio, com opções de trechos e pacotes completos 25.03.26 15h55 destaque Pelo Remo, Alef Manga lidera estatísticas entre atacantes na Série A; veja números Jogador azulino tem se destacado individualmente na competição, com participações em gols 25.03.26 12h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.03.26 7h00 REFORÇO Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo 24.03.26 19h30 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 FUTEBOL Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h 25.03.26 9h21